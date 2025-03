Morgen & Morgen kürt die besten Pflegetagegeld-Tarife

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Exulting hat über 300 Angebote hinsichtlich der Leistungsstärke der Bedingungen für die Zielgruppen Baunebengewerbe, Handwerk, Gastronomie und medizinische Nebenberufe geprüft. Die zwölf Podiumsplätze verteilen sich auf fünf Anbieter. Einer von ihnen liegt in allen Segmenten vorne. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating mehr als 130 Tarifkonfigurationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde an jede achte der getesteten Versicherungslösungen vergeben. Diese verteilen sich auf ein Dutzend Produktgeber. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating über 170 Tarifkonfigurationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde zwar mehr als doppelt häufig vergeben wie bei der vorigen Auflage, aber immer noch äußerst sparsam – an nicht einmal jeden elften Testkandidaten. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Analysehaus hat in seinem aktualisierten Rating mehr als 100 Angebote von über 50 Produktgebern unter die Lupe genommen. Nur rund jeder vierte Testkandidat erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf 20 Anbieter. Die Analysten sparen nicht mit Kritik an den Produktgebern. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Analysten haben für ihr aktualisiertes Bedingungsrating weit über 100 Tarifkonfigurationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde äußerst sparsam vergeben – an zwölf Angebote für die Zielgruppe Selbstständige und Unternehmer und an fünf für Forst- und Landwirte. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Analysten haben an die 300 Tarifkombinationen von rund fünf Dutzend Anbietern unter die Lupe genommen. Fast jeder zweite Testkandidat erhielt die Bestnote „ausgezeichnet“. Nur eine Offerte ist „sehr schwach“. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast jeder vierte der über 350 Testkandidaten erhielt die Höchstnote – verteilt auf 45 Produktgeber. Drei Akteure schafften es neu in die Spitzengruppe, einer fiel aus dieser heraus. (Bild: Wichert) mehr ...