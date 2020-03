Nach Kollision: Größere Betriebsgefahr durch E-Bikes?

31.3.2020 – Das Gefahrenpotenzial eines E-Bikes ist deutlich höher einzustufen, als das eines herkömmlichen Fahrrades. Kommt es zwischen zwei derartigen Verkehrsmitteln zu einem Unfall, ist das bei der Klärung der Haftungsfrage zu berücksichtigen, so das Amtsgericht Cloppenburg in einem Urteil vom 5. März 2020 (21 C 778/19).

WERBUNG

Geklagt hatte der Fahrer eines E-Bikes. Auf einem Radweg, der in beide Richtungen befahren werden durfte, war ihm eine Gruppe von sechs Jugendlichen entgegengekommen war. Sie nutzten herkömmliche Fahrräder.

Der Mann hatte wegen der Entgegenkommenden zunächst in einer Bucht des Weges angehalten. Noch bevor ihn der letzte Radler passiert hatte, fuhr er jedoch plötzlich los. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Fahrrad des Beklagten.

Gegenseitige Schuldvorwürfe nach Fahrradunfall mit E-Bike

Der E-Biker behauptete, dass es zu dem Unfall nur deswegen gekommen sei, weil ihn der seiner Wahrnehmung nach betrunkene Jugendliche übersehen und sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten habe.

Dieser warf dem Kläger seinerseits vor, mit seinem Gefährt deutlich zu schnell gewesen zu sein und nicht genügend Abstand zu der entgegenkommenden Kolonne eingehalten zu haben. Den Vorwurf, Alkohol konsumiert zu haben, wies er von sich.

Der Fall landete schließlich vor dem Cloppenburger Amtsgericht. Das hielt die Klage des E-Bike-Fahrers auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld für unbegründet.

Nicht zu klärende Schuldfrage

Berücksichtige man die Behauptungen der Unfallbeteiligten, ist es nach Ansicht der Richter nicht möglich, die Schuldfrage zu klären. Zeugen, die das Unglück hätten beobachten können, seien nicht vorhanden. Denn die Gruppe der Radler habe sich nach vorne orientiert.

Das Gericht war sich jedoch überzeugt, dass die Behauptung des Klägers, er und sein Zweirad seien von den Jugendlichen und insbesondere von dem Unfallbeteiligten übersehen worden, nicht zutreffe. Das habe die Anhörung des Beklagten ergeben, der den Sachverhalt nachvollziehbar und unvoreingenommen geschildert habe. Auch dass dieser betrunken gewesen sein soll, habe der Kläger nicht nachweisen können.

Verursacher nicht erkennbar

Es sei jedoch unstreitig, dass E-Bike-Fahrer zunächst kurz in einer Bucht gehalten habe und dann trotz der ihm entgegenkommenden Kolonne plötzlich losgefahren sei.

Es sei zwar nicht auszuschließen, dass der Beklagte und der unmittelbar vor ihm fahrende Radler nicht ganz sauber hintereinander gefahren und es dadurch zu einer Behinderung gekommen sei. „Wer aber letztlich die gedachte Mittellinie des erkennbar nicht sehr breiten Radwegs überschritten und dadurch die Kollision verursacht hat, blieb im Dunkeln“, so die Richter.

Höheres Gefährdungspotenzial eines E-Bikes

Ungeklärt sei auch, warum der Kläger offenbar wegen der ihm entgegenkommenden Gruppe zunächst in der Bucht angehalten und dann gleichwohl zügig beschleunigend losgefahren sei. Bei diesem Vorgang habe sich das grundsätzlich höhere Gefährdungspotenzial eines E-Bikes gegenüber dem eines herkömmlichen Fahrrads verwirklicht.

Das müsse sich der Mann zurechnen lassen. Seine Klage sei daher mangels Beweisen zurückzuweisen.