Neue Bafin-Exekutivdirektorin: „Keine Exzesse beim provisionsgestützten Vertrieb“

22.3.2024 – Insgesamt sieht die neue Chefin der Versicherungs- und Pensionsaufsicht den Wirtschaftszweig stabil positioniert, wie sie auf einer GDV-Tagung betonte. Dennoch mahnte Julia Wiens ein „exzellentes Risikomanagement“ an. Lücken in der IT-Sicherheit nehme die Bafin sehr ernst.

Nach rund 80 Tagen im Amt machte Julia Wiens der Versicherungswirtschaft klar, welche Prioritäten künftig im Fokus der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) stehen. Am 20. März hielt die neue Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsaufsicht eine Rede beim „Insurance Summit“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Mathematikerin und ausgebildete Aktuarin ist am 1. Januar die Nachfolge von Dr. Frank Grund angetreten (VersicherungsJournal 13.9.2023), der sich in den Ruhestand verabschiedet hat (1.9.2023).

Zu wenig Problembewusstsein in der IT-Sicherheit

Julia Wiens (Bild: Matthias Sandmann)

Grundsätzlich schätzt Wiens die deutschen Versicherer „sehr stabil“ ein. Damit das so bleibe, müssten die Gesellschaften allerdings ihre Risiken im Griff haben. Und diese Risiken ordnete sie bei ihrem Auftritt vor Vertretern der Versicherungswirtschaft ein.

Mit Blick auf die technische Infrastruktur forderte sie von den Unternehmen mehr Problembewusstsein. Es gelte nicht nur Cyberrisiken gut zu managen, sondern auch die ausgelagerte Informationstechnologie.

„Wenn Lücken in der IT-Sicherheit bestehen, dann scheuen wir uns nicht, einzugreifen“, machte die erste Frau an der Spitze der Versicherungsaufsicht klar. In einigen Fällen habe die Aufsicht auch Kapitalaufschläge angeordnet, die das höhere Risiko, das besteht, bis die Probleme behoben sind, absichern sollen.

Zuerst hatte es die Axa Krankenversicherung AG getroffen – wegen Defiziten in der IT (17.5.2023). Seit Monaten ermittelt die Aufsicht auch gegen die Allianz SE (Medienspiegel 17.3.2023, 26.9.2023). Hier seien zahlreiche Mängel in den Systemen und bei Prozessen festgestellt worden. Ende des Jahres traf es dann die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. (23.11.2023).

Hohe Bewertungsreserven in den Immobilienportfolios

Konkret nannte die Exekutivdirektorin auch Anlagen in Gewerbeimmobilien. Die Bewertungsreserven in den Immobilienportfolios sieht die Bafin immer noch als „sehr hoch“ an. „Insgesamt schätzen wir das Risiko aus Bewertungsänderungen daher als beherrschbar ein“, erklärte Wiens.

Kein Geheimnis, deutsche Versicherer haben sich mit Millionensummen an der insolventen Signa-Gruppe beteiligt. Die Pleite des österreichischen Immobilien- und Handelsimperiums wird aktuell weder von den Unternehmen noch von der Bafin als bedrohlich angesehen (28.2.2024).

Wir wollen Exzesse beim provisionsgestützten Vertrieb verhindern. Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsaufsicht

Fondsgebundene Rentenversicherungen unter Aufsicht

Auch auf die Verantwortung gegenüber ihrer Klientel ging Wiens ein. Denn Versicherungsprodukte müssten den Kunden „einen angemessenen Nutzen bieten“, betonte sie in ihrer Rede.

Die Aufsicht beschäftige sich, was konkret diesen Punkt angeht, schon länger mit kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten, insbesondere mit fondsgebundenen Rentenversicherungen. Mit ihrem risikoorientierten Aufsichtsansatz habe die Bafin einige Produktanbieter identifiziert, mit denen sie sich dazu intensiv austausche.

Wiens machte deutlich: „Beratung muss vergütet werden. Aber genauso klar ist: Ein ‚Weiter so‘ wird es nicht geben. Wir wollen Exzesse beim provisionsgestützten Vertrieb verhindern.“

Die Aufseherin erinnerte zum Abschluss die Vertreter der Versicherungswirtschaft auch an ihre Pflichten: „Sie haben Verantwortung. Verantwortung, die Sie ernst nehmen sollten. Durch ein exzellentes Risikomanagement. Und durch einen anständigen Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden.“