Neues Nachhaltigkeitrating von Assekurata: Chancen im Verkauf steigern

1.12.2021 – Die Analysten von Assekurata haben ein Nachhaltigkeitsrating entwickelt, dem sich aktuell mindestens zwei Versicherungs-Gesellschaften unterziehen. Im Interview erläutern Reiner Will geschäftsführender Gesellschafter der Assekurata, und Analyst Oliver Bentz das Rating sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit für den Vertrieb.

Auch das neue Nachhaltigkeitsrating der Assekuranz Rating-Agentur GmbH ist ein beauftragtes Rating. Dies hat den Vorteil, dass sich die Analysten bei ihrem Urteil von „AAA“ (exzellente Nachhaltigkeit) bis „D“ (ungenügend) mit auf interne Informationen des Unternehmens stützen können. Von Nachteil ist, dass keine Pflicht zur Veröffentlichung besteht.

VersicherungsJournal: Wer sind die Adressaten Ihres Nachhaltigkeitsratings?

Reiner Will (Archivild: Lier)

Dr. Reiner Will: Es lassen sich zwei Bewertungsperspektiven unterscheiden: Zum einen, wie wirken sich Nachhaltigkeitsthemen, zum Beispiel der Klimawandel, auf das Wirtschaften im Unternehmen aus und wie geht man mit diesen um? Dies ist die sogenannte Outside-in-Perspektive. Diese findet man in Nachhaltigkeitsratings wie beispielsweise MSCI oder Sustainalytics. Diese Perspektive nehmen wir auch in unseren Bonitätsratings ein.

Im unserem neuen Nachhaltigkeitsrating schauen wir vor allem aus der anderen Perspektive auf die Tätigkeit des Versicherungs-Unternehmens. Die sogenannte Inside-out-Perspektive betrachtet, welchen Beitrag ein Versicherer für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Umwelt, gute Unternehmensführung und Soziales (ESG-Kriterien [Environment, Social, Government]) leistet.

Das Rating adressiert somit insbesondere das Informationsbedürfnis von Kunden, Vermittlern und Mitarbeitenden als wesentlichen Stakeholdergruppen von Versicherungs-Unternehmen. Beitrag und Wirkung zur nachhaltigen Entwicklung stehen damit im Fokus der Bewertung. Zugleich hält das Rating der Unternehmensleitung und den Nachhaltigkeits-Verantwortlichen von Versicherern sprichwörtlich den Spiegel vor.

Bisher scheint das Vermittlerinteresse an diesen Themen gering – was ist zu tun?

Will: Bereits zum 10. März 2021 hat die Transparenz-Verordnung (VersicherungsJournal 30.11.2021, 9.2.2021) die Informationspflichten von Versicherungs- und Anlagevermittlern bezüglich Nachhaltigkeit erweitert. Vermittler müssen seitdem offenlegen, inwieweit sie Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung verfolgen und ob die Vergütungspolitik im Einklang mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Beratung steht.

Zudem finden sich in der TVO vorvertragliche Informationspflichten zu Nachhaltigkeitsrisiken in den vermittelten Produkten. In der Tat war dies nur der erste Schritt. Ab dem 2. August 2022 kommen über IDD und Mifid II auf die Vermittler weitere Beratungspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeits-Präferenzen der Kunden hinzu.

Spätestens dann sollten Vermittler dem Kunden hierzu auch einen kompetenten Rat erteilen können. Ansonsten entstehen erweiterte Haftungsrisiken und, was vielleicht noch gravierender ist, Vermittler könnten den Anschluss an ein zunehmend wichtiges Thema verlieren und die darin liegenden Möglichkeiten verpassen. Unserer Meinung nach sollten Vermittler Nachhaltigkeit als Chance betrachten, da sich der Beratungsbedarf zu diesem Thema signifikant erhöhen wird.

Müssen die Versicherer da in ihren Ausschließlichkeits-Organisationen mehr tun?

