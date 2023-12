Nachhaltige Produkte: Aufsicht gibt Interessenten Tipps

4.12.2023

Nachhaltigkeit soll bekanntlich auch im Kauf und Verkauf von Finanzprodukten einschließlich Versicherungen künftig eine größere Rolle spielen. Die drei EU-Aufsichtsbehörden für Versicherungen, Pensionen, Banken und Wertpapiermarkt wollen in diesem Zusammenhang den Kunden unter die Arme greifen.

Verbraucherinformation zur Nachhaltigkeit (Bild: Eiopa)

Am Freitag haben sie ein „Factsheet“ veröffentlicht, das häufige Fragen von Kunden rund um nachhaltige Finanzen klären helfen soll. Antworten werden zu folgenden Fragen offeriert:

Wie kann man finanzielle Entscheidungen auf nachhaltige Weise treffen?

Was ist ein Finanzprodukt mit Nachhaltigkeits-Merkmalen?

Welche Vorteile bringt der Kauf von Produkten mit Nachhaltigkeits-Merkmalen?

Wo finde ich Informationen über die Nachhaltigkeitsmerkmale von Anlage-, Altersversorgungs- und Lebensversicherungs-Produkten?

Wie können Versicherungen dazu beitragen, dass Sie besser gegen Naturkatastrophen gewappnet sind, die durch den Klimawandel verursacht sind?

Der zweite Teil des insgesamt drei Seiten langen Dokuments formuliert vier „Tipps, die Sie bei der Auswahl von Finanzprodukten mit Nachhaltigkeits-Merkmalen beachten sollten“. Inhaltlich gehen sie auf Folgendes ein:

die Entscheidung, wie wichtig dem Kunden Nachhaltigkeit ist und welche finanziellen Ziele er erreichen will,

die Vermeidung von Irreführung durch „Greenwashing“,

allfällige Risiken von Finanzprodukten mit Nachhaltigkeits-Merkmalen,

Information, Beratung und Bedenkzeit.

Zu einzelnen Begriffen und Passagen in der PDF-Datei lassen sich Pop-up-Fenster mit erklärenden Zusatzinformationen öffnen. Dort wiederum finden sich gegebenenfalls Links zu Websites mit weiteren Informationen. Das „Factsheet“ ist in allen EU-Amtssprachen verfügbar und soll mit Hilfe der mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden die Öffentlichkeit erreichen. Eine ZIP-Datei, die alle Sprachversionen enthält, kann von der Website der EU-Versicherungsaufsicht Eiopa heruntergeladen werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) bietet die deutsche Version zum Download (PDF, 1 MB) an.