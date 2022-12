Nachhaltigkeit soll Lebensversicherungs-Kunden bei der Stange halten

15.12.2022 – Gestern hat die Zielke Research Consult eine Neuauflage ihrer Solvenzstudie vorgestellt. Die höheren Zinsen sorgen für Entspannung in der Solvenzberechnung. Angesichts negativer Realzinsen sei es aber schwierig, Argumente für die Fortsetzung bestehender oder den Abschluss neuer Vorsorgepolicen zu finden. Gewarnt wurde vor Storno- und Liquiditätsrisiken – und es wurden Tipps zur Kundenpflege gegeben.

ZRC-Geschäftsführer Carsten Zielke

(Bild: Zielke Research)

„Wer 1.000 Euro bei vier Prozent Zinsen und zehn Prozent Inflation einzahlt, hat am Jahresschluss effektiv 945 Euro Kaufkraft“, rechnete Versicherungsanalyst Dr. Carsten Zielke am Mittwoch bei Vorlage seiner Studie „Deutsche Lebensversicherer: Stille Reserven adee, die Zweite“ vor.

Lebensversicherer finden schwierig Argumente

Angesichts negativer Realzinsen sei es für die Lebensversicherer schwierig, gegenüber dem Kunden Argumente für die Fortsetzung bestehender oder den Abschluss neuer Vorsorgepolicen zu finden, erklärte der Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH.

Zudem hätten die Versicherer einen Großteil ihrer Einlagen in festverzinslichen langlaufenden Papieren angelegt und könnten nun keine den Banken vergleichbare Renditen anbieten. Neukunden ließen sich höchstens im fondsgebundenen Bereich und für die Verrentungsphase gewinnen.

Gefangen in niedrigverzinsten Anlagen

In seiner Studie weist Zielke die Zinssensitivität der Solvenzquote aus. 14 Gesellschaften haben diese Angabe in ihrem Bericht zur Solvenz- und Finanzlage (Solvency and Financial Condition Report) gemacht. Versicherer, die besonders stark langfristig investiert seien und nur über geringe Sachwertquoten verfügten, liefen Gefahr, bei hohen Storni stille Lasten realisieren zu müssen, um ausreichend liquide zu sein.

Zinssensivität der Solvenzquote (Bild: Zielke Research Consult)

Zielke geht davon aus, dass die Lebensversicherer per Ende September in ihren Festverzinslichen stille Lasten von 6,2 Prozent der Kapitalanlagen hatten; das wären 64,5 Milliarden Euro. Diese müssen, sofern sie bis zum Laufzeitende gehalten werden und sich bonitätsmäßig nicht verschlechtern, nicht abgeschrieben werden. Für die Sachwerte geht er von 25 Prozent stillen Reserven aus.

Kunden halten

Die Versicherer sollten alles daransetzen, ihre Kunden zu halten, so Zielke. Dazu sollten sie zum einen herausstellen, dass das Geld bei ihnen sicher angelegt sei. Die Solvenzquoten sind nicht mehr kritisch, so Zielke.

Der steigende Zins sorge tendenziell dafür, dass die Zinsverpflichtung der Passiva niedriger ausfällt als der Aktiva, was sich günstig in Eigenkapitalberechnung niederschlägt. Auch wichtige andere Kennzahlen wie die erwarteten Gewinne aus künftigen Prämien oder der Diversifikationsgrad besserten sich.

Mit nachhaltiger Anlage werben

Des Weiteren sollten die Unternehmen damit werben, dass sie nachhaltig anlegen. Vorausgesetzt, sie tun es. In diesem Kontext verweist Zielke auf Berichte aus dem Markt, dass drei Viertel der Vermittler die gesetzlichen Anforderungen der Offenlegungs- und Taxonomieverordnung nicht umsetzten. „Anscheinend gibt es unter Vermittlern einen gewissen Widerstand. Hier sollten die Versicherer Überzeugungsarbeit leisten“, so Zielke.

Des Weiteren rät er, die Investmentportfolios stärker in Richtung Sachwerte wie Immobilien zu führen. So könnten die Versicherer gegenüber den Kunden betonen, dass sie etwas für den Inflationsausgleich tun und die Negativverzinsung in Grenzen halten.