Will: Neuerungen, gerade wenn sie aus der Ecke der Regulatorik kommen, sorgen für Unruhe und Verunsicherung in den Vertrieben. Dahingehend „stört“ das Thema Nachhaltigkeit sicher den ein oder anderen im Vertrieb. Vertrieblicher Erfolg ist vor allem mit einer intrinsischen Motivation der Vermittler verbunden. Diese ist umso mehr gegeben, wenn Produkte und Gesellschaften nicht nur den Kunden, sondern gerade auch die Vermittler überzeugen.

Aus unserer Sicht nimmt das Interesse der Vermittler am Thema Nachhaltigkeit analog zum Engagement der Versicherer zu. Derzeit trifft dies vor allen Dingen auf die Lebensversicherung zu, in welcher viele neue Produkte mit dem Attribut Nachhaltigkeit beworben werden.

Wie funktioniert Ihr Rating? Was schauen Sie sich an?

Oliver Bentz (Bild: Guido Schiefer)

Oliver Bentz: Wir haben unser Rating speziell für die Bewertung von Versicherungs-Unternehmen aus Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt. Im Gegensatz zu einigen anderen ESG-Ratings, die die Bewertung in die drei Dimensionen Environmental, Social und Governance einteilen, orientieren wir uns daher schematisch an der Wertschöpfungskette eines Versicherers. Die vier Teilqualitäten auf oberster Ebene des Ratings lauten Kapitalanlage, Produktmanagement/ Risikotransfer, Geschäftsbetrieb und Rahmenwerk. So legen wir einen besonderen Fokus auf die beiden ersten Bereiche, die Kerntätigkeiten der Versicherer.

In der Kapitalanlage betrachten wir vor allem die Anlagekriterien der Versicherer unter ESG-Gesichtspunkten. Vermeidet die Gesellschaft beispielsweise effektiv Investitionen in Unternehmen oder Staaten, die Menschenrechte verletzen? Oder wie schnell und ernsthaft möchte der Versicherer aus den fossilen Energien aussteigen?

In der Teilqualität Produktmanagement/ Risikotransfer beleuchten wir hingegen unter anderem die Produktentwicklung, die konkrete Ausgestaltung der Produkte sowie deren Vertrieb unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten. In der Lebensversicherung betrachten wir bei der Produktausgestaltung vor allem das Angebot von nachhaltigen Fonds. In der Teilqualität Geschäftsbetrieb bewerten wir typische Standortthemen wie den Ressourcenverbrauch, die Emission von Treibhausgasen und den Umgang mit den Mitarbeitenden. Auch Governance-Aspekte spielen eine Rolle. Übergreifende Aspekte wie die Nachhaltigkeits-Strategie und die Organisation des Nachhaltigkeits-Managements betrachten wir in der Teilqualität Rahmenwerk.

Bewerten Sie relative Verbesserungen bei den ESG-Kriterien oder absolute Werte?

Bentz: Grundsätzlich bewerten wir den Status-quo der Versicherungs-Unternehmen bei ihrer Integration von Nachhaltigkeitsaspekten. Dabei betrachten wir, wie weit der jeweilige Versicherer in den entsprechenden Prüfkriterien ist.

Im Vergleich zu Bonitätsratings, die sich vor allem auf eine Fülle von Finanzkennzahlen stützen, arbeiten wir hier aktuell mit einer Vielzahl qualitativer Informationen. Diese gewinnen wir vor allem aus internen Daten, die uns die Versicherer zur Verfügung stellen. Wir hinterfragen diese in den zum Verfahren gehörenden Gesprächen mit dem Management und den ESG-Verantwortlichen.

Kennzahlen fließen ebenfalls in die Bewertung ein, werden aber aufgrund der aktuell schwierigen Vergleichbarkeit mit Augenmaß betrachtet. Eine Analyse der Kennzahlen im Vergleich zum Markt sowie zu den Vorjahren hilft zudem bei der Bewertung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Wann handelt es sich um einen „grünen“ oder „nachhaltigen“ Versicherer?

