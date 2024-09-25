Morgen & Morgen kürt die besten Krankentagegeld-Tarife

20.11.2025 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat 90 Offerten von 32 Anbietern bewertet. Insgesamt 14 Angebote von sechs Produktgebern erreichten die Bestnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Zu der Riege gehören Axa, Barmenia, Concordia, DFV, Hallesche und Inter.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat ein weiteres Mal Produkte aus der privaten Krankenzusatzversicherung unter die Lupe genommen. Neben dem Segment Kranhauszusatz (VersicherungsJournal 12.11.2025) stand auch der Bereich Krankentagegeld auf dem Prüfstand.

In diesem Geschäftsfeld haben die Analysten sich 90 Lösungen von rund 30 Produktgebern angeschaut (Stand November 2025). Die Anzahl der Testkandidaten bewegt sich damit auf dem Niveau der beiden vorangegangenen Ratingauflagen (7.10.2024, 23.8.2023).

Bewertungsklassen reichen von „ausgezeichnet“ bis „sehr schwach“

Der Analyse liegen 21 unterschiedlich gewichtete Leistungsfragen zugrunde. Diese geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Analysten wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe auf den Aspekten Kundenfreundlichkeit und Eindeutigkeit der Aussagen gelegen.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Im Krankentagegeldrating sind maximal 63 Punkte zu erreichen

Maximal sind 63 Punkte zu erreichen, für die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) sind mindestens 48 Zähler erforderlich. Für ein „sehr gut“ (vier Sterne) braucht es 36 Punkte, für ein „durchschnittlich“ (drei Sterne) 24 Punkte und für ein „schwach“ (zwei Sterne) zwölf Zähler.

Für das Erreichen einiger Notenklassen muss ein Testkandidat bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Welche dies sind, und weitere Details zur Methodik können in der Rating-Dokumentation (PDF, 135 KB) nachgelesen werden.

Nur jeder siebte Testkandidat mit der Höchstnote

In der aktuellen Ratingauflage haben die Analysten erneut lediglich knapp jedem siebten Angebot die Bestnote vergeben. Weiterhin jede vierte Offerte erhielt vier Bewertungssterne, unverändert über die Hälfte der Produkte drei Sterne. Für erneut fünf Testkandidaten reichte es nur zu einem „schwach“.

Nach Aussage von Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei M&M, scheitern viele Tarife „bei dem Sprung über die drei Sterne hinaus, da sie nicht auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichten, sollte nur eine Teilversicherung bestehen“.

Sechs Krankenversicherer mit mindestens einem Toptarif

Zur Gruppe der Anbieter mit mindestens einem Fünf-Sterne-Tarif gehören in alphabetischer Reihenfolge die

Die Riege der Marktteilnehmer mit mindestens einem Toptarif hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die vollständigen Ergebnislisten können auf dieser Internetseite eingesehen werden.