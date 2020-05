Mobilität: Das Auto bleibt erste Wahl

14.5.2020

Mitte März ging Deutschland aufgrund der Pandemie in die Isolation, ganze Belegschaften zogen ins Homeoffice, auch viele Innendienst-Mitarbeiter der Versicherer (VersicherungsJournal 25.3.2020). Langsam beginnt die Rückkehr in den Alltag. Wie verändert sich jetzt das Mobilitätsverhalten der Deutschen?

Dieser Frage ging die Yougov GmbH im Auftrag der Huk-Coburg Versicherungen per Online-Umfrage der unter 2.101 erwachsenen Personen zwischen dem 6. und 8. Mai nach. Zwei von drei Befragten (67 Prozent) gehen nicht davon aus, dass sich für sie in ihrer Wahl der Verkehrsmittel viel ändern wird.

So gaben 60 Prozent der Teilnehmer an, sich aktuell am häufigsten mit dem Auto fortzubewegen, 52 Prozent gehen meist zu Fuß und 24 Prozent bevorzugen das Fahrrad. Nur 15 Prozent nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Jeder vierte Erwachsene (25 Prozent) gibt an, dass das Auto als Fortbewegungsmittel durch die Coronakrise sogar wichtiger für ihn geworden ist.

Carsharing oder Mitfahrbörsen stellt für die Mehrheit (59 Prozent) der Deutschen keine Option dar, sie möchten in Zeiten der Pandemie kein Fahrzeug mit Fremden teilen.