Nach einem Jahr Pepp: erst ein Anbieter

5.4.2023 – Das Paneuropäische Private Pensionsprodukt ist vor einem Jahr mit wenig Begleitmusik in rechtliche Existenz getreten – und leise ist es bislang geblieben. Die Anbieterliste ist mit einem einzigen Anbieter, dem slowakischen Fintech Finax, nach wie vor überschaubar.

WERBUNG

Seit rund einem Jahr, seit dem 22. März 2022, sind die europarechtlichen Grundlagen für das „Paneuropäische Private Pensionsprodukt“, kurz „Pepp“, anwendbar.

Wie sieht die Bilanz nach einem Jahr Pepp nun aus? Zum einen soll das Pepp ja die private Pensionsvorsorge fördern, zum anderen war im Zuge der Pepp-Werdung deutliche Kritik aus der Branche am Produktdesign zu vernehmen.

Ein tschechischer Anbieter

Die Hoffnungen, die die Macher ins Pepp gesetzt haben, haben sich allem Anschein nach bislang ebenso wenig erfüllt, wie sich die Meinung der Anbieter über die Rahmenbedingungen geändert hat.

Im September hatte die Redaktion berichtet, dass „das erste Pepp da ist“ (VersicherungsJournal 26.9.2022). Im zentralen Register der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa schienen zwei Produkte auf.

Beide stammten von dem 2017 gegründeten Fintech Finax o.c.p., as mit Sitz in Bratislava: eine „Basic Pepp variant“ und eine „Variant with alternative investment options“.

Zurückhaltung in Deutschland

Viel länger ist die Liste bis dato nicht geworden. Sie besteht aktuell zwar aus sechs Positionen. Dabei handelt es sich aber nach wie vor um Finax-Pepps in einer „Basic Pepp variant“ und einer „Variant with alternative investment options“, jeweils mit Ländereinträgen für die Slowakei, Tschechien und Kroatien.

In Deutschland ist das Pepp-Konzept bekanntlich auf Zurückhaltung gestoßen. Kritisiert wurde, dass die regulatorischen Hürden zu hoch seien (11.2.2022, 21.3.2022).

Die Idee für das europäische Pensionsprodukt ist inzwischen 20 Jahre alt (13.3.2003).