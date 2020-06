Nachgefragt: Bestseller-Autor über US-Versicherungsmarkt

25.6.2020

In Krisenzeiten sind mehr denn je innovative Ansätze vonnöten. Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter, YouTube und Facebook.

Vergangenen Donnerstag stellte sich Steven Mendel (CCO beziehungsweise CEO beim britischen Insurtech Bought by Many) der Frage, wie das Thema Homeoffice in seinem Unternehmen umgesetzt wird (Siehe dazu LinkedIn, Twitter und Facebook). 75 Prozent aller über 120 Mitarbeiter des britischen Tierversicherers und Insurtechs wünschten sich in Zukunft, zwei bis drei Tage zu Hause arbeiten zu dürfen – und nur für den Rest der Zeit ins Unternehmen zurückzukehren.

In der deutschsprachigen Elefantenrunde traten vergangene Woche Christoph Lüer (Vorstand Underwriting der Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland) und Frederik Wulff (CEO der Markel Insurance SE) live auf. Beide teilten ganz konkrete Beispiele, wie sie als Nischenversicherer schnell agieren können. So könnten sie etwa innerhalb weniger Monate in ein Nachbarland expandieren. Vorstände hätten die Möglichkeit, bei einer Meinungsverschiedenheit mit einem Großkunden sich einfach mal ins Auto zu setzen und diesen persönlich zu besuchen.

Heute kommt es mit Bryan Falchuk als Gast zu einer Premiere. Der Bestseller-Autor und Coach interviewte Entscheidungsträger von USAA, Axa XL, Ohio Mutual und weiteren US-Versicherern. In einer Sendung im Jahr (Donnerstag, den 25. November) wird sein Buch erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Die Elefantenrunde ist auf Deutsch. Zuhörer haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die live von den Experten beantwortet werden. Beginn ist jeweils 16.00 Uhr. Die Sendung ist auf Linkedin, Twitter, Facebook oder live hier zu sehen. Die deutschsprachige Seite ist über diesen Link erreichbar.

Es waren schon zu Gast (hier das Sendungsarchiv):