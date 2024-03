Parkverstoß: Unkooperativer Fahrzeughalter muss zahlen

20.3.2024 – Kann der Fahrer eines Kraftfahrzeugs, mit dem ein Parkverstoß begangen wurde, nicht ermittelt werden, ist der Halter des Gefährts dazu verpflichtet, die durch das Ordnungswidrigkeitenverfahren entstandenen Verwaltungskosten zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Maulbronn mit Beschluss vom 1. Februar 2024 entschieden (4 OWi 135/23).

Der Entscheidung lag eine Rechtsbeschwerde eines Fahrzeughalters zugrunde, gegen den wegen eines Parkverstoßes ein Bußgeldbescheid erlassen worden war.

Im Anhörungsverfahren bestritt der Mann, für den Verstoß verantwortlich zu sein. Den verantwortlichen Fahrer wollte er nicht benennen. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde daher eingestellt. Gleichwohl sollte der Fahrzeughalter dessen Kosten in Höhe von 20 Euro sowie Auslagen von 3,50 Euro übernehmen.

Streit um 23,50 Euro

Mit seinem gegen den Kostenbescheid eingereichten Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung hatte der Mann keinen Erfolg. Zur Begründung verwies das Maulbronner Amtsgericht den Antragsteller auf § 25a StVG.

In dem heißt es: „Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder würde seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten die Kosten des Verfahrens auferlegt.“

Nicht vorgeschriebene Parkscheibe ausgelegt

Das Gericht war überzeugt, dass das Kfz des Beschwerdeführers im Januar 2023 in einer Parkraumbewirtschaftungszone geparkt wurde, ohne dass in dem Auto eine dort vorgeschriebene Parkscheibe ausgelegt worden war. Die auf die Vorschrift hinweisenden Verkehrsschilder seien nachweislich angefertigter Lichtbilder eindeutig und gut erkennbar gewesen.

Da sich der Fahrzeughalter geweigert habe, die für den Verstoß verantwortliche Person zu benennen, habe die Bußgeldbehörde zu Recht von ihm verlangt, die Kosten des Verfahrens zu übernehmen. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist unanfechtbar und daher rechtskräftig.