Neue Klassik: Mindestrente sinkt deutlich

16.2.2022 – Die Anbieter von Tarifen Neuer Klassik haben die Garantien in unterschiedlichem Ausmaß weiter zurückgeschraubt. Gemein ist allen 23 in der aktuellen Marktstudie der Assekurata untersuchten Tarifen, dass sie Rückkaufwerte und eine lebenslange Mindestrente garantieren. Was am Ende der Ansparphase aber als Rente garantiert wird, wird aber immer weniger und unterscheidet sich stark.

Die geeignete Anbieter-Produkt-Kombination aus den Tarifen der Neuen Klassik auszuwählen, bleibt für Kunden und Vermittler eine Herausforderung, so die Analyse der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Denn die Garantieelemente dieser Produkte sind verschiedenartig. Für die langfristige Attraktivität der Altersvorsorge spiele die Qualität des Anbieters eine entscheidende Rolle.

Überall weniger

Die Absenkung des Höchstrechnungszinses zu Jahresbeginn auf 0,25 Prozent (VersicherungsJournal 25.11.2021) zeigt sich der Assekurata-Studie zufolge in einem „über alle Tarife hinweg zum Teil deutlich reduzierten Garantieniveau“.

Dies betrifft nicht nur den Höchstrechnungszins, sondern auch andere Elemente wie die Bruttobeitragsgarantie, Rechnungsgrundlagen, das Mindestkapital, Mindestvertragszeit für die Bruttobeitragsgarantie und den Rentenfaktor.

In der aktuellen Marktstudie zu den Überschüssen und Garantien (11.2.2022) wurden 23 (Vorjahr: 26) Anbieter Neuer Klassik untersucht. Diese kommen im gesamten Lebensversicherungs-Markt auf einen Anteil von 51,97 (54,82) Prozent.

Den aktuellen Höchstrechnungszins garantieren in der Ansparphase nur noch sechs Anbieter: der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Ideal Lebensversicherung a.G., die Inter Lebensversicherung AG, die Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg, die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG). Für den Rentenbezug sagen immerhin 13 Anbieter 0,25 Prozent Verzinsung zu.

Abkehr von der Bruttobeitragsgarantie

Nur noch die Europa Lebensversicherung AG gewährt eine vollständige Bruttobeitragsgarantie. Im Vorjahr taten dies noch zwölf Gesellschaften. Neun Gesellschaften garantieren an dieser Stelle gar nichts mehr.

Die Württembergische Lebensversicherung AG bietet 94 Prozent, die Hanse Merkur 93 Prozent und die Mehrheit 90 Prozent. Unter den 14 Garantiegebern ist die Öffentliche Oldenburg mit 60 Prozent das Schlusslicht.

Die Bruttobeitragsgarantie ist im Regelfall an eine Mindestvertragslaufzeit gebunden, die zwischen zwei und 15 Jahren (bezogen auf den Mustervertrag) liegt. Im Vorjahr lag der Höchstwert noch bei 35 Jahren.

Mindestgarantien

Reduzierte Garantien betreffen auch den Übergang in die Rentenphase, so die Studie. Die garantierte Rente im Mustervertrag beträgt im Durchschnitt nur noch 91,00 (105,75) Euro – 2019 waren es noch 113,46 Euro.

Die Spanne hat sich insgesamt verengt: Sie liegt zwischen 58 Euro (Öffentliche Oldenburg) und 105 Euro (Europa). Eine Mindestrente von mehr als 100 Euro monatlich verspricht zudem nur noch die Debeka.

Der Mustervertrag Aktueller Neugeschäftstarif einer aufgeschobenen privaten Rentenversicherung (3. Schicht) für einen 30-Jährigen. Jährlich werden vorschüssig und unrabattiert 1.200 Euro eingezahlt. Die Versicherungs- sowie die Beitragszahlungsdauer betragen jeweils 35 Jahre. Es gibt eine fünfjährige Rentengarantiezeit. Verstirbt der Kunde in der Ansparphase, werden die Beiträge zurückerstattet. Vereinbart ist eine monatliche Rentenzahlung.

Kürzungen

Im Neugeschäft deklarieren die Tarife für 2022 im Durchschnitt eine laufende Verzinsung von 2,05 (2,13) Prozent – und damit weniger als für die Klassik mit durchschnittlich 2,15 Prozent. „Dies verwundert auf den ersten Blick, wenn man bedenkt, dass eine höhere Überschussbeteiligung das wichtigste Verkaufsargument der Neuen Klassik ist“, sagte Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung, bei der Vorstellung der Studie.

Lars Heermann (Archivild: Lier)

Vergleiche man ausschließlich die Anbieter, die in ihrem Neugeschäft parallel für die Klassik und die Neue Klassik deklarieren, zeigten Letztere einen leichten Vorsprung. Nur noch sieben Teilnehmer hätten ihr Neugeschäft parallel für beide Produktkategorien geöffnet – im Vorjahr waren es noch 13.

Hier liegt die durchschnittliche laufende Verzinsung mit 2,16 Prozent aktuell geringfügig über dem Wert der klassischen Tarife (2,09 Prozent). „Eine konventionelle Anlage im Deckungsstock mit reduzierten Garantien hat somit nicht immer eine höhere Verzinsung zur Folge“, schlussfolgerte Heermann.

13 Unternehmen haben ihre Deklaration konstant gehalten, acht gesenkt und nur die Württembergische hat um 0,01 Prozent erhöht. Die Deklaration reicht wie im Vorjahr von 1,25 Prozent (Debeka) bis drei Prozent (Ideal). Die meisten stellen einen Schlussgewinnüberschuss in Aussicht, der aber eine unverbindliche Zusage ist.

Unterschiede je nach Größe

Die nachfolgende Tabelle vergleicht – aufgrund der geringen Anbieterzahl der Klassik im Neugeschäft – die Verzinsungen der Neuen Klassik mit einen Bestandstarif der Tarifgeneration 1,25 Prozent der Klassik.

Bei der Gesamtverzinsung und der illustrierten Beitragsrendite liegt die Neue Klassik mit 2,74 Prozent beziehungsweise 2,24 Prozent vor der Klassik (2,68 beziehungsweise 1,79 Prozent). Allerdings stelle die illustrierte Beitragsrendite eine unverbindliche Prognose dar und sei nicht garantiert, so Heermann.

In der garantierten Beitragsrendite spiegele sich die Abkehr von der hundertprozentigen Bruttobeitragsgarantie wider, welche folgerichtig bei fast allen Tarifen einen negativen Wert annimmt und sich im Schnitt auf minus 0,68 Prozent beläuft. Zudem habe die Absenkung des Höchstrechnungszinses deutliche Spuren hinterlassen.

Die rund 130-seitige Marktstudie „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2022: Rechnungszins runter, Inflation rauf – Zeitenwende in der Lebensversicherung“ kann unter diesem Link kostenpflichtig bestellt werden.