Nordrhein-Westfalen hat die meisten Unfalltoten im ersten Halbjahr

24.8.2023 – Nach einer Auswertung von Destatis ist die Zahl der Unfallverletzten im Vergleich zum Vorjahr um beinahe 3.000 Personen gesunken. Gleichzeitig stagniert die Zahl der Getöteten. Und das bei einem Plus von fünf Prozent der Unfälle. Die meisten Toten je eine Million Einwohner hatte Sachsen-Anhalt mit 29.

Wie sieht die Lage von Verkehrsverletzten in diesem Jahr auf? Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) zum ersten Halbjahr 2023. Insgesamt registrierte die Polizei in diesem Zeitraum 1,22 Millionen Unfälle – ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022.

Weniger Verletzte, aber gleich viel Getötete im Vorjahresvergleich

Dabei wurden 167.000 Menschen verletzt. Das sind laut der Auswertung rund 2.700 Personen – beziehungsweise zwei Prozent – weniger als noch im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Gleichzeitig ist die Zahl der Verkehrstoten um eine verstorbene Person auf 1.270 gesunken.

Seit März ist ein Anstieg an Verkehrstoten zu verzeichnen, der im Juni seinen Höhepunkt fand. Mit 291 Getöteten liegt die Zahl sogar noch vor der des Juni 2022 (282 Tote).

In Sachsen-Anhalt fährt es sich am gefährlichsten

Von allen Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen mit 204 die meisten Todesopfer. Bei der Quote je eine Million Einwohner liegt Sachsen-Anhalt mit 29 Toten weit vorne.

Im Bundesdurchschnitt liegt die Zahl der Getöteten je eine Million Einwohnern bei 15 Todesopfern. Niedersachsen kommt bei dieser Betrachtung auf 24 Tote, ebenso wie Thüringen. Auch das Saarland und Sachsen haben jeweils 23 Tote je eine Million Einwohnern. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegen mit jeweils 17 Todesopfern ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt lagen sieben Bundesländer über dem Durchschnitt von 15 Toten.

Verkehrsunfallopfer pro Bundesland (alphabetisch) im ersten Halbjahr 2023 Bundesland Alle Unfallopfer, absolut Getötete je eine Million Einwohner Baden-Württemberg 19.701 15 Bayer 26.988 15 Berlin 7.791 drei Brandenburg 5.123 17 Bremen 1.678 zehn Hamburg 4.408 sieben Hessen 11.546 13 Mecklenburg-Vorpommern 2.603 17 Niedersachsen 19.876 24 Nordrhein-Westfalen 35.695 elf Rheinland-Pfalz 8.300 15 Saarland 2.070 23 Sachsen 7.426 23 Sachsen-Anhalt 4.443 29 Schleswig-Holstein 7.410 10 Thüringen 3.172 24

Letztes Jahr wieder mehr Tote und Verletzte

Das Jahr 2022 war von mehr Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr geprägt als im Vorjahr (VersicherungsJournal 14.7.2023). Das zeigt ebenfalls eine Destatis-Auswertung. Damals gab es über 361.000 Verletzte und 2.788 Tote.

Auch steigt die Unfallgefahr mit dem Fahrrad stetig, meldete die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (19.6.2023).