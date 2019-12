Online zu bestellen: Krankschreibung per Whatsapp

18.12.2019 – Für eine Krankschreibung bedarf es grundsätzlich eines Besuches bei einem Arzt. Das hat das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 3. September 2019 entschieden (406 HKO 56/19).

Der Entscheidung lag der Fall eines Unternehmens mit einem besonderen Geschäftsmodell zugrunde. Dies bestand darin, Personen, die an einer Erkältung erkrankt sind, eine von einem kooperierenden Arzt aufgrund einer Ferndiagnose ausgestellte Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Bescheinigung zukommen zu lassen. Dafür mussten neun Euro bezahlt werden.

Kein persönlicher Kontakt

In der Werbung der Firma hieß es unter anderem: „Sie sind arbeitsunfähig wegen Erkältung und müssten daher zum Arzt? Hier erhalten Sie Ihre AU-Bescheinigung einfach online per Handy nach Hause! Wenn Sie werktags (Mo-Fr) vor 10:00 Uhr bestellen, versenden wir Ihre AU bis 15:00 Uhr per Whatsapp und per Post. Anderenfalls am nächsten Werktag (Mo-Fr) bis 15:00 Uhr.

Beginn der AU ist immer das Bestelldatum. Und so geht's: Symptome schicken, Risiken ausschließen, Daten eingeben, einfach bezahlen, fertig.

Das Besondere an einer Arzt-Behandlung per Telemedizin ist grundsätzlich, dass der Arzt keinen persönlichen Kontakt zu Ihnen hat. Daher kann er Sie insbesondere für eine Diagnose nicht körperlich untersuchen und ist insbesondere auf Anamnese angewiesen, d. h., Ihre Antworten auf seine Fragen, insbesondere zu vorliegenden Symptomen.

Wir haben uns auf die Diagnose von Erkältungen konzentriert, da sie ungefährlich, gut erforscht und besonders gut per Anamnese zu diagnostizieren sind.“

Unlauter?

Dieses Geschäftsmodell hielt der Kläger, ein Verein, dem unter anderem die Ärztekammern Hamburg und Schleswig-Holstein angehören, für unlauter. Er verklagte das Unternehmen daher auf Unterlassung seiner Geschäftspraktiken.

Die Beklagte hielt das von ihr beworbene Verfahren hingegen für zulässig. Das ergebe sich auch aus § 7 Absatz 4 MBO-Ä. In Einzelfällen könne der für sie tätige Arzt per Telefon und Video-Chat Rücksprache mit dem Patienten halten, um so etwaige Zweifelsfragen zu klären.

Doch das vermochte die Richter des Hamburger Landgerichts nicht zu überzeugen. Sie gaben der Klage des Vereins auf Unterlassung statt.

Verstoß gegen ärztliche Sorgfaltspflicht

Nach Ansicht des Gerichts verstößt die beworbene Ausstellung von Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen im Wege einer Ferndiagnose gegen die ärztliche Sorgfalt gemäß § 25 MBO-Ä.

Um dieser zu genügen, sei auf jeden Fall ein unmittelbarer Kontakt zwischen Arzt und Patient nötig. Sei es, dass der Patient die Sprechstunde des Arztes aufsucht oder dass dieser einen Hausbesuch macht. Denn nur so könne sich der Arzt einen unmittelbaren Eindruck vom Gesundheitszustand des Patienten verschaffen und diesen erforderlichenfalls näher untersuchen.

Auf dieses Verfahren könne auch bei leichteren Erkrankungen wie zum Beispiel einer Erkältung nicht verzichtet werden. Denn eine Krankschreibung sei Grundlage für einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Verifizierung nicht möglich

Bei dem von der Beklagten beworbenen Geschäftsmodell werde eine AU-Bescheinigung allein auf Basis der Angaben eines Patienten zu seiner Person und zu seiner geschilderten Erkrankung ausgestellt.

Eine Verifizierung dieser Angaben sei selbst dann nicht möglich, wenn der mit der Beklagten kooperierende Arzt Rücksprache mit dem Patienten per Telefon oder Video-Chat halte. Denn das ermögliche weder zuverlässige Feststellungen zu seiner Person noch zu seinem Gesundheitszustand.

Das beklagte Unternehmen wurde daher dazu verurteilt, seine Werbung für das Geschäftsmodell zu unterlassen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung muss es ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro zahlen oder sein Geschäftsführer ersatzweise eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten antreten.