Neue Tarifmerkmale für Rechtsschutz gefordert

17.5.2022 – Auf einer Fachkonferenz haben Experten gestern Lösungen für die Rechtsschutz-Versicherung diskutiert. Tarife sollten einfacher und digitalanbindungsfähig und in die Prämienkalkulation weitere Merkmale einbezogen werden, forderten die Teilnehmer. Die Mehrheit der Vermittler fürchte wegen der hohen Komplexität und vielen Ausschlüsse Beratungsfehler und halte sich daher im Verkauf zurück.

Nach einer Hochrechnung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind die Bruttobeiträge in Rechtsschutz 2021 um 4,5 Prozent gewachsen. Mit einer Combined Ratio von 99 (Vorjahr: 102,6) Prozent ist die Sparte aber keine Ertragsperle.

„Bei der Combined Ratio ist Rechtsschutz ähnlich problematisch wie Wohngebäude. Viel Spaß macht das nicht“, sagte hierzu Rainer Brune, Vorstandschef der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, am Montag auf Fachkonferenz „Rechtsschutz-Versicherung“ der MCC-Seminare.

Einfachere Tarife anbieten und Aktuare mehr einbinden

Brune plädierte dafür, die Tarife einfacher und digitalanbindungsfähig zu machen und mehr auf aktuarielles Know-how zurückzugreifen. Neue Digitalversicherer seien hier erfolgreicher. Zudem gebe es Entwicklungsbedarf für eine risikogerechte Tarifierung.

Brune sprach davon, dass auf Basis weiterer Merkmale tarifiert werden solle, ohne Beispiele zu nennen. Eine „clevere“ Preissetzung nutze darüber hinaus Differenzialrenditen – richte sich also nach der Zahlungsbereitschaft der Kunden.

Unterschiedliche Deckungssummen für einzelne Leistungsarten

Joachim Cornelius-Winkler (Archivbild: Lier)

„Mehr Kraftfahrtzeug-Versicherung in Rechtsschutz wagen“, sagte Joachim Cornelius-Winkler, Fachanwalt für Versicherungsrecht. Er schlug vor, Merkmale wie das Alter, die Höhe von Einkommen und das Vermögen (über die Postleitzahl des Wohnortes) und Bonitätsauskünfte in die Prämienkalkulation einzubeziehen. Sinnvoll seien zudem Schadenfreiheitsklassen und die Änderung von der Provisionssysteme hin zu mehr Bestandsprovisionen.

Längere Wartezeiten könnten Zweckabschlüsse verhindern. Der Fachanwalt rät, stärker unterschiedliche Deckungssummen für einzelne Leistungsarten einzusetzen und damit Risiken zu minimieren.

Cornelius-Winkler wie auch David Niebel, Richter am Landgericht Bonn, wiesen darauf hin, dass die Verweigerung von Deckungsschutz mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer schwieriger werde – und nur noch „bei objektiver Aussichtslosigkeit“ funktioniere.

Zunehmende Wettbewerbsintensität

Auch Michael Diener, Vorstand der Neuen Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, berichtete von zunehmender Wettbewerbsintensität unter anderem durch Insur- und Legaltech-Unternehmen und damit weiteren Druck auf Prämien und Margen. Es bestehe seit Langem Veränderungsdruck, aber der Spielraum für Investition zur Transformation des Geschäftsmodells seien vielfach zu klein, so Diener.

Sein Haus werde künftig stärker mit spezialisierten Partnern im Schadenmanagement zusammenarbeiten. Schadenabläufe würden nur dort digitalisiert, „wo es Sinn macht“, und frei werdende Kapazitäten sollen im Kundenkontakt eingesetzt werden.

Schulungen für Vermittler

Verwiesen wurde auf den Rückgang der Zahl an Vermittler – allein in den letzten fünf Jahren um 30.000 auf rund 192.800 Personen (VersicherungsJournal 13.4.2022). Brune berichtete diesbezüglich von einer zunehmenden Konsolidierung im Vertrieb, die sich in der Sparte Rechtsschutz besonders niederschlage. Seiner Einschätzung nach verkaufen nur 30 Prozent der Vermittler Rechtsschutz aktiv.

Die Mehrheit fürchte wegen der hohen Komplexität und vielen Ausschlüsse Beratungsfehler. Roland arbeite dem mit intensiven Schulungen und Vertriebsunterstützung entgegen. Man kann aber nicht so viel Unterstützung für angestellten Außendienst vorhalten, um den gesamten Markt abzudecken. „Wirklich gut“ laufe Rechtsschutz im Retail dort, wo er Bestandteil eines Bündelproduktes sei.