Will: Grün oder nachhaltig folgt auf Unternehmensebene keinem Null-Eins-Gesetz. Solche konträren Bewertungen sind nur bezüglich einzelner Kriterien im Sinne von erfüllt oder nicht erfüllt zweckmäßig.

Einzelnen Aspekten kommt dann aber ein unterschiedliches Gewicht zu und es gibt auch solche, die eine Durchschlagswirkung auf die Gesamtnote haben. Anlässe dafür können beispielsweise massive Rechtsverstöße, Reputationsverluste, ein Widersetzen gegen gerichtliche oder behördliche Auflagen oder eine Nichterfüllung der aufsichtsrechtlichen Solvenzanforderungen sein.

Ein Rating ist dabei immer die Bewertung einer Vielzahl von Einzelkriterien, die in Summe mehr oder weniger beziehungsweise besser oder schlechter erfüllt sind. Wir haben uns aber Gedanken gemacht, wie sich bezogen auf den Aspekt Nachhaltigkeit die Gesamtergebnisse neben den gängigen Schulnoten und Buchstabenkodierungen verbal beziehungsweise bildhaft besser einordnen lassen.

Ist „grün“ nicht eher ein relativer Begriff, der sich mit der Zeit wandelt? Und muss ein Vermittler künftig alljährlich auch noch prüfen, ob der von ihm Empfohlene auch noch ausreichend grün für die Präferenzen seines Kunden ist?

Will: In der Tat können sich die „grünen“ Kundenpräferenzen und damit auch die Passgenauigkeit der Anbieter oder deren Produkte verändern. Dies trifft aber auch auf Aspekte wie Rendite und Bonität zu. Auf Produktseite sind fondsgebundene Lebensversicherungen dafür ein gutes Beispiel.

Umso erstaunlicher ist es, dass es hier vielfach weder aufseiten der Anbieter noch aufseiten der Vermittler einen systematischen Betreuungsprozess gibt, der die Entwicklung der Produkte und die Präferenzen der Kunden abgleicht.

In unserem Rating berücksichtigen wir das dynamische Umfeld des Begriffs der Nachhaltigkeit. So orientieren wir uns an der aktuellen Regulatorik und natürlich auch am Marktumfeld. Das bedeutet, dass ein Versicherer auch Fortschritte machen muss, um seine Ratingnote zu halten, wenn der Markt sich weiterentwickelt.

Manches „grün“ ist sicherlich auch Auslegungssache. Wie gehen Sie damit um?

Bentz: Bei unseren Prüfkriterien orientieren wir uns grundsätzlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und regulatorischen Vorgaben sowie an nationalen und internationalen Standards. Dabei betrachten wir natürlich auch die regulatorischen Entwicklungen und die Klassifikation von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten im Rahmen der EU-Taxonomie.

Das, was dort und im allgemeinen Konsens als „nachhaltig“ betrachtet wird, stellen wir als obligatorische Anforderungen an die Versicherer. Beispielsweise führt ein unzureichender Ausschluss von Menschenrechts-Verletzungen zwingend zu signifikanten Punktabzügen.

Andererseits gibt es durchaus Themen, die zurzeit ambivalent betrachtet werden. Dazu zählen neben der Atomkraft auch beispielsweise die Gentechnik oder Tierversuche, die manche Menschen aus ethischer Sicht als problematisch betrachten. Unser Rating sieht für solche Investitionen einen gewissen Spielraum vor.

Ausschlüsse oder Screenings in diesen Themen werden dabei belohnt, sind aber nicht zwingend notwendig, um die Gesamtpunktzahl in den jeweiligen Prüfbereichen zu erhalten, wenn die Anlagekriterien zu anderen kritischen Themen besonders gut ausgestaltet sind. So versuchen wir, als Ratingagentur einen Mittelweg zwischen hinreichender Strenge in der Bewertung einerseits und einer notwendigen Flexibilität andererseits zu finden.

