Mit heißer Suppe verbrüht: Muss die Fluggesellschaft zahlen?

1.6.2021 – Ob eine Flugpassagierin wegen einer Verbrühung während des Essens einen Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld gegenüber dem Luftfahrtunternehmen hat, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Köln vom 25. Mai 2021 hervor (21 O 299/20).

Die Klägerin war in der Business Class eines Flugzeugs von München nach New York unterwegs. 90 Minuten vor der Landung wurde ihr ein Abendessen angeboten, das sie annahm.

Die Frau bat die Stewardess jedoch darum, ihr vorab eine Steinpilzcremesuppe zu bringen. Das Gericht wurde ihr auf einem Tablett mit Besteckrolle und einer festen Leinenrolle serviert.

Suppe nach Ruck im Flugzeug verschüttet

Aufgrund eines letztlich nicht zu klärenden Missgeschicks ergoss sich die Suppe ohne Zutun der Stewardess auf den oberen Brustbereich der Klägerin. Dadurch zog sie sich Verbrennungen zweiten Grades zu, die nach der Landung in einer New Yorker Klinik behandelt werden mussten.

Die Flugreisende behauptete, dass sie die Suppe aufrecht sitzend entgegengenommen habe. Als sie die Porzellanschale anhob, sei diese jedoch so heißt gewesen, dass sie das Gefäß sofort wieder habe absetzen müssen. Dabei habe es einen Ruck gegeben, so dass sie von der Suppe verbrüht worden sei.

Nicht kontrolliert, dass Suppenschale zu heiß ist?

Die Passagierin verklagte die Fluggesellschaft auf die Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Ihr Argument: Zu dem Vorfall wäre es nicht gekommen, wenn die Stewardess die Temperatur der Suppenschüssel vor dem Servieren ausreichend kontrolliert hätte. Bei einer Überprüfung hätte die Flugbegleiterin nämlich festgestellt, dass die Suppenschale zu heiß war.

Dem widersprach das Luftfahrtunternehmen. Es behauptete, dass Suppen aufgrund einer Vorgabe des Caterers grundsätzlich nicht übermäßig heiß serviert würden. Die Schalen seien aus Sicherheitsgründen auch nie bis zum Rand gefüllt.

Anders als von ihr behauptet, habe die Klägerin die Suppenschale auch nicht in einer aufrechten, sondern in einer stark zurückgeneigten Position entgegengenommen. Sie treffe an dem Vorfall daher ein so erhebliches Mitverschulden, dass mögliche Ansprüche ausgeschlossen seien.

Verbrühung und Schilderung nicht im Einklang

Dieser Argumentation schloss sich das Kölner Landgericht an. Es wies die Klage der Frau als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts ist die Verbrühung der Flugreisenden nicht mit ihrer Schilderung zum Schadenshergang in Einklang zu bringen. Denn hätte sie aufrecht gesessen und wäre die Porzellanschale tatsächlich so brühend heiß gewesen, wie von ihr behauptet, hätte sie die Schale höchstens umgekippt.

Die Suppe hätte sich dann aber unmöglich über ihre Brust ergießen können. „Denn ein Anheben bis zu dieser Höhe wäre bei einer brühend heißen, Fingerverbrennungen verursachenden Porzellanschale gar nicht möglich gewesen.“

Anheben der Suppenschale war fahrlässig

Im Übrigen müssten Flugpassagiere wegen der Zubereitungs-Gegebenheiten immer damit rechnen, dass Suppenschalen und ihr Inhalt eine erhöhte Temperatur aufweisen können. Sie hätten sich daher entsprechend vorsichtig zu verhalten und zu prüfen, ob eine Suppe gefahrlos gegessen werden könne oder ob sie noch zu heiß sei.

Vor einer derartigen Überprüfung sei es äußerst fahrlässig, eine Suppenschale anzuheben und damit aufgrund der möglichen Schreckreaktion zu riskieren, dass die potenziell heiße Suppe verschüttet wird.

Dass es bei der Beurteilung derartiger Fälle grundsätzlich auf die Umstände des Einzelfalls ankommt, belegt auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019. Seinerzeit war ein junges Mädchen in einem Flugzeug von heißem Kaffee verbrüht worden, der aus ungeklärten Gründen umgekippt war. In diesem Fall hielten die Richter die Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Forderung der Passagierin für gerechtfertigt (VersicherungsJournal 20.12.2019).