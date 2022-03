Motorhaube kaputt nach Parken in der „Huckepack-Garage“

24.3.2022 – Einen Fahrzeugführer, der seinen Personenkraftwagen in einer Duplexgarage nachlässig abstellt, so dass es beim Senk- oder Hebevorgang durch einen Dritten beschädigt wird, trifft ein überwiegendes Mitverschulden. Das hat das Amtsgericht Singen mit Urteil vom 19. August 2021 entschieden (3 C 17/21).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins lag der Entscheidung die Klage eines Fahrzeughalters zugrunde, der seinen Personenkraftwagen auf der unteren Ebene einer Duplexgarage abgestellt hatte. Als der Halter des darüber geparkten Fahrzeugs die Konstruktion absenkte, um die Garage verlassen zu können, wurde das Auto des Klägers an der Motorhaube beschädigt.

Alleinige Verantwortlichkeit?

Dadurch entstanden Reparaturkosten in Höhe von rund 2.200 Euro. Die machte der Kläger gegenüber dem vermeintlichen Schadenverursacher geltend. Seine Forderung begründete er damit, dass dieser den Absenkmechanismus erst dann hätte betätigen dürfen, wenn er sich sicher sein konnte, dass es zu keiner Beschädigung des in der unteren Ebene geparkten Fahrzeugs kommen werde.

Dem hielt der Beschuldigte entgegen, dass es für ihn unmöglich gewesen sei, den Schaden vorherzusehen. Denn der Unfallgegner habe sein Auto entgegen der Vorschriften nicht ordnungsgemäß auf dem unteren Stellplatz abgestellt. Er sei daher allein für die Beschädigung seines Personenkraftwagens verantwortlich.

Kontaktbereich nicht einsehbar

Dem Argument, allein verantwortlich zu sein, wollte sich das Singener Amtsgericht nicht anschließen. Es hielt die Schadenersatzklage dennoch für überwiegend unbegründet.

Gestützt auf die Feststellungen eines Sachverständigen gelangte das Gericht zu der Überzeugung, dass der Beklagte bei genügender Aufmerksamkeit hätte erkennen können, dass das Auto des Klägers nicht ordnungsgemäß abgestellt worden war. Der spätere Kontaktbereich mit der Motorhaube sei für ihn jedoch nicht einsehbar gewesen.

Überwiegendes Verschulden am Unfall

Den Kläger treffe daher ein überwiegendes Verschulden an dem Vorfall. Denn er habe die Beschädigung seines Fahrzeugs verhindern können, wenn er es den in der Garage geltenden Vorschriften entsprechend abgestellt hätte.

Auf einem Schild sei unmissverständlich darauf hingewiesen worden, dass Fahrzeugführer ihr Auto ganz vorfahren müssen. Das habe der Mann nachweislich nicht getan. Sein Mitverschulden bewertete das Gericht daher mit 60 Prozent.

In einem vergleichbaren Fall hatte das Amtsgericht München im Jahr 2015 die Schadenersatzansprüche eines Geschädigten sogar für gänzlich unbegründet gehalten (VersicherungsJournal 8.9.2015).