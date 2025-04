Oliver Bäte soll neue Bürokratieabbaubehörde leiten

1.4.2025 – Allianz-Chef Oliver Bäte wechselt möglicherweise in den öffentlichen Dienst. Wie das VersicherungsJournal aus Verhandlungskreisen erfuhr, soll er gemeinsam mit CDU-Politiker Philipp Amthor an der Spitze einer neu geschaffenen Behörde stehen, die den Bürokratieabbau in Deutschland vorantreibt. Für den Seitenwechsel müsste die neue Bundesregierung eine hohe Ablösesumme an die Allianz zahlen.

WERBUNG

Oliver Bäte könnte bald seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Allianz SE aufgeben, um an die Spitze einer Behörde zu wechseln und damit in den Staatsdienst zu treten. Diese Information hat das VersicherungsJournal aus Kreisen der aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD erhalten. Die Quellen möchten anonym bleiben.

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Demnach ist geplant, eine neue Behörde zu schaffen, deren Aufgabe der Bürokratieabbau in Deutschland ist. Diese Behörde soll Bäte gemeinsam mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor leiten. Der 32-jährige Jurist führt derzeit im Auftrag der Unionsparteien die Verhandlungen für eine Staatsmodernisierung.

Wunschlösung von Friedrich Merz

Friedrich Merz, potenzieller Bundeskanzler der Union, habe sich persönlich für die Personalie Bäte eingesetzt, heißt es aus Verhandlungskreisen. Ihm habe imponiert, wie der Manager die Allianz zu einem digitalen Konzern umgebaut habe und dafür auch bereit gewesen sei, interne Konflikte zu riskieren (VersicherungsJournal 24.2.2020).

Friedrich Merz (Bild: Tobias Koch)

Mit Erfolg: Wiederholt erzielte die Allianz unter Bäte Rekordgewinne und konnte ihre Vormachtstellung auf dem deutschen Markt ausbauen.

Aber Merz sei damit zunächst auf Widerstand bei der SPD gestoßen. „Jetzt sollen wir die Lobbyisten schon aus Steuermitteln bezahlen?“, soll SPD-Chef Lars Klingbeil in den Verhandlungen geäußert haben.

Schließlich habe die SPD eine Kompromisslösung akzeptiert: Bäte solle die neu zu schaffende Behörde gemeinsam mit einem Politiker führen. Auch bei den Sozialdemokraten habe sich demnach inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass die externe Expertise eines erfahrenen Managers beim Bürokratieabbau helfen könne, so heißt es aus Verhandlungskreisen.

WERBUNG

Allianz-Chef Bäte hat noch nicht entschieden

Bäte habe grundsätzliches Interesse bekundet und sei sogar bereit, für die neue Aufgabe ein erheblich niedrigeres Gehalt als bei seiner jetzigen Tätigkeit zu akzeptieren, so heißt es weiter. Um Interessenkonflikte auszuschließen, müsse er seine Arbeit als Allianz-Chef niederlegen. Eine endgültige Entscheidung habe er noch nicht getroffen.

Sein Arbeitsvertrag enthalte jedoch eine Klausel, die einen zeitnahen Wechsel verhindere. Demnach könne die Allianz ihn zum Bleiben verpflichten, wenn dies im Interesse des Unternehmens notwendig sei. Aus diesem Grund habe Merz vorgefühlt, ob das Problem mit einer Ablösesumme gelöst werden könne. Im Gespräch sei eine achtstellige Summe, die aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden müsste.

Weder die beteiligten Parteien noch die Allianz wollten die Vorgänge gegenüber dem VersicherungsJournal bestätigen. Man äußere sich nicht zu Gerüchten, so ließ ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wissen. Die Allianz lehnte eine Stellungnahme grundsätzlich ab.

Selfie nährte Zweifel an Amthors alleiniger Eignung

Wie wichtig Friedrich Merz das Thema Bürokratieabbau ist, zeigt ein anderer, nun bekannt gewordener Sachverhalt. Merz habe ursprünglich darauf bestanden, ein neues Ministerium für Bürokratieabbau zu schaffen, das Amthor als Minister hätte leiten sollen.

Doch Zweifel an Amthors Eignung wurden durch ein Selfie genährt. Auf seinem Instagram-Kanal verkündete Amthor, als „Fachsprecher für Staatsorganisation und Staatsmodernisierung“ an den Koalitionsrunden teilzunehmen, während er vor einem Regal voller Aktenordner und alter Lexika posierte.

Das Bild ging viral und löste viel Spott in den sozialen Medien aus – auch die SPD blieb davon nicht unberührt. „Wenn Amthor den Bürokratieabbau vorantreiben soll, dann haben wir am Ende in den Behörden kaum weniger Bürokratie, aber dafür mehr Porzellangeschirr“, so wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus Verhandlungskreisen zitiert.

Amthor ist bekannt für seinen bewusst konservativen Stil. Bekannt wurde ein Selfie, in dem er eine edle Porzellankanne in die Kamera hält.

