Morgen & Morgen kürt die besten Krankentagegeld-Tarife

8.7.2022 – Das Analysehaus hat 91 Produkte von 32 Gesellschaften bewertet. Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten Angebote von Barmenia, Concordia, DFV, Hallesche und Inter. Das Gros der Tarife ballt sich nach wie vor im Mittelfeld. Insgesamt zeigt sich Morgen & Morgen zufolge wenig Bewegung. Krankentagegeld-Tarife seien weniger leistungsstark als andere private Zusatzversicherungen.

Die Morgen & Morgen GmbH hat erneut den Markt für private Krankenzusatz-Versicherungen analysiert. Insgesamt 670 ergänzende Zahnzusatz- (VersicherungsJournal 30.6.2022), Krankenhauszusatz- (4.7.2022) sowie Krankentagegeld-Tarife wurden geprüft.

Ambulante Zusatzversicherungen wurden diesmal nicht bewertet. Bereits im vergangenen Jahr informierten die Analysten nur knapp über das stark differenzierte Angebot und erstellten dazu kein Rating (11.8.2021, 12.8.2021).

91 Tarife von 32 Anbietern untersucht

Im Bereich der Krankentagegeld-Tarife wurden 91 (Vorjahr: 89) Policen mit weiteren Tarifkombinationen geprüft. Produktgeber waren insgesamt 32 (32) Gesellschaften.

Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 6. Juli 2022 um 12.00 Uhr. Morgen & Morgen weist darauf hin, dass die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert werden.

WERBUNG

Leistungsfragen informieren über Bedingungsqualität

Das Studiendesign ist nahezu unverändert. Dem Ranking liegen 21 Leistungsfragen zugrunde. Sie geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Analysten als wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe wieder auf Kundenfreundlichkeit und die Eindeutigkeit der Aussagen gelegen, heißt es.

Die Fragen wurden entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet. Maximal konnten 63 Punkte erzielt werden. Für die Höchstbewertung von fünf Sternen waren mindestens 48 Punkte erforderlich. Ab 36 Punkten vergaben die Analysten vier Sterne, ab 24 Punkten drei Sterne und ab zwölf Punkten zwei Sterne. Weniger bedeutete einen Stern.

Fünf Sterne nur bei Erfüllung aller Mindestanforderungen

Zusätzlich zu den reinen Punktezahlen mussten weitere Mindestanforderungen „voll“ oder „eingeschränkt“ erfüllt werden, um die jeweilige Bewertungsklasse zu erreichen. Schafft ein Tarif nur eine davon nicht, wird er um eine Klasse herabgestuft.

Laut Dokumentation gehören folgende Fragen zu den Mindestanforderungen:

Leistet der Versicherer bei Rückfallerkrankungen und wiederholter Arbeitsunfähigkeit, ohne dass erneut Karenzzeiten zu durchlaufen sind?

Verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht, wenn nur eine Teilversicherung besteht?

Verzichtet der Versicherer auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören?

Die Frage „Leistet der Versicherer das versicherte Krankentagegeld auch bei Wiedereingliederungs-Maßnahmen (Hamburger-Modell) beziehungsweise Teil-AU?“ ist in diesem Jahr keine Mindestanforderung mehr. Dafür wurde die Frage nach Rückfallerkrankungen und wiederholter Arbeitsunfähigkeit ohne Karenzzeit aufgenommen.

Höchstnote erneut nur für 14 Tarife

Im Gegensatz zu den Zahnzusatz- und Krankenhauszusatz-Tarifen gibt es Morgen & Morgen zufolge bei den weitaus weniger nachgefragten Krankentagegeldern „Luft nach oben“. Das Ergebnis habe sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Mit der Höchstnote von fünf Sternen werden erneut nur 14 Produkte ausgezeichnet. Sie werden von den fünf Gesellschaften aufgelegt, die auch im vergangenen Jahr als einzige die Höchstnote erzielten. Dies sind die:

Gros der Produkte ballt sich im Mittelfeld

Das Analysehaus bewertet zudem 23 (22) Angebote mit vier Sternen und 49 (48) mit drei Sternen. Für fünf (fünf) Tarife zur Einkommenssicherung im Krankenfall reicht es nur zu zwei Sternen. Kein Produkt ist als sehr schwach eingestuft.

Damit ballt sich das Gros nach wie vor im Mittelfeld. „Die Tarife der Krankentagegeldanbieter haben weiterhin Potenzial. Viele scheitern nach wie vor bei dem Sprung über die drei Sterne hinaus, da sie nicht auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichten, sollte nur eine Teilversicherung bestehen“, bilanziert Senior Versicherungsanalyst Thorsten Bohrmann.

Sterneverteilung

Keine Veränderungen bei den Beiträgen

Die Beiträge sind nach Angaben von Morgen & Morgen im Schnitt moderat. Sie bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant.

In einem Alter von 30 Jahren liege der durchschnittliche monatliche Beitrag für ein Krankentagegeld mit zehn Euro Leistung am Tag beziehungsweise 300 Euro im Monat bei knapp fünf Euro. Ab einem Alter von 50 Jahren werde es mit durchschnittlich rund neun Euro im Monat knapp doppelt so teuer.

Das Rating zu Krankentagegeld-Tarifen in der privaten Krankenversicherung ist auf der Homepage von Morgen & Morgen veröffentlicht. Die Dokumentation (PDF; 133 KB) informiert über das Studiendesign.