Naturgefahren: Versicherte Schäden in Milliardenhöhe

1.9.2020

Sturm, Hagel, Blitz und erweiterte Elementargefahren haben zwischen Januar und Juni 2020 fast 1,5 Milliarden Euro versicherte Schäden verursacht. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Montag mit. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nicht möglich, da die Halbjahresbilanz erstmals alle Schäden in der Sachversicherung erfasst.

„Bislang ist 2020 eher ein unterdurchschnittliches Schadenjahr. Besonders bemerkbar macht sich, dass insbesondere Autofahrer von Unwettern mit größeren Hagelschäden verschont geblieben sind“, erläutert GDV-Geschäftsleitungs-Mitglied Jörg Asmussen in der Verbandsmitteilung.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Mit 1,2 Milliarden Euro entstand der Großteil der Unwetter im ersten Halbjahr an Häusern, Hausrat sowie Gewerbe- und Industriebetrieben, so der Verband. 250 (Vorjahreszeitraum: 550) Millionen Euro entfielen auf Kraftfahrzeuge. Erweiterte Naturgefahren wie Starkregen, Überschwemmungen und Erdgefahren verursachten Schäden in Höhe von etwa 100 Millionen Euro.

Teuerstes Einzelereignis war das Sturmtief Sabine zwischen dem 9. und 11. Februar, das die Branche circa 675 Millionen Euro kostete (VersicherungsJournal 19.2.2020, 12.2.2020).