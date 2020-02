Neuer Mitgliederrekord bei den Krankenkassen

17.2.2020 – Anfang 2020 hat sich die Mitgliederzahl in der GKV auf einen Rekordwert von fast 56,9 Millionen erhöht. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Auf Jahressicht betrachtet betrug das Mitgliederplus in der GKV über 200.000. Es ging zu fast gleichen Teilen aufs Konto der Ersatzkassen, Ortkrankenkassen und Betriebskrankenkassen. Im Vergleich zu Anfang 2012 haben die Ersatzkassen am stärksten zugelegt und die Betriebskrankenkassen am stärksten eingebüßt. Zurückzuführen ist dies auf einen Sonderfaktor.

Zum 1. Januar 2020 ist die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland auf den neuen Tiefststand von 105 gesunken (VersicherungsJournal 13.1.2020).

Die Zahl der Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist hingegen zum gleichen Zeitpunkt auf den neuen Rekordwert von annähernd 56,9 Millionen gestiegen. Dies zeigen aktuelle Zahlen aus dem Bundes-Gesundheitsministerium (BMG).

Mitgliederzuwachs hat sich deutlich abgeschwächt

Auf Jahressicht betrachtet stand eine Zunahme von fast 210.000 Mitgliedern zu Buche (plus knapp 0,4 Prozent). Im Gesamtjahr 2018 war die Steigerung mit über 410.000 allerdings noch mehr als doppelt so groß ausgefallen (12.2.2019). Im Jahr zuvor hatte das Plus noch bei annähernd 700.000 gelegen (15.2.2018). Noch deutlich größer war die Zunahme 2015 (plus fast 1,5 Millionen).

Wie sich aus der BMG-Statistik errechnen lässt, konnten drei Kassenarten an dem Aufwärtstrend nicht teilhaben. So hatten die Innungskrankenkasse (IKKen) einen Verlust von fast 38.000 Mitgliedern zu verzeichnen. Bei der Knappschaft und der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung gab es Verminderungen zwischen rund 13.000 und gut 12.000.

Kein deutlicher Gewinner unter den Kassenarten

Anders als im Jahr zuvor mit den Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) gab es aktuell keinen deutlichen Gewinner unter den Kassenarten. Diese konnten ihren Spitzenplatz mit einem Mitgliederzuwachs von unter 90.000 nicht verteidigen. 2018 war das Plus noch mehr als drei Mal so groß ausgefallen.

Mit einer Steigerung von 99.000 Mitgliedern waren die Ersatzkassen die wachstumsstärkste Kassenart. Die Betriebskrankenkassen (BKKen) gewannen ebenfalls im hohen fünfstelligen Bereich hinzu.

Veränderungen bei den Marktanteilen

Größte Kassenart sind weiterhin die Ersatzkassen – mit erstmals über 22,1 Millionen Mitgliedern (Stand: 1. Januar 2020). Dies entspricht einem Anteil von 38,9 (Vorjahr: 38,8) Prozent.

Knapp dahinter folgen die AOKen mit fast 20,8 Millionen Mitgliedern. Der Anteil stieg minimal auf über 36,5 Prozent. Die BKKen liegen bei 14,6 (14,5) Prozent. Der Anteil der IKKen sank unter sieben Prozent, derjenige der Knappschaft auf unter 2,3 Prozent. Bei der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung sind es nur noch minimal über 0,8 Prozent.

Größter Verlierer waren die Betriebskrankenkassen

Im Vergleich zu Anfang 2012 haben sich die Marktanteile kräftig verschoben. So gewannen die Ersatzkassen fast 1,6 Prozentpunkte und die AOKen annähernd 1,4 Prozentpunkte hinzu. Die IKKen, die Knappschaft und die Landwirtschaftliche Krankenversicherung büßten zwischen gut 0,7 und fast 0,3 Prozentpunkte ein.

Größter Verlierer waren im Betrachtungszeitraum die Betriebskrankenkassen, deren Anteil um rund 1,5 Prozentpunkte schrumpfte. Dies dürfte – wie auch der große Zuwachs bei den Ersatzkassen – zum Großteil auf die kassenartübergreifende Fusion der Deutschen BKK mit der Barmer GEK zur Barmer (11.11.2015) zurückzuführen sein. Dadurch verlor das BKK-Lager knapp 900.000 Mitglieder an das Ersatzkassen-Lager.