Philipp Amthor (Bild: Tobias Koch)

Arbeitspapier: „12.000 neue Beamte“

Auf Unverständnis stieß zudem ein Arbeitspapier, das Amthor gemeinsam mit einer CDU-Arbeitsgruppe ausgearbeitet hatte und eine Strategie zum Bürokratieabbau umreißen sollte.

In dem Papier sei von einem „erheblichen Ressourcenaufwand“ die Rede gewesen, der „zunächst notwendig sei, um schlanke und effiziente Strukturen dauerhaft zu etablieren“, wie ein mit dem Papier vertrauter CSU-Politiker dem VersicherungsJournal berichtet.

Die Arbeitsgruppe habe darin vorgerechnet, dass für den Bürokratieabbau rund 12.000 neue Beamte eingestellt werden müssten. Diese sollten über das gesamte Bundesgebiet verteilt werden und eigenständige Körperschaften bilden, „um im Austausch mit den Behörden Effizienzpotenziale zu heben.“

Die jährlichen Mehrkosten für den Staatshaushalt hätten sich auf rund 24 Milliarden Euro summiert.

Auch SPD-Vorschlag fällt durch

Doch auch auf einen Alternativvorschlag der SPD hätten sich Union und Sozialdemokraten nicht verständigen können. Demnach habe die SPD vorgeschlagen, Martin Schulz zum Minister für Bürokratieabbau zu ernennen.

Schulz sei mit seiner Erfahrung als Präsident des Europäischen Parlaments von 2012 bis 2017 bestens geeignet, um Bürokratie abzubauen, hieß es zur Begründung. „Er kennt jeden Aktenordner auswendig und weiß, wo die Reduzierungspotenziale liegen“, so die SPD-Verhandler. Derzeit leitet Schulz die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Der Vorschlag habe bei den Unionsparteien für großes Erstaunen und Gelächter gesorgt, so berichtet die Quelle dem VersicherungsJournal. Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird mit den Worten zitiert: „Da holen wir uns den Elefanten in den Porzellanladen!“

Tandemlösung als Kompromiss

Als Kompromiss sei man zu dem Ergebnis gekommen, kein eigenes Ministerium zu schaffen, sondern eine Art Tandemlösung aus Politik und Privatwirtschaft in Form einer privatwirtschaftlich organisierten Behörde zu etablieren. Demnach soll Amthor die neu zu schaffende Behörde gemeinsam mit Bäte anführen.

Dabei könne der Eindruck entstehen, dass Bäte auch eine Art Watchdog-Funktion habe, so berichtet die Quelle dem VersicherungsJournal. Bäte solle eine Art Vetorecht eingeräumt werden, mit dem er Amthors Entscheidungen aushebeln könne. Ein solches Veto-Recht habe der CDU-Politiker nicht. Die Vorschläge des jetzigen Allianz-Chefs sollen grundsätzlich vorrangig umgesetzt werden.

Auch auf die Bezeichnung der Behörde habe man sich bereits verständigt. Sie soll den Namen „Bundesbehörde für die nachhaltige Reduktion von Verwaltungsaufwand und Bürokratie auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, unter besonderer Berücksichtigung der Digitalisierung und der Effizienzsteigerung in den staatlichen Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene“ (BBvRVBEBVfV) tragen.

Privatwirtschaftlich organisierte Körperschaft?

Ähnlich der Deutschen Bahn soll die neue Einrichtung als Aktiengesellschaft organisiert werden, wobei der Bund alleiniger Aktionär sein soll, so heißt es weiter. Die Koalitionäre versprechen sich davon, dass die Behörde wie ein Unternehmen agiert und durch effiziente Strukturen gewinnorientiert arbeiten kann.

Hierfür müsse noch ein neues Gesetz geschaffen werden, das eine Mischform aus Körperschaft und Aktiengesellschaft als Organisationsstruktur ermögliche. Dieses Gesetz könne unter Umständen auch auf andere Behörden angewendet werden, um ihnen eine effizientere Organisationsform zu ermöglichen, so berichten Verhandlungskreise.

Fokusgruppe Bürokratieabbau soll Empfehlungen für Reform ausarbeiten

Doch bevor die neue Behörde ihre Arbeit aufnehmen kann, könnte noch etwas Zeit vergehen. Auf Drängen der SPD soll zunächst eine sogenannte „Fokusgruppe Bürokratieabbau“ installiert werden, die Handlungsempfehlungen für eine Reform ausarbeiten soll.

Dabei sollen „die Interessen aller Beteiligten, insbesondere aber auch der Beamten und ihrer Institutionen“ im ausreichenden Maße berücksichtigt werden, wie das VersicherungsJournal aus Regierungskreisen erfuhr. Ziel sei es, „ein einfaches, transparentes und effizientes Angebot staatlicher Leistungen“ auszuarbeiten.

