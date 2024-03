Mitarbeiterbeteiligung mit fast drei Millionen Euro Gewinn – Finanzamt geht leer aus

29.2.2024 – Ein Gewinn aus einer marktüblichen Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung muss nicht als Arbeitslohn versteuert werden. Das gilt auch dann, wenn der Beschäftigte die Beteiligung von seinem Arbeitgeber zuvor verbilligt erworben hatte. So entschied der Bundesfinanzhof in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 14. Dezember 2023 (VI R 1/21).

Einem leitenden Angestellten einer GmbH wurde wegen einer geplanten Umstrukturierung des Unternehmens von seinem Arbeitgeber die Möglichkeit eingeräumt, sich im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms indirekt an dem Unternehmen zu beteiligen.

Von dieser Möglichkeit machte der Mann Gebrauch, indem er einen Anteil in Höhe von 25.000 Euro an einer Manager-KG erwarb.

Gewinn aus einer Beteiligung als Arbeitslohn zu versteuern?

Nachdem die Firma im Rahmen der Umstrukturierung nach einem Jahr erfolgreich an der Börse platziert worden war, schied der Angestellte aus der Kommanditgesellschaft aus. Er erhielt stattdessen Aktien seines Arbeitgebers im Wert von über drei Millionen Euro.

Das Finanzamt behandelte die Differenz aus dem Wert der Aktien und der Kommanditeinlage als zu versteuernden Arbeitslohn. Das verstieß nach Meinung des Steuerzahlers jedoch gegen geltendes Recht. Er reichte daher Klage beim Baden-Württembergischen Finanzgericht ein. Das hielt die Klage für ebenso begründet, wie der in Revision mit dem Fall befasste Bundesfinanzhof.

Vom Arbeitsverhältnis unabhängige Einkunftsquelle

Nach Ansicht der Richter können zwar auch durch Dritte gewährte Vorteile, soweit diese durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sind, zu Arbeitslohn führen. Beruhe der zugewendete Vorteil auf anderen Rechtsbeziehungen, scheide die Annahme von Arbeitslohn hingegen aus.

In dem entschiedenen Fall sei es zwar unstreitig, dass dem Kläger die Beteiligung nur aufgrund seines Arbeitsverhältnisses angeboten worden sei. Die Beteiligung an der Manager-KG und die dadurch vermittelte mittelbare Beteiligung an dem Unternehmen seines Arbeitgebers sei jedoch zivilrechtlich begründet worden.

Steuerrechtlich sei folglich von einer vom Arbeitsverhältnis unabhängigen Einkunftsquelle auszugehen.

Der durch den Kläger erzielte Gewinn hätte nach Meinung des Bundesfinanzhofs nur dann als Arbeitslohn versteuert werden müssen, „wenn ihm im Verhältnis zu den Drittinvestoren ein marktunüblicher Überpreis – hier ein gemessen an seiner Beteiligung überhöhtes Aktienpaket – gewährt worden wäre.“ Das sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Attraktives Beteiligungsmodell war steuerfrei

In einer Pressemitteilung zu dem Urteil führt der Bundesfinanzhof ergänzend aus, dass der Veräußerungsgewinn im Streitjahr 2007 von keinem anderen Steuertatbestand erfasst wurde. Der von dem Kläger erzielte Gewinn sei folglich steuerfrei gewesen.

Erst ab dem Jahr 2018 müssten derartige Veräußerungserlöse als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuert werden. Das allerdings nur mit einem Anteil von 25 Prozent.

Die Attraktivität derartiger Beteiligungsmodelle werde damit zwar eingeschränkt. Sie verliere aber angesichts des regelmäßig höheren individuellen Steuersatzes der an solchen Gestaltungen beteiligten Arbeitnehmer aus der Führungsebene nicht an Attraktivität.