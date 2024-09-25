Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Morgen & Morgen kürt die besten Krankentagegeld-Tarife

20.11.2025 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat 90 Offerten von 32 Anbietern bewertet. Insgesamt 14 Angebote von sechs Produktgebern erreichten die Bestnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Zu der Riege gehören Axa, Barmenia, Concordia, DFV, Hallesche und Inter.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat ein weiteres Mal Produkte aus der privaten Krankenzusatzversicherung unter die Lupe genommen. Neben dem Segment Kranhauszusatz (VersicherungsJournal 12.11.2025) stand auch der Bereich Krankentagegeld auf dem Prüfstand.

In diesem Geschäftsfeld haben die Analysten sich 90 Lösungen von rund 30 Produktgebern angeschaut (Stand November 2025). Die Anzahl der Testkandidaten bewegt sich damit auf dem Niveau der beiden vorangegangenen Ratingauflagen (7.10.2024, 23.8.2023).

Bewertungsklassen reichen von „ausgezeichnet“ bis „sehr schwach“

Der Analyse liegen 21 unterschiedlich gewichtete Leistungsfragen zugrunde. Diese geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Analysten wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe auf den Aspekten Kundenfreundlichkeit und Eindeutigkeit der Aussagen gelegen.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Im Krankentagegeldrating sind maximal 63 Punkte zu erreichen

Maximal sind 63 Punkte zu erreichen, für die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) sind mindestens 48 Zähler erforderlich. Für ein „sehr gut“ (vier Sterne) braucht es 36 Punkte, für ein „durchschnittlich“ (drei Sterne) 24 Punkte und für ein „schwach“ (zwei Sterne) zwölf Zähler.

Für das Erreichen einiger Notenklassen muss ein Testkandidat bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Welche dies sind, und weitere Details zur Methodik können in der Rating-Dokumentation (PDF, 135 KB) nachgelesen werden.

Nur jeder siebte Testkandidat mit der Höchstnote

In der aktuellen Ratingauflage haben die Analysten erneut lediglich knapp jedem siebten Angebot die Bestnote vergeben. Weiterhin jede vierte Offerte erhielt vier Bewertungssterne, unverändert über die Hälfte der Produkte drei Sterne. Für erneut fünf Testkandidaten reichte es nur zu einem „schwach“.

Notenverteilung (Bild: Wichert)

Nach Aussage von Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei M&M, scheitern viele Tarife „bei dem Sprung über die drei Sterne hinaus, da sie nicht auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichten, sollte nur eine Teilversicherung bestehen“.

Sechs Krankenversicherer mit mindestens einem Toptarif

Zur Gruppe der Anbieter mit mindestens einem Fünf-Sterne-Tarif gehören in alphabetischer Reihenfolge die

Die Riege der Marktteilnehmer mit mindestens einem Toptarif hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die vollständigen Ergebnislisten können auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Krankentagegeld-Versicherung · Krankenzusatz-Versicherung · Private Krankenversicherung · Rating
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Dies sind die besten Krankenhauszusatz-Tarife im Urteil von Morgen & Morgen
12.11.2025 – Die Analysten haben fast 150 Angebote von drei Dutzend Produktgebern einem Bedingungsrating unterzogen. Insgesamt bescheinigen sie der Tariflandschaft ein „sehr hohes“ Niveau – fast vier von fünf Angeboten wurden in die beiden höchsten Notenklassen eingestuft. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Krankenzusatztarife im Bereich Naturheilverfahren
5.3.2025 – Für ihr Bedingungsrating haben die Analysten von Franke und Bornberg 144 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde sehr sparsam vergeben – an nur elf Offerten von fünf Produktgebern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Krankenzusatz-Tarife im Bereich Sehhilfe
28.2.2025 – Franke und Bornberg hat für sein Bedingungsrating über 140 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Nur ein Achtel davon erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf sieben Produktgeber. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Franke und Bornberg kürt die besten stationären Krankenzusatzversicherungen
24.2.2025 – Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating mehr als 130 Tarifvarianten durchleuchtet. Fast jeder vierte Testkandidat erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf 19 Produktgeber. Zwei mussten sich aus der Riege der Anbieter mit einem Toptarif verabschieden, zwei sind neu hinzugekommen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Anbieter von Krankenzusatzpolicen im Urteil von Franke und Bornberg
21.2.2025 – Die Analysten haben die Produktlandschaft in den Bereichen Naturheilverfahren, Sehhilfen, stationär, Vorsorge und Zahn unter die Lupe genommen. Nur ein Akteur hat in allen Bereichen mindestens einen Versicherungstarif mit der Höchstnote „FFF+“. Drei schafften dies viermal, sechs weitere immerhin dreimal. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Morgen & Morgen: Nur jeder siebte Krankentagegeldtarif mit der Höchstnote
7.10.2024 – Die Analysten haben fast 90 Angebote von rund 30 Produktgebern einem Bedingungsrating unterzogen. Insgesamt bescheinigen sie der Tariflandschaft ein ausbaufähiges Niveau – mehr als jede zweite Lösung kommt über das Mittelmaß nicht hinaus. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Morgen & Morgen kürt die besten Krankenhauszusatz-Tarife
27.9.2024 – Die Analysten haben fast 150 Angebote von drei Dutzend Produktgebern einem Bedingungsrating unterzogen. Insgesamt bescheinigen sie der Tariflandschaft ein „sehr hohes“ Niveau – annähernd vier von fünf Angeboten wurden in die beiden höchsten Notenklassen eingestuft. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Morgen & Morgen kürt die besten Zahnzusatz-Tarife
25.9.2024 – Die Analysten haben 262 Angebote von mehr als 40 Produktgebern einem Bedingungsrating unterzogen. Insgesamt bescheinigen sie der Tariflandschaft ein „sehr hohes“ Niveau – fast vier von fünf Angeboten wurden in die beiden höchsten Notenklassen eingestuft. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG