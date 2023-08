Nachhaltigkeit: Kunden geben sich desinteressiert

4.8.2023 – Glaubt man den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage, haben Versicherer kaum Chancen, sich über Nachhaltigkeit beim Verbraucher positiv zu positionieren. Der Grund: Die Klientel wird gegenüber diesem Thema deutlich gleichgültiger – und die Bereitschaft für diesen Aspekt zu zahlen, geht weiter zurück. Das belegt eine Studie von Bearingpoint.

Endkunden nehmen Versicherungen und die Produktgeber nicht mehr als besonders nachhaltig orientiert wahr. Auch darf dieses Kriterium nicht den eigenen Geldbeutel belasten. Insgesamt zeigen sich beim Verbraucher hierzulande deutliche „Ermüdungserscheinungen“ bei diesem Thema.

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Unternehmensberatung Bearingpoint GmbH.

Die Datenbasis setzt sich aus einer Online-Umfrage unter insgesamt 2.086 Personen ab 18 Jahren in Deutschland zusammen. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Autoren vom 30. Juni bis 2. Juli an. Die Umfrage wurde in vergleichbarem Rahmen auch in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt und zeigt damit auch Trends und Entwicklungen in der Wahrnehmung der Kunden auf.

Erste Ermüdungserscheinungen bei Endkunden

Nachhaltigkeit scheint bei den Verbrauchern zwar weiter eine Rolle zu spielen, laut Umfrage polarisiere und ermüde die Diskussion aber auch.

„Zudem unterscheiden Kunden zwischen der Wirkung auf Gesellschaft, Unternehmen und ihrem eigenen Handeln. Versicherungen scheinen im aktuellen Umfeld kaum Chancen zu haben, sich über nachhaltig ausgerichtete Produkte zu differenzieren“, schreiben die Autoren der Studie.

Konsumenten würden zwischen der Betrachtung ihres Versicherers, seiner Aktivitäten und den jeweiligen Produkten nicht unterscheiden, sondern diese drei Aspekte als eine Einheit sehen. Auf diese Entwicklung müsste die Assekuranz reagieren, meinen die Berater.

Stimmungbarometer nachhaltiges Versichern (Bild: Bearingpoint). Zum Vergrößern Bild klicken.

Versicherer werden in der Mehrheit nicht als nachhaltig wahrgenommen

Die Rolle von Versicherern in punkto Nachhaltigkeit beurteilen weniger Verbraucher als in den Vorjahren als bedeutsam. Stimmten 53 Prozent der Deutschen noch 2022 zu, Versicherungen sollten mit ihren Produkten nachhaltiges Verhalten fördern, sind es im Jahr 2023 nur noch 39 Prozent (VersicherungsJournal 15.7.2022).

Bei der Befragung im Jahr 2021 waren es sogar noch 71 Prozent, die dieser Aussage zustimmten (16.7.2021).

„Versicherungs-Unternehmen scheinen verstärkt an ihrer Wahrnehmung als Unternehmen arbeiten zu müssen, um in der Folge auch mit nachhaltiger Ausrichtung von Produkten punkten zu können. Zudem erwarten Verbraucher bei einem gesellschaftlich gewünschten Verhalten in Bezug auf Nachhaltigkeit eine positive Wirkung auf die Prämie oder Rendite“, schreibt Bearingpoint.

Unsere Umfrage legt nahe, dass Kunden kein Vertrauen in die Nachhaltigkeits-Bemühungen von Versicherungen haben. Giso Hutschenreiter, Versicherungsexperte und Partner bei Bearingpoint

Nur Minderheit würde für nachhaltige Ausrichtung zahlen

Bei der Produktgestaltung zeigt sich, dass nur noch 26 Prozent (gegenüber 32 Prozent im Vorjahr) bereit sind, für mehr Nachhaltigkeit auf Leistungen ihres Anbieters zu verzichten. Dabei ist die Akzeptanz bei den 18 bis 24-Jährigen fast doppelt so hoch wie bei den über 55-Jährigen.

Auch wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, lässt die Neigung nach, für den guten Zweck zu zahlen. Rund zwei Drittel der Befragten lehnen inzwischen einen höheren Beitrag ab, um damit eine nachhaltige Produktausrichtung zu fördern. Nur 22 Prozent würden hierfür mehr bezahlen.

Teilnehmer, die Nachhaltigkeit finanziell in Versicherungsfragen unterstützen würden, können sich hier folgendes vorstellen: ein gutes Drittel jeweils einen Verzicht bei Ersatzleistungen (zum Beispiel Austauschteile beim Auto) oder Einschränkungen bei speziellen Dienstleistungen.

„Unsere Umfrage legt nahe, dass Kunden kein Vertrauen in die Nachhaltigkeits-Bemühungen von Versicherungen haben. Die Rechtfertigung einer höheren Prämie oder eines Leistungsverzichts fällt umso schwerer“, lässt sich Giso Hutschenreiter, Partner bei Bearingpoint und Versicherungsexperte, zu den Ergebnissen zitieren.

Für die Zukunft – kein eindeutiger Trend

Entsprechend glauben nur 36 Prozent der Befragten (2022: 47 Prozent), dass Versicherer bereits nachhaltige Produkte im Markt anbieten. Für nur noch 19 Prozent (2022: 29 Prozent) würde das Angebot nachhaltiger Produkte die Wahl der Offerten beeinflussen.

Erstmals fragten die Berater auch nach der künftigen Entwicklung: 24 Prozent glauben, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit zunimmt und bewerten das positiv. 15 Prozent sehen den Aspekt eher negativ. 24 Prozent glauben, dass das Thema an Bedeutung verliert.

Nachhaltigkeit beschäftigt auch Analysten

Wie nachhaltig Versicherer aufgestellt sind, untersuchen mittlerweile auch verschiedene Analysehäuser. Diverse Aspekte beleuchtet beispielsweise der ESG-Report der Franke und Bornberg GmbH. 28 Unternehmen werden dabei unter die Lupe genommen, darunter 23 Versicherer (VersicherungsJournal 27.4.2023, 2.5.2023).

Viele der Unternehmen, die in dieser Umfrage mitmachten, waren ebenfalls Teil der durch die V.E.R.S. Leipzig GmbH erhobenen Nachhaltigkeits-Studie (26.4.2023). Mit dabei waren unter anderem die Huk-Coburg Versicherungen, die Zurich Versicherungen, die Alte Leipziger Versicherungen und die Helvetia Versicherungen.

