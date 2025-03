Negative Reaktionen auf das Sondierungspapier von Union und SPD

11.3.2025 – Für die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer ist es unverständlich, dass im geschnürten Paket keine Rentenreform vereinbart wurde. Der GDV fordert von beiden Parteien eine stärkere Verbreitung der Betriebsrenten und eine Überarbeitung der privaten Altersvorsorge. Dem VdK fehlen im Sondierungspapier vor allem konkrete Zusagen zur Pflegeversicherung.

Die Parteiführungen von CDU/CSU und SPD haben am vergangenen Freitag ihre Sondierungsgespräche beendet. Die Sozialdemokraten haben die Ergebnisse in einem Sondierungspapier (PDF, 179 KB) veröffentlicht. Darin sind unter anderem die Vorhaben in der Renten- und der Gesundheitspolitik aufgeführt (VersicherungsJournal 10.3.2025).

Bereits am Wochenende kommentierten verschiedene Akteure die Pläne. Monika Schnitzer, Chefin des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sogenannten Wirtschaftsweisen, meldete sich mit deutlicher Kritik zu Wort. Für sie sei insbesondere unverständlich, „dass keine dringend erforderliche Rentenreform vereinbart wurde“, sagte sie einem Bericht von T-online.de zufolge gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

GDV fordert Altersvorsorgelösungen, „die für alle fair sind“

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) forderte am Montag eine Stärkung der betrieblichen und geförderten privaten Altersvorsorge. Höhere Rentenleistungen in der ersten Säule würden vor allem Vorteile für diejenigen bringen, die bereits in Rente sind oder bald in Rente gehen. Richtig sei daher, die Zusatzvorsorge in der zweiten und dritten Säule zu stärken.

Moritz Schumann (Bild: GDV)

„Das Sondierungspapier von SPD und CDU/CSU verteilt viele Milliarden in der gesetzlichen Rente – und das vor allem an die ältere Generation. Statt immer höherer Rentenversprechungen braucht es Lösungen, die für alle Altersgruppen fair sind“, wird Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GDV, zitiert.

Bessere Renditechancen eingefordert

Unternehmen sollten ihre Beschäftigten automatisch per Opt-out in eine Betriebsrente einbinden dürfen. Eine bessere Geringverdienerförderung sollte dafür sorgen, dass Betriebsrenten noch gezielter bei denjenigen ankommen, die sie wirklich bräuchten, und starre Garantien sollten gelöst werden, um bessere Renditen zu ermöglichen.

In der geförderten privaten Altersvorsorge werden bessere Renditechancen eingefordert. „Dafür braucht es ein moderates Absenken der Garantien in Anspar- und Auszahlphase. Das aktuelle Fördersystem ist zudem zu kompliziert. Es braucht ein einfacheres Fördersystem, bei dem sich schnell ausrechnen lässt, wie man von einer lebenslang sicheren und renditestarken Zusatzvorsorge profitieren kann“, so der GDV.

Dem VdK fehlt es an einer zielführenden Idee für eine Pflegereform

Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. bewertet die von Union und SPD angekündigte Stabilisierung des Rentenniveaus als einen guten ersten Schritt. „Wir fordern jedoch die Erhöhung auf 53 Prozent“, teilt VdK-Präsidentin Verena Bentele mit.

Verena Bentele (Bild: VdK/Marlene Gawrisch)

„Die Aktivrente ist für diejenigen gut, die weiterarbeiten wollen und können. Es braucht aber aus Sicht des VdK deutlich mehr Unterstützung für diejenigen, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, so lange zu arbeiten“, sagt sie. Der Gesetzgeber müsse dazu gezielte Maßnahmen gegen Altersarmut und für gesundheitlich belastete Ältere einführen, etwa flexible Arbeitszeitmodelle.

Nur zu sagen, man wolle etwas tun, reicht nicht aus. Verena Bentele, Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland

Die Punkte zur Pflege sind für sie nicht genügend behandelt. Union und SPD müssten die Reformvorhaben in ihrem Sondierungspapier schnellstmöglich konkretisieren. Angesichts der desaströsen Lage der Pflegeversicherung brauche es eine umfassende und gerechte Finanzreform. „Nur zu sagen, man wolle etwas tun, reicht nicht aus“, kritisiert Bentele.

Nahezu zeitgleich war bekannt geworden, dass der ersten Pflegeversicherung die Zahlungsunfähigkeit droht (10.3.2025). Die Wirtschaftswoche zitierte am Wochenende den Präsidenten des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS), Frank Plate: „Der Antrag einer Pflegekasse ist eingegangen, der die Bewilligung einer Finanzhilfe bis einschließlich Dezember 2025 umfasst.“