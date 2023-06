Nachhaltigkeits-Rating: Die Großen drängeln sich nach vorne

20.6.2023 – Platz eins in der Nachhaltigkeits-Bewertung von Sach-Versicherungen der Greensurance Stiftung schaffte in diesem Jahr die Allianz mit 52,2 Prozent. Dahinter folgen die R+V mit 49,9 Prozent und der Vorjahressieger Ostangler mit 49,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich 17 von 19 Versicherer verbessern.

„Grüner, aber noch viel Luft nach oben‘“, fasst die Greensurance Stiftung für Mensch und Umwelt gemeinnützige Gesellschaft mbH die zweite Runde ihrer Nachhaltigkeits-Bewertung von Sach-Versicherungen zusammen. Das „Native-Rating“ wurde erneut in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Nachhaltiges Wirtschaften und Management (ZNWM) der Hochschule für Technik Stuttgart erstellt.

„Wir sehen viele positive Veränderungen. Die gesamte Komposit-Branche hat sich klar hin zu mehr Nachhaltigkeit entwickelt. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten“, kommentiert die Projektleiterin Martina Gruß-Kilian die Ergebnisse. Vor allem die kleineren und eher mittelständisch geprägten Versicherer stünden vor großen Herausforderungen, um zukünftig Schritthalten zu können.

Methodik und Teilnehmerfeld unverändert

Das Rating ist Teil eines Forschungsprojektes zur Entwicklung von Nachhaltigkeits-Indikatoren für die Versicherungsbranche. Die ersten Schritte im Zeitraum 2019 bis 2022 sowie die erstmalige Auswertung im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 17.2.2022) wurden durch die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Um die Entwicklung der Unternehmen bestmöglich aufzeigen zu können, konzentrierte sich die zweite Analyse auf die initialen 19 Versicherer. Beibehalten wurden ebenso das 315 Kriterien umfassende Indikatorenset und dessen Gewichtung.

Auf den Prüfstand kamen die Bereiche Klima (25 Prozent), Umwelt (fünf Prozent), Soziales (7,5 Prozent), Ökonomie (7,5 Prozent), Governance (15 Prozent), Kapitalanlage (15 Prozent) sowie Produkt und Schaden (25 Prozent).

WERBUNG

Wenig Resonanz auf Umfrage

Mehr als 5.900 Indikatoren wurden in den vergangenen acht Monaten anhand von frei verfügbaren Daten ausgewertet. Die Quellen dazu waren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte sowie die Webseiten der Anbieter.

Außerdem wurde ein Drittel der Indikatoren über eine Umfrage unter den Gesellschaften erhoben. Allerdings beteiligten sich daran nur sieben Akteure. Den Fragebogen schickten zurück:

Punkte und Bewertung

Angaben, die nicht verfügbar oder nicht bereitgestellt wurden, werteten die Studienautoren mit null Punkten. Bei einer Antwort mit „ja”, wurde ein Punkt vergeben, der mit der jeweiligen Gewichtung verrechnet wurde.

„Bei großen, internationalen Versicherungen wurden viele Daten nur auf Konzern-Ebene gefunden. Hier ist es fraglich, ob die beschriebenen Maßnahmen auch bei der Tochtergesellschaft im Sachversicherungs-Geschäft umgesetzt werden“, heißt es. Deshalb gab es in diesen Fällen nur 0,5 Punkte, sofern die Sach-Tochter nicht explizit erwähnt wurde.

Allianz setzt sich an die Spitze

Das Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich 17 von 19 Versicherer verbessern. Ein Anbieter knackte dabei erstmals die 50-Prozent-Marke. Dies gelang der Allianz Versicherungs-AG, die 18,57 Prozentpunkte zulegte und sich dadurch mit 52,2 Prozent von Platz sechs kommend an die Spitze katapultierte.

Die R+V verbesserte sich um 14,45 Prozentpunkte und klettert mit 49,9 Prozent von Platz fünf auf Rang zwei. Hauchdünn dahinter realisierte der Vorjahressieger Ostangler einen Zugewinn von 7,63 Prozentpunkten und schaffte es mit 49,8 Prozent ebenfalls das Siegertreppchen.

Die Waldenburger, im vergangenen Jahr an dritter Stelle, macht 9,79 Prozentpunkte gut und erreichte mit 47,6 Prozent Position vier. Die Schwarzwälder, Zweitplatzierte in 2022, fällt mit 43,0 Prozent (plus 4,28 Prozentpunkte) an die siebte Stelle zurück.

Der Bayerischen Allgemeinen Versicherung AG gelingt mit plus 23,4 Prozentpunkten der stärkste Zuwachs und gleichzeitig der größte Sprung. Der Sachversicherer lässt acht Stufen hinter sich und erklomm mit 43,6 Prozent Rang sechs. Auch die VHV Allgemeine Versicherung AG schaffte erhebliche Korrekturen (plus 19,45 Prozentpunkte) und stieg mit 29,6 Prozent vom letzten auf den 14. Platz auf.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Greensurance)

Barmenia und Zurich mit Rückgängen

Die rote Laterne übernahm in diesem Jahr die NV Versicherung VVaG (19,4 Prozent; plus 2,21 Prozentpunkte). Vorletzter wurde die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (20,0 Prozent, plus 6,08 Prozentpunkte).

Verschlechtert haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur die Barmenia (34,5 Prozent, minus 2,09 Prozentpunkte) und die Zurich (24,7 Prozent, minus 3,67 Prozentpunkte).