Um zu „klimaneutral“ oder sogar „klimapositiv“ zu kommen, kann sich der Versicherer mit CO2-Zertifikaten „freikaufen“ oder seinen Energieverbrauch ändern (Photovoltaik, Ökostrom beziehen et cetera). Bewerten Sie beide Strategien gleich, wenn das Ergebnis gleich ist?

Bentz: Nein. Bei Treibhausgasemissionen sollten zuallererst Emissionen vermieden werden. Kein Unternehmen wird es schaffen, die Emissionen auf null zu senken, insofern können und sollten unvermeidbare Emissionen kompensiert werden. Dies ist jedoch nicht gleichzusetzen. Daher betrachten wir beide Aspekte differenziert.

Bewerten Sie auch indirekte Emissionen (Scope 2 und 3)?

Bentz: Wir bewerten sowohl die direkten Treibhausgasemissionen nach Scope 1 des Greenhouse Gas Protocol als auch die indirekten Emissionen nach Scope 2 und 3. Bei Versicherungs-Unternehmen machen die Emissionsquellen nach Scope 3 typischerweise einen hohen Anteil des Fußabdrucks aus. Dazu zählen beispielsweise Geschäftsreisen, die Mobilität der Mitarbeitenden, die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette und auch die Investitionen.

In den öffentlichen Daten der Versicherer ist leider nicht immer erkennbar, ob diese wichtigen Emissionsquellen unter den Emissionen nach Scope 3 erfasst wurden. Wir prüfen daher in unserem Rating auch, wie umfangreich die Treibhausgasemissionen nach Scope 3 erfasst werden, und fragen entsprechende Kennzahlen dazu ab.

Wie gehen Sie mit Konflikten zwischen den Zielen um? Einige Versicherer zahlen beispielsweise im Schadenfall die Mehrkosten für eine nachhaltige, aber teurere Lösung. Das geht zulasten des Gewinns und damit zulasten der Solvenz – was wiederum ein Governance-Thema ist, oder?

Will: Ob solche Ausgaben so gravierend sind, dass sie die Solvenz gefährden, ist sicher ein Beobachtungsposten. Am Ende müssen die Leistungen aber im Wesentlichen durch die Prämien gedeckt werden. Mehrkosten für nachhaltige Schadenregulierungen, die nur einem vermeintlichen nachhaltigen Marketing dienen, sind schon ein Zielkonflikt an sich. Das Thema Solvenz berücksichtigen wir im Nachhaltigkeitsrating zudem als Nebenbedingung. Sinnvolle Mehrleistungen für einen nachhaltigen Schadenersatz in der Sachversicherung sehen wir jedoch positiv.

Viele Maßnahmen einer nachhaltigeren Sachversicherung können zudem auch Kosten einsparen. Bei Nachhaltigkeit geht es traditionell weniger um teure Zusatzerstattungen, sondern um die Einsparung von Ressourcen. So können ressourcenschonende Schadenregulierungen oder auch Schadenpräventions-Maßnahmen die Kosten langfristig senken.

Werden Sie auch noch ein ESG-Produktrating anbieten?

Will: Produktaspekte nehmen bereits einen großen Stellenwert in unserem Nachhaltigkeitsrating der Versicherer ein. Sei es über die Bewertung des Produktentwicklungs-Prozesses unter Nachhaltigkeitsaspekten oder über den Umfang und die Qualität der nachhaltigen Fonds in der fondsgebundenen Lebensversicherung beziehungsweise die Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen im Deckungsstock von Lebensversicherern. Von daher wäre der Schritt zu einem Produktrating naheliegend. Wir haben uns aber bewusst zunächst auf die deutlich komplexere Bewertung der Unternehmen fokussiert.

