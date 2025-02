Motorradunfall: Kann seitlich versetztes Fahren das Abstandhalten „ersetzen“?

28.2.2025 – Zwei Motorradfahrer fahren hintereinander. Der Hintermann muss auch dann einen Abstand zum Vordermann, der bei plötzlicher Bremsung ein Anhalten hinter dem Vordermann zulässt, einhalten, wenn die Motorradfahrer zugleich seitlich versetzt zueinander fahren und der Fahrstreifen beiden nebeneinander Platz bietet. Dies stellt das Landgericht Stuttgart fest.

K. war mit seinem bei der Klägerin haftpflichtversicherten Kia außerorts unterwegs. Die Straße war in beiden Richtungen einspurig befahrbar, K. fuhr in einer Kolonne. Auf der Gegenfahrbahn näherten sich C. mit seiner Kawasaki, hinter ihm der Beklagte mit seiner KTM.

Nachdem ein vor den Motorrädern fahrendes Fahrzeug an der Kolonne vorbeigefahren war, scherte K. zum Überholen aus, obwohl er die Annäherung der beiden Motorräder wahrnahm.

Um eine Frontalkollision mit K.s Pkw zu vermeiden, bremsten beide Motorradfahrer stark ab. Dabei fuhr der KTM-Fahrer auf seinen Vordermann C. auf. C. stürzte, die KTM überschlug sich.

Kfz-Haftpflichtversicherer reguliert, stellt aber Regressforderung

Der Haftpflichtversicherer von K. regulierte C.s Schaden und verlangte außergerichtlich von der Beklagtenseite, sich aufgrund eines Verschuldens des KTM-Fahrers an der Regulierung der Schäden des C. zu beteiligen – was aber auf Ablehnung stieß.

K.s Haftpflichtversicherer klagte daraufhin. Die Argumentation: Zwar treffe K. ein Verschulden, allerdings auch den KTM-Fahrer, weil dieser zu wenig Abstand zu C. gehalten habe.

Die Gegenargumentation: Der KTM-Fahrer sei vor dem Unfall gegenüber C. seitlich versetzt gefahren – C. näher am rechten Fahrbahnrand, der KTM-Fahrer näher zur Mittellinie orientiert. Auch in Längsrichtung habe er ausreichend Abstand zu C. gehalten.

K.s Haftpflichtversicherer wollte nicht gelten lassen, dass der KTM-Fahrer seitlich versetzt gefahren sei. Es sei bereits offen, ob er überhaupt seitlich versetzt gefahren sei; jedenfalls sei ein ausreichender Abstand auch dann einzuhalten, wenn Motorräder seitlich versetzt fahren.

Landgericht: Anhalten muss auch bei plötzlicher Bremsung möglich sein

Für das Landgericht Stuttgart war (27 O 112/24, Urteil vom 29. Januar 2025) davon auszugehen, dass der KTM-Fahrer entweder zu spät durch eine Vollbremsung auf K.s Überholvorgang reagiert oder keinen ausreichenden Abstand zu C. eingehalten hat.

Dass er und sein Vordermann vor K.s Überholvorgang einen solchen seitlichen Versatz zueinander aufwiesen, dass sie, ohne aufzufahren, nebeneinander eine Vollbremsung hätten vornehmen können, sei nicht erwiesen.

Aber selbst ein seitlicher Versatz hintereinanderfahrender Motorräder würde hier keine „atypische Geschehenssituation“ begründen, die den Anscheinsbeweis entkräften würde.

„Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 StVO ist der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug in der Regel so zu bemessen, dass auch bei einer plötzlichen Bremsung hinter diesem angehalten werden kann“, hielt das Gericht fest.

Seitlicher Versatz spielt keine Rolle für Abstand in Längsrichtung

Der Standpunkt der Beklagten würde bedeuten, dass ein Abstand auch dann groß genug wäre, wenn zwar nicht hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug, jedoch neben ihm auf demselben Fahrstreifen angehalten werden kann. Dies entspreche aber weder dem Wortlaut noch dem Sinn und Zweck des § 4 Absatz 1 Satz 1 StVO.

Motorradfahrer könnten sich nicht darauf verlassen, dass ein Nebeneinanderfahren stets möglich ist, betonte das Gericht – etwa wegen einer Schräglage von Motorrädern in engen Kurven oder, wie hier, aufgrund von Verkehrssituationen.

„Nachdem das Gebot, ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten, gerade dazu dient, auf nicht vorhersehbare Verkehrssituationen gefahrlos reagieren zu können, müssen Motorräder in Längsrichtung unabhängig davon einen für eine plötzliche Vollbremsung ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, ob sie mit seitlichem Versatz zueinander fahren oder nicht.“

Einfache Fahrlässigkeit des KTM-Lenkers tritt zurück

Damit liege sowohl aufseiten K.s als auch aufseiten des KTM-Fahrers Verschulden vor. Dennoch hafte K.s Haftpflichtversicherer im Innenverhältnis zwischen den Parteien allein.

„Angesichts des zumindest bei Vollendung des Überholvorgangs vorsätzlich verkehrswidrigen Verhaltens des [K.] tritt die einfache Fahrlässigkeit des [KTM-Fahrers] in der Abwägung gänzlich zurück“, urteilte das Landgericht.