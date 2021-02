Neues Recht soll Massenabmahnungen verhindern

8.2.2021 – Der digitale Versicherungsvertrieb ist unerlässlich. Rechtlich gibt es aber etliche Fallstricke, die Vermittler kennen müssen. So sollte man bei Abmahnungen nicht voreilig per Unterlassungs-Vereinbarungen klein beigeben. Und ohne gesonderte Einwilligung zur Kontaktaufnahme, handeln sich Vermittler schnell Klagen ein. Im Live-Stream gab Björn Thorben Jöhnke Tipps für Vermittler.

WERBUNG

Das Abmahnen von Versicherungsmaklern wegen fehlerhafter Angaben auf ihrer Homepage wird künftig schwieriger. Grund sind rechtliche Änderungen, die das Geschäft von professionellen Abmahnern, die mit den Vorwürfen lediglich Geld verdienen wollen, erschweren soll. Enger gefasst wird nun etwa der Wettbewerb.

„So stehen beispielsweise ein Krankenversicherungs-Makler und ein Gewerbemakler nicht in direktem Wettbewerb zueinander“, erläuterte der Fachanwalt für Versicherungsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und IT-Recht, Björn Thorben Jöhnke, auf dem Vermittler-Kongress 2021.

Den veranstaltete die Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB am vergangenen Donnerstag, erstmals per Live-Stream.

Björn Thorben Jöhnke (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Kein Kostenersatz bei Fehler in Erstinformation

Fehle eine Mitbewerbereigenschaft, gebe es auch keine Klagebefugnis mehr. Diese neue Regel würde aber erst ab dem 1. Dezember 2021 in Kraft treten.

Schon heute gelte aber, dass es bei bestimmten abgemahnten Verstößen keinen Aufwendungsersatz für den Kläger mehr gebe. Wer Fehler im Impressum oder bei der Erstinformation mache, könne dann zwar abgemahnt werden, doch ein Kostenersatz sei nicht möglich.

„Ist also die Telefonnummer der DIHK falsch oder ein Paragraph in der Erstinformation, dann ist das nur noch als einfache Anmahnung kritisierbar“, so der Referent.

Daher rechnet der Jurist damit, dass hier Massenabmahnungen kaum noch stattfinden werden, denn das „Kohle machen“ lohne hier nicht mehr. Es ginge darum, dass nur noch seriöse Ansprüche nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) durchgesetzt werden können.

Keine Häkchen voreinstellen

Laut dem Anwalt betrifft das auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Auch hier könnten Fehler nicht mehr mit kostenbelasteten Abmahnungen geahndet werden. „Das gilt aber nur, wenn das abgemahnte Unternehmen nicht mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt“, so Jöhnke. Von größeren Unternehmen erwarte man eine höhere Sorgfaltspflicht.

Verboten sei es nach der DSVGO aber, wenn irgendwo ein „Häkchen voreingestellt“ sei. „Das Setzen von Cookies ohne Einwilligung ist ein Wettbewerbsverstoß“ (BGH, I ZR 7/16; LG Darmstadt, 13 O 244/19; LG Köln, 31 O 194/20).

Einen Riegel hat der Gesetzgeber durch das neue Anti-Abmahn-Gesetz (Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs), das seit dem 2. Dezember 2020 gilt, vor die Höhe der Vertragsstrafen geschoben. Unternehmen, die weniger als 100 Mitarbeiter haben, dürfen nicht mehr mit Vertragsstrafen von mehr als 1.000 Euro bedroht werden.

Der Referent riet den Versicherungsmaklern aber, grundsätzlich keinen Unterlassungsvertrag zu unterschreiben. „Zudem sollte man niemals mit dem Gegner Kontakt aufnehmen. Rufen Sie besser einen Anwalt an, der die Abmahnung prüft und eine Strategie dagegen entwickelt“, riet Jöhnke.

Gesonderte Kontakteinwilligung wichtig

Gerade in der Corona-Krise fällt es vielen Versicherungsmaklern scheinbar schwer, die Kunden rechtlich sauber anzusprechen. „Rund 10.000 Beschwerden über Versicherungs- und Finanzdienstleister gingen 2020 bei der Bundesnetzagentur ein“, so der Jurist.

Im digitalen Versicherungsvertrieb gebe es bei der Kaltakquise etliche rechtliche Fallstricke. Laut § 7 UWG sei die unzumutbare Belästigung durch Werbung ganz schnell erreicht, wenn für den Newsletter, die E-Mail oder den Telefonanruf keine ausdrückliche Einwilligung vorliegt.

Der Bundesgerichtshof habe schon vor Jahren klargestellt, dass alle Maßnahmen eines Unternehmens, die auf die Förderung des Absatzes gerichtet sind, als Werbung gelten (VersicherungsJournal 6.11.2013). Die Kontaktaufnahme, etwa für den Hinweis zu neuen Produkten, wäre wohl schon Werbung, wenn keine Einwilligung vorliegt.

Allein eine Geburtstagsemail würde Jöhnke durchgehen lassen. Hier habe er von einem Datenschutzbeauftragten Zustimmung erhalten. Die Daten habe der Vermittler ja im Bestand. Den Geburtstagsgruß bewertet Jöhnke als reine Kundenbindungsaktion.

Nicht jeder ist unabhängig

Wer über soziale Medien mit dem Kunden regelmäßig in Kontakt treten will, müsse eine gesonderte Einwilligung haben. Die könne auch nachträglich eingeholt werden.

„Achten Sie aber darauf, dass eine solche Einwilligung immer separat erteilt und gesondert archiviert wird“, so der Fachanwalt. Es sei falsch, sie als Klausel im Maklervertrag zu verankern.

Deutlich machte der Jurist zudem noch einmal, dass das Wort „Unabhängigkeit“ nur Versicherungsmakler führen dürften, bei denen nicht ein Versicherer eine Mehrheitsbeteiligung habe. Auch Mehrfachagenten dürften mit diesem Begriff nicht werben, wie Gerichte entschieden haben (LG Hamburg, 327 O 445/19; OLG Hamburg, 5 U 114/20; OLG München, 29 U 1843/18).