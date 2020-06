Pandemien – und andere potenziell unterschätzte Gefahren

AGCS (Allianz Global Corporate Solutions): Allianz Risk Barometer - Befragung von 2.700 Risikomanagement-Experten in 102 Ländern. Ziel: Die wichtigsten Betriebsrisiken 2020 bestimmen. WEF (World Economic Forum zusammen mit Marsh & Mc Lennan und Zurich Insurance Group, National University of Singapore, Oxford Martin School - University of Oxford, Wharton Risk Management and Decision Processes Center – University of Pennsylvania): The Global Risks Report. Als Grundlage dient der Global Risks Perception Survey, welcher von 800 Mitgliedern des WEF ausgefüllt wurde. Zusätzlich wurden weitere 200 Mitglieder der Global Sharpers Community befragt. Ziel: Nachhaltige Lösungen für die wichtigsten Risiken finden. BCI (Business Continuity Institute): BCI Horizon Risk Scan – Befragung von über 9.000 Mitgliedern in über 100 Ländern. Ziel: Firmen widerstandsfähiger machen. PwC: Annual Global CEO Survey – 3.501 CEOs aus 83 Territorien wurden für die Ausgabe 2020 befragt und 1.581 für die Auswertung genutzt. NC State University und Protiviti (Research conducted by NC State University’s ERM initiative and Protiviti): Executive Perspective on Top Risks 2020 – Befragung von 1.063 Board Members und Executives weltweit. Ziel: Vereinfachte Handhabung von Risiken für Unternehmen ermöglichen.