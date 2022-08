Pandemie: Gesundheitsfolgen bei Kindern und Jugendlichen teils dramatisch

31.8.2022 – Im Zuge der Coronakrise ist die Zahl der erkrankten Kinder und jungen Leute merklich gestiegen. Insbesondere Mädchen sind betroffen. Die Diagnosen betreffen psychische Belastungen, Essstörungen und Fettleibigkeit. Experten rechnen mit vielen chronischen Verläufen und Langzeitfolgen.

Der aktuelle Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit zeigt, dass zwar Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Arzneimittel-Verschreibungen im Jahr 2021 insgesamt zurückgingen. Gleichzeitig nahmen jedoch einzelne Diagnosen wie Depressionen, Essstörungen, Angststörungen und Adipositas zu – „teilweise dramatisch“, so die Krankenkasse.

Mädchen besonders betroffen

Besonders weibliche Jugendliche waren betroffen. 54 Prozent mehr Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden aufgrund von Essstörungen behandelt, 24 Prozent mehr aufgrund von Angststörungen und 18 Prozent mehr aufgrund von Depressionen. In der Gruppe der zehn- bis 14-jährigen Mädchen stieg die Depressions-Neuerkrankungsrate um 23 Prozent.

Parallel dazu erhöhte sich der Anteil der Teenager-Mädchen mit einer Antidepressiva-Behandlung 2021 um 65 Prozent im Vergleich zu 2019. Sie erhielten auch deutlich häufiger eine medikamentöse Behandlung von Essstörungen (plus 75 Prozent) und Angststörungen (plus 19 Prozent).

Bei den Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren wurden mehr Adipositas-Diagnosen (plus 14 Prozent) gestellt als vor der Coronakrise, besonders bei den Jungen. Im Teenageralter fällt die Zunahme bei den männlichen Heranwachsenden (plus 15 Prozent) am stärksten aus im Vergleich zu den Mädchen (plus sechs Prozent).

Es wird mit chronischen Verläufen und Langzeitfolgen gerechnet

Für die Studie wurden 782.000 Behandlungsdaten analysiert. Experten zufolge sind die Ergebnisse einer erhöhten psychischen Belastung „besorgniserregend“. Man rechne mit chronischen Verläufen und Langzeitfolgen.

Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen in eine ähnliche Richtung: Psychische Erkrankungen waren demnach im Jahr 2020 die häufigste Ursache für stationäre Krankenhaus-Behandlungen von Menschen im Alter von 15 und 24 Jahren (VersicherungsJournal 10.8.2021).