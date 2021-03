Modell liefert Starkregen-Risiko in Zahlen

12.3.2021 – Anders als beim Hochwasserrisiko kann Starkregen jede Region betreffen. Ob es dann zum Risiko beziehungsweise Schaden wird, hängt von den Geländegegebenheiten ab. Gefährdet sind laut Datenanalyseunternehmen On-Geo 1,2 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland.

In Deutschland befinden sich rund 1,2 Millionen Wohnimmobilien (Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser) in Gebieten, die bei Starkregen am stärksten gefährdet sind. Der Marktwert dieser Immobilien liegt bei insgesamt 638 Milliarden Euro.

Das ist ein Ergebnis der Untersuchung „STmate Quick Facts“ der On-Geo GmbH. Basis dafür sind Geländemodelle des Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).

Modellannahmen

Die Marktwerte wurden mit einem vergleichswertbasierten Automated Valuation Model (AVM) ermittelt. Datengrundlage sind rund eine Million Kaufpreise aus vollzogenen Transaktionen.

Zudem kann On-Geo die Gebäudeversicherungs-Werte 1914 nennen. Hierzu wird mit Sken Data GmbH kooperiert, welche für Versicherer die Gebäudewertermittlung mit eigenen Software Tools wie zum Beispiel „Wert14” digitalisiert.

Kurze, intensive Starkregenereignisse treten laut On-Geo im gesamten Land mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit auf. Das Risiko ist aber unterschiedlich verteilt. Anhand des auf der Grundlage von Geländemodellen entwickelten und mit Versicherungsdaten validierten Verfahrens wurde die Gefährdung in sechs Klassen eingeteilt. Die unterschiedlichen Stufen finden sich in einer Landkarte, die ebenso wie die „STmate Quick Facts“ kostenfrei unter diesem Link einsehbar ist.

Hochwasser und Starkregen

Die Ergebnisse der Untersuchung könnten nun in die Risikomodelle von Versicherern oder auch Banken einfließen.

Für das Risiko von Überschwemmung, Rückstau und Starkregen hat die Branche bereits „Zürs Geo”, das Zonierungssystem des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Auch dieses setzt auf Geländedaten auf, berücksichtigt aber für das Risiko das Vorhandensein von Gewässern.

Von den bei Zürs erfassten 21,7 Millionen Adressen befinden sich ein halbes Prozent beziehungsweise 104.000 in der Hochrisiko-Zone 4 – statisch ein Hochwasser in zehn Jahren.

Wo die Risiken liegen

Laut On-Geo hat der Landkreis Mittelsachsen, zu dem unter anderem die Städte Freiberg, Döbeln und Mittweida gehören, deutschlandweit die höchste Gefährdung bei Starkregenereignissen. 14,4 Prozent der Wohnimmobilien-Marktwerte im Landkreis (3,1 Milliarden Euro) befinden sich in Gebieten, die im Fall von Starkregen am stärksten gefährdet sind.

Auch im Erzgebirgskreis (14,2 Prozent; 3,2 Milliarden Euro) und im Landkreis Sonneberg (13,6 Prozent; 664 Millionen Euro) befindet sich ein verhältnismäßig hoher Anteil aller Marktwerte in solchen Gebieten.

In den Kreisen Schwerin (1,2 Prozent; 95 Millionen Euro), Nordwestmecklenburg (1,4 Prozent; 247 Millionen Euro) und Kiel (1,5 Prozent; 489 Millionen Euro) ist die Gefährdungslage dagegen am geringsten.