Zunächst soll die Fokusgruppe in einer Auftaktveranstaltung mit rund 40 Teilnehmern gebildet werden, darunter Vertreter aus allen relevanten Ministerien, fünf der wichtigsten Beamtengewerkschaften, Experten für Bürgerfreundlichkeit aus der staatlichen Verwaltung sowie eine „unabhängige“ wissenschaftliche Arbeitsgruppe, deren Mitglieder vor allem aus dem Bereich der Bürokratieforschung stammen.

In den ersten drei Monaten soll die Gruppe eine Bestandsaufnahme der Bürokratieprozesse der letzten fünf Jahre durchführen. Anschließend, so der Zeitplan, werden in den folgenden sechs Monaten Empfehlungen formuliert, die dann zwölf Monate in einer weiteren Fokusgruppe diskutiert werden, bevor sie der Öffentlichkeit in einem Abschlussbericht zugänglich gemacht werden.

Evaluation durch Taskforce-Büro

Das Projekt wird von einem neuen „Bürokratieabbau-Taskforce“-Büro begleitet, das eigens für diese Reform initiiert werden soll. Die Taskforce soll auf 100 Vollzeitstellen anwachsen, deren Aufgabe es sein wird, den Ablauf der Fokusgruppen regelmäßig zu überwachen und in insgesamt 16 Teilprojekten die Abstimmungen zwischen den Gruppen zu koordinieren.

„Bis die eigentlichen Reformen in Kraft treten, dürfte es schätzungsweise noch mindestens fünf Jahre dauern“, so berichtet ein SPD-Mitglied, das an den Koalitionsgesprächen teilnimmt, dem VersicherungsJournal. „Wir sind über diesen Zeitraum nicht glücklich, aber wichtig wird es sein, langfristige und wohlüberlegte Weichenstellungen vorzunehmen“.

Doch ohnehin sei noch Zeit vonnöten, bis die Behörde ihre Arbeit aufnehmen könne. So sei ein Neubau im Regierungsviertel von Berlin geplant, um die BBvRVBEBVfV zu beherbergen.

Bei der Ausschreibung des Baus werde bewusst auf ein Design geachtet, das die Transparenz der bürokratischen Prozesse nach außen widerspiegele, so das SPD-Mitglied. Geplant seien gläserne Fassaden und großzügige Büros mit weitläufigen Fluren – ganz im Sinne einer effizienten und transparenten Arbeitsweise.

DOGE soll nicht Vorbild sein

Wie es aus Kreisen weiter heißt, sei es Friedrich Merz wichtig zu betonen, dass als Vorbild für die jetzige Behörde nicht das US-amerikanische Department of Government Efficiency (DOGE) diene. Merz sehe die Vorgänge in den USA eher kritisch – und wolle sich bewusst davon abheben.

Geleitet vom Multimilliardär Elon Musk, treibt das Department in den USA einen radikalen Bürokratieabbau voran. Dabei ist das Bild der Kettensäge zum Symbol für die Intensität des Umbaus geworden. Sowohl der argentinische Präsident Javier Milei als auch Elon Musk posierten mehrfach öffentlich mit einer Kettensäge, um ihre radikale Vorgehensweise zu verdeutlichen.

Doch bereits in den ersten Wochen waren Zweifel aufgekommen, ob Musk genau weiß, was er tut. Nach und nach grast er die einzelnen Behörden ab und feuert Mitarbeiter rigoros. Darunter auch solche, die eigentlich noch gebraucht werden.

Manche von ihnen werden später wieder eingestellt, nur um kurze Zeit später erneut entlassen zu werden – ein Vorgehen, das in sozialen Medien spöttisch als „Fire, Hire, Fire, Hire!“ bezeichnet wird.

„Bürokratieabbau mit dem Skalpell, nicht mit der Kettensäge“

Für Aufsehen sorgte ein Vorgang, über den CNN berichtete. Demnach soll Musks Behörde rund 300 Mitarbeiter der National Nuclear Security Administration (NNSA) entlassen haben. Darunter seien laut CNN auch jene Mitarbeiter gewesen, die für die Wartung und für die Sicherheit der atomaren Sprengköpfe zuständig seien und diese beaufsichtigen.

Als Musk seinen Irrtum bemerkt habe, habe er die Mitarbeiter panikartig wieder eingestellt, so berichtet CNN. Allerdings tauchten laut einem Bericht des US-Senders NBC neue Probleme auf. Demnach seien Kontaktdaten und wichtige Informationen der Sicherheitsbehörde bereits gelöscht gewesen und Konten dauerhaft gesperrt – darunter auch Zugang zu Informationen, die sicherheitsrelevant seien.

Friedrich Merz sehe solche Vorfälle in den USA als Warnsignal, wie ein CDU-Politiker, der an den Koalitionsverhandlungen beteiligt ist, dem VersicherungsJournal berichtet. „Wir wollen den Bürokratieabbau gezielt und mit der nötigen Sorgfalt angehen – eher mit dem Skalpell, nicht mit der Kettensäge“, so der Politiker, der anonym bleiben will.