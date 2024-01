Neuer Spitzenreiter in der Risiko-Rangliste von Unternehmen

17.1.2024 – Cybervorfälle sind in Deutschland aus Unternehmenssicht betrachtet die am meisten gefürchtete Gefahr. Betriebsunterbrechungen finden sich nach zehn Jahren an der Spitze nur an zweiter Stelle wieder. Dahinter folgen die Risikobereiche Änderungen von Gesetzen und Vorschriften sowie der Fachkräftemangel. Dies ist dem „Allianz Risk Barometer 2024“ zu entnehmen.

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) hat zum zwölften Mal untersucht, welches die größten Risiken aus Unternehmenssicht sind. Grundlage für das „Allianz Risk Barometer 2024“ sind die Antworten von 3.069 Risikomanagern von Firmenkunden und Maklern sowie von Experten aus dem Unternehmens-Versicherungssegment der Allianz aus 92 Ländern.

Rund 450 der Umfrageteilnehmer stammen aus Deutschland. Die Interviewten konnten bis zu drei Gefahren benennen. Die Befragung wurde im Oktober und November 2023 durchgeführt.

Cybervorfälle vor Betriebsunterbrechungen

Die Gefahrenrangliste in Deutschland wurde aktuell wieder gehörig durcheinandergerüttelt. Mit Cybervorfällen (wie Cyberkriminalität, Systemausfall oder Verletzung der Datenschutzrechte) gibt es aktuell einen neuen Spitzenreiter – mit einem Anteil an den Nennungen von 44 (2023: 40) Prozent.

An zweiter Stelle folgen Betriebsunterbrechungen, die zuletzt zehn Mal in Folge das größte Unternehmensrisiko dargestellt haben (VersicherungsJournal 18.1.2023, 18.1.2022, 19.1.2021, 15.1.2020). Ihr Anteil fiel mit 37 Prozent um neun Prozentpunkte niedriger aus als vor Jahresfrist.

Einige gravierende Veränderungen in der Risikowahrnehmung

Von vier auf drei nach oben ging es für den Risikobereich Änderungen von Gesetzen und Vorschriften. Dazu gehören unter anderem Zölle, Sanktionen oder protektionistische Bestrebungen. Der Anteil beträgt unverändert 23 Prozent.

Dahinter folgen mit einem Anteil von jeweils rund einem Fünftel der Nennungen der Fachkräftemangel (von sechs auf vier), Naturkatastrophen (unverändert auf Rang fünf) und der Klimawandel (von acht auf sechs).

In die Top Ten der größten Unternehmensrisiken in der Bundesrepublik platziert sind ferner die Gefahrenbereiche Energiekrise (von drei auf sieben), Feuer und Explosionen (von zehn auf acht), politische Risiken und Gewalt (neu in der Spitzengruppe) sowie makroökonomische Entwicklungen (von sechs auf zehn).

Nicht mehr in der Top Ten vertreten sind kritische Infrastrukturausfälle (wie Stromausfälle) oder Störungen.

Große Herausforderungen

„Die Top-Risiken und größten Aufsteiger im diesjährigen Risk-Barometer spiegeln die großen Herausforderungen – Digitalisierung, Klimawandel und ein unsicheres geopolitisches Umfeld – wider, mit denen sich Unternehmen auf der ganzen Welt auseinandersetzen müssen“, kommentiert Petros Papanikolaou, CEO von Allianz Commercial, die Ergebnisse.

Petros Papanikolaou (Bild: Allianz)

„Viele dieser Risiken sind bereits in den jeweiligen Heimatmärkten angekommen. Extreme Wetterereignisse, Ransomware-Attacken oder regionale Konflikte strapazieren die Widerstandskraft von Lieferketten und Geschäftsmodellen auch in diesem Jahr. Makler und Kunden von Versicherungen sollten daher wachsam sein und ihre Deckungen entsprechend anpassen“, so Papanikolaou.

Cybervorfälle auch weltweit an der Spitze

In der weltweiten Gefahrenhitparade setzten sich die Cybervorfälle (plus zwei Prozentpunkte auf 36 Prozent) von den Betriebsunterbrechungen (minus drei Prozentpunkte auf 31 Prozent) ab und liegen aktuell allein an der Spitze. Naturkatastrophen (26 Prozent) kletterten von sechs auf drei, rechtliche Veränderungen von fünf auf drei.

Während das Risiko „makroökonomische Entwicklungen“ von drei auf fünf fiel, kletterte das Risikosegment Feuer und Explosionen von neun auf sechs nach oben. Unverändert an siebter Stelle rangiert der Klimawandel. Die vier letztgenannten Gefahrenbereiche kamen auf Anteile zwischen 19 und 18 Prozent.

Weitere Studiendetails

Die Studienautoren weisen auf einige regionale Unterschiede in der Risikowahrnehmung hin. So schaffte es der Klimawandel etwa in Brasilien (35 Prozent), Griechenland (37 Prozent), Mexiko (24 Prozent) und der Türkei (33 Prozent) unter die Top-Drei-Gefahren. Global betrachtet belegt dieser Risikobereich unverändert Rang sieben mit 18 Prozent.

Weiteres Beispiel: Der Fachkräftemangel, der global gemessen in der Risikowahrnehmung aktuell weniger problematisch gesehen wird als vor Jahresfrist. Dieser Gefahrenbereich schaffte es in Deutschland, Zentral- und Osteuropa, Großbritannien sowie Australien jeweils in die Top Fünf.

Zum Hintergrund führen die Studienautoren aus: „In vielen Ländern ist die Arbeitslosenquote weiterhin auf Tiefstständen und Unternehmen bieten weitaus mehr Stellen an, als es Bewerber gibt, um diese zu besetzen. IT- und Datenexperten sind besonders schwer zu finden, was sich im Hinblick auf den Kampf gegen Cyberverbrechen als großes Problem darstellt.“

Das „Allianz Risk Barometer 2024“ in englischer Sprache kann auf dieser Internetseite nach Eingabe der Kontaktdaten heruntergeladen werden.