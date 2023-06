Negativimage der Branche: egal oder ernst zu nehmen?

23.6.2023 – Die Versicherungsbranche tut sich schwer mit einer guten Reputation. Mit einem Run-off des Lebensversicherungs-Altbestandes der Allianz würde sich das Image der Assekuranz „auf jeden Fall“ oder „eher“ noch einmal weiter verschlechtern. Dies sagten 79,5 Prozent der Leser des VersicherungsJournals in einer Kurzumfrage.

„Imagepflege ist keine Lackpflege, kein Aufpolieren von Oberflächenglanz, sondern eine Frage der Qualität der ganzen Konstruktion“, hat einmal Werner Niefer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Mercedes Benz AG, gesagt.

Anders als die Automobilindustrie, die sogar den Diesel-Skandal scheinbar mühelos überstehen kann, tut sich die Versicherungsbranche schwer mit einer guten Reputation. Regelmäßig schneidet sie schlecht ab, wenn Wirtschaftszweige untereinander verglichen werden.

Müllmann rangiert vor Versicherungsvertreter

So ist der „Versicherungsvertreter“ traditionell Schlusslicht in der Bürgerbefragung des DBB Beamtenbund und Tarifunion (VersicherungsJournal 5.9.2022). Im vergangenen Jahr legten die Umfrageteilnehmer allerdings noch einmal nach. Nur noch sieben Prozent brachten dem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen – ein neuer Tiefstand.

Nach den Skandalen vor einigen Jahren, als die Branche durch Incentive-Reisen der damaligen Hamburg-Mannheimer International (HMI) in die Schlagzeilen geraten war (20.5.2011), gab es verschiedene Impulse, um das Ansehen der Branche zu verbessern. Dazu gehören etwa die Initiative des „Ehrbaren Kaufmanns“ (20.2.2015) und die des „Verhaltenskodex Vertrieb“ (7.10.2013).

Doch sind die Veränderungen nachhaltig? Mitunter sorgt auch heute noch ein vermeintliches Fehlverhalten für (negative) Schlagzeilen. So zuletzt geschehen bei der Deutsche Vermögensberatung AG - DVAG, die für ihre Mitarbeiter ein Privatkonzert mit dem Weltstar Robbie Williams springen ließ (6.4.2023).

Enge Bindung zwischen Kunden und Assekuranz bröckelt

Die Branche tritt mit Blick auf das eigene Image derzeit auf der Stelle. Dies hat kürzlich eine Untersuchung der Assekurata Solutions GmbH (10.2.2023) ergeben. Gefragt wurde darin nach der Kundenzufriedenheit in den Sparten Schaden/Unfall, Leben und private Krankenversicherung (PKV). Ergebnis: Am Verhältnis zwischen Assekuranz und Versicherungsnehmern ändert sich nur wenig, aber der Trend zeigt abwärts.

Zufriedenheit mit dem „eigenen“ Versicherer ist das eine, die generelle Sicht auf die Branche das andere. Diese wirkt sich auf zentrale Herausforderungen der Branche aus.

So zählt in Zeiten des Fachkräftemangels vor allem das Image. Und aus der Assekuranz gehört derzeit nur der Allianz-Konzern zu den 50 Arbeitgebern, bei denen sich Jobsuchende am ehesten bewerben würden. Dies zeigt das aktuelle Arbeitgeberranking der Trendence Institute GmbH (22.5.2023).

Bei den Akademikern liegen die Münchener auf dem 15. Platz. Spitzenreiter ist die BWM Group, gefolgt von der Audi AG. Bei den Fachkräften erreicht der Versicherer Position 40. Hier rangiert die Bundeswehr an erster Stelle, dahinter reihen sich drei Automobilhersteller ein.

Allianz zählt zu den Zugpferden der Branche

Deutlich wird: Die Allianz zählt zu den Zugpferden der Branche. Umso stärker fällt es daher ins Gewicht, wenn der Münchener Versicherer in den bundesweiten Medien für Schlagzeilen sorgt.

So geschehen vor wenigen Wochen, als sich der Konzernchef Oliver Bäte auf der Bilanzpressekonferenz zum Lebensversicherer äußerte (20.2.2023). Er wolle für den deutschen Bestand „keinen Treueschwur“ abgeben, es gebe bei der Allianz „keine heiligen Kühe“. Im Vordergrund stehe die Effizienzsteigerung der Kapitalallokation – auch in Deutschland.

Ein Run-off beim Marktführer? Das wurde von Marktbeobachtern durchaus für möglich gehalten. So fragte Dr. Marc Surminski in einem Kommentar in der Zeitschrift für das Versicherungswesen (ZfV): „Tut die Allianz das Undenkbare?“ (Medienspiegel 1.3.2023).

„Ein Run-off des Allianz-Bestandes in Deutschland hätte eine gewaltige politische Signalwirkung. Wenn der Marktprimus seine Kunden an einen externen Abwickler verkaufen sollte, stünde in der Öffentlichkeit und in der Politik die Rolle der Lebensversicherung als wichtigster Träger der privaten Altersvorsorge auf dem Spiel“, schrieb der ZfV-Chefredakteur.

Umfrage: Branchenreputation würde negativ beeinflusst

Wie stehen die Vermittler dazu? „Ausbaden“ müssten sie sowohl die aus einer Entscheidung der Allianz entstehende Debatte als auch die Reputationsfolgen. Um ein Stimmungsbild zu erhalten, stellte das VersicherungsJournal seinen Lesern folgende Frage: „Würde ein Run-off der Klassik-Policen der Allianz Leben das Image der Branche weiter verschlechtern?“

Die fünf Antwortmöglichkeiten reichten von „auf jeden Fall“ und „eher ja“ bis hin zu „eher nein“ und „auf keinen Fall“. Zudem konnte „weiß nicht/ keine Angabe“ angeklickt werden. Die Teilnahme war von Mitte März bis Mitte Mai möglich. Insgesamt beteiligten sich 546 Leser.

Das Ergebnis der nicht repräsentativen Umfrage: Fast zwei Drittel (64,3 Prozent) der Teilnehmer ist davon überzeugt, dass die Allianz mit einem Run-off die bereits schlechte Reputation der Branche zusätzlich negativ beeinflussen würde. Hinzu kommen 15,2 Prozent, die sagen, dies sei „eher“ der Fall – zusammen sind es 79,5 Prozent. Demgegenüber sehen sieben Prozent „eher“ keine Auswirkung und 2,7 Prozent verneinen eindeutig. Keine Angabe machten 10,8 Prozent.

Die Allianz übrigens hält sich seit ihrer Jahrespressekonferenz bedeckt. „Bislang hat der Allianz das Festhalten am deutschen Bestand nicht wirklich wehgetan. Der politische Flurschaden durch einen Run-off wäre dagegen ein Risiko, dass kein weitsichtiger Manager ohne Not eingehen sollte“, sagt Surminski.