Notvertretungsrecht für Ehegatten eingeführt

22.2.2023 –

Eine Beschäftigte stürzte auf dem Weg zu einem in den Räumlichkeiten ihres Arbeitgebers befindlichen Getränkeautomaten. Als sie wegen ihrer schweren Verletzungen Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollte, sah diese sich nicht in der Pflicht. Ein Gericht verschaffte Aufklärung. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...