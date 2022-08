Nachhaltigkeit: Neue Vertriebsvorgaben könnten das Geschäft trüben

26.8.2022 – In der privaten Geldanlage spielen ESG-konforme Produkte bisher nur eine untergeordnete Rolle. Kriterien wie Sicherheit und Rendite sind Sparern immer noch wichtiger. Allerdings ist die Einstellung auch vom Alter abhängig, wie eine Sonderbefragung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung belegt.

Das Thema Nachhaltigkeit hat deutsche Sparer, wenn es um die eigene Geldanlage geht, noch nicht erreicht. 37,5 Prozent der Bürger halten dieses Kriterium im Kapitalanlagebereich für eine reine Modeerscheinung.

Das belegt eine Sonderbefragung unter 2.000 Personen im Rahmen des aktuellen Geldanlage-Index des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva).

Das Institut ist eine Forschungseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) und der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen gGmbH (FHDW). Zweimal im Jahr veröffentlicht es einen Geldanlage- sowie einen Altersvorsorge-Index, die Einstellungen zu Finanzfragen messen sollen.

Nachhaltigkeit spielt für Sparer nur untergeordnete Rolle

Seit dem 2. August 2022 gelten neue Vorgaben für die Vermittlung von Versicherungs-Anlageprodukten: Im Eignungstest sind die „Nachhaltigkeits-Präferenzen“ des Kunden zu berücksichtigen. So sieht es die delegierte Verordnung der EU-Kommission (EU) 2021/1257) vor (VersicherungsJournal 22.7.2022).

Der Privatanleger bleibt trotz dieser Änderungen bei den ESG-konformen Produkten zurückhaltend, wie die Diva-Befragung zeigt. Für mehr als die Hälfte der Befragten (59,4 Prozent) hatte Nachhaltigkeit bei der letzten getätigten Geldanlage-Entscheidung keine Priorität.

Das spiegelt sich auch bei der Bedeutung der Kriterien wider. Sicherheit spielt für Sparer mit 41 Prozent nach wie vor die wichtigste Rolle, gefolgt von der Rendite mit 30 Prozent. Nachhaltigkeit landet mit zwölf Prozent auf dem letzten Platz.

„Bei den konkreten Anlageentscheidungen geht es um Vermögensaufbau, die Entschuldung einer Immobilie oder um die eigene Altersvorsorge. Da ist es nachvollziehbar, dass die Menschen hier erst einmal an das eigene Portemonnaie denken. Für die Finanzbranche kann dies nur heißen, möglichst Anlageprodukte zu entwickeln, die gleichermaßen Sicherheit, Rendite und Nachhaltigkeit bieten“, lässt sich Professor Dr. Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des Instituts, zitieren.

Neue Versicherungs-Vertriebsrichtlinie in der Kritik

Die Diva-Befragung zeigt allerdings auch, dass es erhebliche Wahrnehmungs-Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen gibt. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen (54,9 Prozent) glaubt, dass nachhaltiges Anlegen langfristig eine höhere Rendite erwirtschaftet. Diese Überzeugung geht bei den über 50-Jährigen auf weniger als 30 Prozent zurück.

Der Klimawandel müsse auch mit privaten Einlagen finanziert werden, so Dr. Helge Lach, Vorsitzender des BDV. „Es sollte darüber nachgedacht werden, nachhaltige Geldanlagen durch gezielte finanzielle Anreize, also Steuerersparnisse oder Zulagen, zu fördern. Beispiele wie vermögenswirksame Leistungen oder die Riester-Rente haben die Wirksamkeit solcher Anreize unter Beweis gestellt“, so Lach.

Kritisch bewertet der BDV-Vorsitzende die Anfang August in Kraft getretene europäische Versicherungs-Vertriebsrichtlinie.

„Es ist ein Unding, dass die Verpflichtung nur für Versicherungs-Anlageprodukte, nicht aber für Investmentfonds gilt. Außerdem sind es am Ende die Vermittler, die den Ärger des Kunden abbekommen, wenn sich als nachhaltig deklarierte Geldanlagen im Nachhinein als Mogelpackung herausstellen“, lässt sich Lach zitieren.

Nachhaltige Fonds: Einbruch im Neugeschäft

Die Meinung der Privatanleger und ihr Investitionsverhalten beleuchtete kürzlich auch eine Untersuchung der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Das Ergebnis: Für die Hälfte der Deutschen ist Nachhaltigkeit wichtig, aber nur wenige Sparer denken bei ihrer Geldanlage an diese Kategorie. Fünf Prozent der Verbraucher machen sich bei den eigenen Finanzen für ESG-konforme Möglichkeiten stark oder bestehen darauf, dass diese Variante mitgedacht wird (22.8.2022).

Von April bis Ende Juni betrug das verwaltete Vermögen von Fonds mit Nachhaltigkeits-Merkmalen 718 Milliarden Euro. Das zeigen Zahlen des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) für das zweite Quartal 2022. Für die Branche gab es im Neugeschäft bittere Einbußen. Den Publikumsfonds flossen nur noch 3,1 Milliarden Euro zu. Im Vorjahreszeitraum waren es 37 Milliarden Euro.

Den Einbruch bei Fonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen erklärt der Verband mit den neuen EU-Vorgaben für den Vertrieb. „Um ein Produkt vorschlagen zu können, sind entsprechende Angaben der Hersteller erforderlich. Erwartungsgemäß gibt es aber noch Lücken bei der Bereitstellung dieser Daten“, erklärt der BVI die aktuellen Hürden für den Vertrieb.