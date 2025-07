Neuer Anlauf für Sammelklage gegen Ausschluss von Sturmfluten

30.7.2025 – Ob Versicherer den Begriff der Sturmflut in einer Vertragsklausel verwenden dürfen, möchten norddeutsche Verbraucherschutzorganisationen unter Federführung von BdV und VZHH rechtlich klären lassen. Betroffene des Ostseehochwassers im Oktober 2023 werden dazu aufgerufen, sich einer geplanten Musterfeststellungsklage anzuschließen.

Teils mit Orkanböen wurde im Oktober 2023 die Ostsee gegen Strände und Steilküsten gedrückt. Das daraus resultierende Hochwasser verursachte Rekord-Pegelstände und mehrere Deichbrüche, sorgte für überflutete Straßen und Gebäude, zerstörte Campingplätze und Segelyachten (VersicherungsJournal 26.10.2023).

Trotz Absicherung gegen Elementargefahren blieben viele Immobilienbesitzer, Mieter und Unternehmer auf den Kosten für Wiederaufbau, Wiederbeschaffung und Reparaturen sitzen. Denn die Versicherer lehnten mit Verweis auf die Sturmflutklausel in ihren Versicherungsbedingungen ab (11.3.2024).

Hohe Prozesskosten für Verbraucherverbände

Bereits vor gut einem Jahr rief der Bund der Versicherten e.V. (BdV) deshalb Betroffene dazu auf, sich einer Musterfeststellungsklage zur generellen Klärung der Sturmflutklausel anzuschließen. Für eine solche Klage müssten sich 50 Geschädigte mit möglichst ähnlichen Verträgen zusammenfinden, hieß es.

Dieser Aufruf wird nun von einem Bündnis norddeutscher Verbraucherschutzorganisationen erneuert. Zusätzlich wird zu Spenden aufgerufen. Das Ziel sind 60.000 Euro. Die Verbraucherverbände könnten die hohen Prozesskosten nicht allein tragen, wird berichtet.

Klage in Vorbereitung

„Für viele Betroffene ist die Ablehnung nicht nachvollziehbar. Sie hatten sich bewusst zusätzlich gegen Überflutungen und andere Naturgefahren absichern wollen“, wird Stephen Rehmke, BdV-Vorstand, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wenn dann nach einem sturmbedingten Hochwasser an einem Binnenmeer die Leistung verweigert wird, ist das auch rechtlich ziemlich fragwürdig.“

Der BdV und der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) bereiten den Angaben zufolge eine Klage vor. Unterstützt wird dieses Vorhaben vom Verbraucherzentrale Bremen e.V., vom Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V. und vom Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. (VZSH).

Aus unserer Sicht kommen die Versicherer ihrer Verantwortung nicht nach und flüchten sich ins Kleingedruckte. Sandra Klug, VZHH

Begriff der Sturmflut rechtens?

„Mit unserer Musterfeststellungsklage wollen wir Geschädigten des Ostseehochwassers zu einer Entschädigung verhelfen“, sagt Sandra Klug von der VZHH. „Aus unserer Sicht kommen die Versicherer ihrer Verantwortung nicht nach und flüchten sich ins Kleingedruckte. Die Betroffenen benötigen Hilfe und keine juristische Auseinandersetzung.“

Ziel sei es auch, die Rechtslage grundsätzlich klären zu lassen – insbesondere, ob Versicherer den Begriff der Sturmflut in einer Vertragsklausel verwenden dürften, wenn dabei für die Versicherten unklar bleibe, was letztlich versichert sei und was nicht.

Ausschluss ist die Regel

Wohngebäudeversicherungen decken in der Regel Schäden durch Sturm und Hagel ab. Zusätzlichen Schutz gegen weitere Naturgefahren bietet die Elementarschadenversicherung.

Diese sichern üblicherweise auch Schäden durch Überflutung ab, wenn das Grundstück durch Starkregen, das Ausufern von Gewässern oder den Austritt von Grundwasser aufgrund von Starkregen oder dem Ausufern von Gewässern überschwemmt wird. Zudem Schäden durch Rückstau, wenn Wasser aufgrund von Starkregen oder dem Ausufern von Gewässern aus den Ableitungsrohren des Gebäudes in das Haus dringt.

Schäden durch eine Sturmflut sind allerdings in den allermeisten Bedingungswerken ausgeschlossen. Die derzeit wohl einzige Ausnahme am Markt ist eine Zusatzoption der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (24.11.2023).

Wir werden das erleben, dass der Meeresspiegel steigen wird [...]. Und darauf müssen wir uns definitiv einstellen. Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holstein

Pflichtversicherung im Koalitionsvertrag

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte wenige Tage nach dem Ostseehochwasser im Herbst 2023 angekündigt, sich weiter für eine bundesweite Elementarschadenversicherung einzusetzen – die auch Sturmfluten mit abdeckt.

„Wir werden das erleben, dass der Meeresspiegel steigen wird. Da wird die Herausforderung größer. Und das, was jetzt ein Jahrhundertereignis ist, kann man heute nicht sagen, ob das nicht in den nächsten Jahren immer mal wieder passieren kann. Und darauf müssen wir uns definitiv einstellen“, so damals der norddeutsche CDU-Politiker.

Das durch starken Wind verursachte Ansteigen des Wassers an der Meeresküste und in den Flussmündungen im Küstengebiet war nachfolgend Teil der Diskussionen um eine verpflichtende Absicherung gegen Naturgefahren. So hatte sich LBBW Research, die „Denkfabrik“ der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), in einer Studie für die Aufnahme von Sturmfluten in den Gefahrenkatalog des Risiko-Pools ausgesprochen (5.2.2024).

Bereits in ihrem Programm zur vergangenen Bundestagswahl hatten CDU und CSU eine flächendeckende Pflichtversicherung für Elementarschäden angekündigt (18.12.2024). Das Vorhaben steht nun im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung – mit dem Verweis, dass die Bedingungen künftig weitgehend reguliert werden (9.4.2025).