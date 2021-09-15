Neugeschäft der offenen Publikumsfonds hat sich mehr als verdoppelt

11.2.2026 – Das gesamte von der deutschen Investmentfondsbranche verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2025 auf knapp 4,9 Billionen Euro. Den größten Teil managen offene Spezialfonds für institutionelle Investoren mit 2,3 Billionen Euro. Das Neugeschäft der frei zugänglichen offenen Publikumsfonds hat sich mit 86 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Absatzliste der Publikumsfonds führen Aktienfonds an, erstmals wieder seit 2021. Sie erhielten netto 52,0 Milliarden Euro, Rentenfonds verbuchten 30,7 Milliarden Euro neue Gelder. In Aktien- und Renten-ETFs flossen mit 57 Milliarden Euro wesentlich mehr neue Mittel als in aktiv gemanagte Fonds.

„2025 war ein starkes Jahr. Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021 und verwaltet mit über 4.850 Milliarden Euro ein Rekordvermögen“, kommentierte Matthias Liermann, Präsident des Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), die in einer Pressemeldung veröffentlichten Ergebnisse.

Fondsvermögen steigt auf über 4,8 Billionen Euro

Die Fondsgesellschaften verwalteten zum Jahresende 2025 für Anleger in Deutschland 4.851 Milliarden Euro (Vorjahr: 4.471) (VersicherungsJournal 12.2.2025). Den größten Teil managen offene Spezialfonds für institutionelle Investoren mit 2.287 (Vorjahr: 2.183) Milliarden Euro. Hierzu gehören vor allem Altersvorsorgeeinrichtungen (813 Milliarden Euro) und Versicherer (536 Milliarden Euro).

In den frei zugänglichen offenen Publikumsfonds stieg das Vermögen von 1.564 auf 1.839 Milliarden Euro. Geschlossene Mandate kommen auf 661 Milliarden Euro und geschlossene Fonds auf 64 Milliarden Euro.

(Bild: BVI)

Privatanleger setzen auf Aktienfonds

Das Neugeschäft der frei zugänglichen offenen Publikumsfonds hat sich mit 86,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2024: 36,6 Milliarden Euro). Davon entfallen 57 Milliarden Euro auf Aktien- und Renten-ETFs. Der Trend zu diesen kostengünstigeren, weil nicht aktiv gemanagten Varianten hält an.

Beim verwalteten Vermögen liegen Aktienfonds mit 932 Milliarden Euro deutlich vorn. Davon entfallen 405 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nicht möglich, da seit Anfang 2025 eine neue Erhebungsmethode für ETFs gilt.

Auch die Absatzliste der Publikumsfonds führen Aktienfonds an, erstmals wieder seit 2021. Sie erhielten netto 52,0 Milliarden Euro, davon 45,6 Milliarden Euro in Aktien-ETFs und 6,4 Milliarden Euro in aktiv gemanagten Fonds.

Rentenfonds sammeln über 30 Milliarden Euro ein

Rentenfonds, Spitzenreiter der Jahre 2023 und 2024, verbuchten 30,7 Milliarden Euro neue Gelder, wozu Renten-ETFs 11,5 Milliarden Euro beitrugen. Dabei dominieren Fonds, die überwiegend in Anleihen mit bis zu drei Jahren Restlaufzeit investieren (18,1 Milliarden Euro), gefolgt von Fonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (10,8 Milliarden Euro).

Geldmarktfonds belegen wie im Vorjahr Platz drei. Sie erhielten 6,6 (Vorjahr: 7,0) Milliarden Euro. Es folgen Mischfonds mit 2,3 Milliarden Euro neuen Geldern. Hier wurden im Vorjahr noch fast zehn Milliarden Euro abgezogen.

Aus Immobilienfonds flossen netto 7,7 Milliarden Euro ab. Die Rückgaben lagen zwischen 1,5 und 2,1 Milliarden Euro pro Quartal. Bei allen anderen Fondsvarianten gab es Veränderungen zwischen plus 0,29 und minus 0,6 Milliarden Euro.

BVI fordert Fortsetzung der Reformpolitik

Wie bereits in den letzten Jahren appellierte BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter an die Politik, zu deregulieren und die Altersvorsorge zu reformieren. Mit dem Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge habe die Bundesregierung zentrale Forderungen des BVI aufgegriffen.

„Die Reform ist ein Paradigmenwechsel und steigert die Attraktivität der privaten Altersvorsorge erheblich. Zudem schafft Deutschland international endlich den Anschluss“, so Richter. In der gesetzlichen Rente hält der BVI den Einstieg in die Kapitaldeckung für notwendig, um die wachsende Abhängigkeit des Rentensystems von Steuerzuschüssen mittelfristig zu verringern.

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) werden Lösungen ohne Garantien gefordert, die auch außerhalb von Sozialpartnermodellen möglich sind. Nur so kann nach Meinung des BVI die betriebliche Altersvorsorge bei kleinen und mittleren Betrieben zum Erfolg werden.