OMGV Award: Die Makler mit der besten Online-Kommunikation

4.11.2021 – Sven Hennig, Martin Markowsky, Stefan und Tobias Bierl sowie Bastian Kunkel sind die Gewinner des OMGV Makler Awards 2021. Die Preisverleihung fand in hybrider Form im Rahmen der DKM statt.

Die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) hat wieder Versicherungsmakler für ihr Onlinemarketing ausgezeichnet. Der OMGV Makler Award 2021 wurde erneut im Rahmen der Messe DKM verliehen, erstmals in hybrider Form.

Durch die Veranstaltung führten die beiden OMGV-Gründer Marko Petersohn, der vor Ort moderierte, und Michael W. Krüger, der online zugeschaltet war.

Der Wettbewerb fand zum vierten Mal statt. Insgesamt 23 Makler waren in diesem Jahr in den vier Kategorien „Social Media / Content Marketing“, „Zielgruppenstrategie“, „Kundenbewertungen“ und „Neue Wege. Neue Medien.“ nominiert. Über die Preisträger entschieden eine Jury und die Branche. Bis zum 10. Oktober gingen 1.089 Stimmen ein.

In der Kategorie „Zielgruppenstrategie“ siegt Martin Markowsky

Martin Markowsky, Geschäftsführer der Arr Finanz Makler Rhein-Ruhr GmbH und Betreiber der Website Dogvers.de, siegte in der Kategorie „Zielgruppenstrategie“. Er hat sich auf die Absicherung von Hunden und Hundehaltern spezialisiert.

„Da er selbst ein Hundenarr ist, kann er sich durch und durch mit seiner Zielgruppe identifizieren und zeigt dies in seiner gesamten Kommunikation“, begründete die Jury die Entscheidung. Markowsky habe eine Hundehalterversicherung mitentwickelt, hebe seine Expertise gezielt und stets sympathisch hervor und spreche seine Zielgruppe auf Augenhöhe an.

Sven Hennig gewinnt in der Kategorie „Social Media/ Content Marketing“

Sven Hennig, Geschäftsführer der S.H.C. GmbH, entschied die Kategorie „Social Media/ Content Marketing“ für sich. Er informiere in seinem Blog seit mehr als 20 Jahren über die private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Vorsorge. Zudem stelle er aktuelle Urteile und Tarife vor und gebe Hilfestellung, um Fehler bei der Tarifauswahl zu vermeiden, heißt es.

Hennig gewähre persönliche Einblicke in den Makleralltag und verfasse seine Beiträge stets in einer für Laien verständlichen Sprache. Darüber hinaus sei er mit seinem Blog zu einer relevanten Stimme in der Branche geworden.

Stefan und Tobias Bierl liegen in der Kategorie „Kundenbewertungen“ vorne

Auf den ersten Platz in der Kategorie „Kundenbewertungen“ wurden Stefan und Tobias Bierl gewählt. Die beiden Gesellschafter der Finanzberatung Bierl GbR wissen, wie wichtig Kundenbewertungen sind, schreibt die Jury in ihrer Laudatio. Beraterqualität und Kundenzufriedenheit würden transparent dargestellt und potenzielle Neukunden darüber informiert, was sie erwarten können.

Ihr Unternehmen lassen sie auf verschiedenen Plattformen bewerten. Bisher kamen mehr als 1.800 Kundenurteile zusammen. Auf der Plattform Whofinance stehen sie auf Platz eins unter den freien Beratern in der Oberpfalz, auf dem zweiten Platz in ganz Bayern und unter den Top Ten in Deutschland.

Marko Petersohn (links) und Bastian Kunkel bei der Preisverleihung (Bild: OMGV)

Bastian Kunkel überzeugt in der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“

In der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“ überzeugte am meisten Bastian Kunkel, Geschäftsführer der VMK Versicherungsmakler GmbH. Er kläre auf Tiktok über Versicherungsthemen auf und schaffe es, diese in so kurzweilige und informative Videos zu verpacken, dass sich auch die Generation Z dafür interessiere, so die Jury.

Kunkel habe Mut und Ausdauer bewiesen, um etwas Neues zu wagen. Und dabei sei er erfolgreich. Dies zeigten die Millionen Views zu seinen Kurzvideos.