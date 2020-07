Nachgehakt: Was hat die DFV mit 32 Millionen Euro vor?

20.7.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter und Facebook.

WERBUNG

Stefan M. Knoll (Bild: DFV)

Während das Insurtech Lemonade lautstark seinen IPO vorangetrieben hat, nutzte die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die in den letzten Quartalen ebenfalls starke Wachstumszahlen vorweisen konnte, die Zeit und führte eine überzeichnete Kapitalerhöhung durch (VersicherungsJournal 8.7.2020). Was hat Dr. Stefan Knoll, Gründer und CEO der DFV, mit den zusätzlichen über 32 Millionen Euro vor? Stimmen die Gerüchte, dass ein neuer Risikoträger gegründet werden soll? Am Mittwoch, den 22. Juli um 16.00 Uhr wird der Firmenchef in einer Live-Sendung dazu befragt.

Während die DFV in Deutschland und Lemonade in den USA für Furore sorgen, ist dies in Indien Godigit. CEO und Gründer Kamesh Goyal sammelte über 224 Millionen Dollar ein und baute eine Organisation von über 3.000 Mitarbeitern auf. Bekannt ist Godigit vor allem für seine strategischen Partnerschaften – etwa im eCommerce mit Policybazar. An diesem Montag um 16.00 Uhr ist eine der wenigen Gelegenheiten, den sonst öffentlichkeitsscheuen Goyal live zu sehen. Wir werden ihn vor allem fragen, welche Lehren aus dem wachstumsstarken Indien mitgenommen werden können und ob er auch eine Internationalisierung in Europa plant.

Die Sendungen sich hier live zu sehen. Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die direkt von den Experten beantwortet werden. Die Sendung ist auf Linkedin, Twitter, Facebook oder live hier zu sehen. Die deutschsprachige Seite ist über diesen Link erreichbar.