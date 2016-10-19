Mit diesen Mitteln wollen Bundesbürger ihren Lebensstandard im Alter sichern

26.9.2025

Die Angst, den gewünschten finanziellen Lebensstandard im Alter nicht halten zu können, ist laut der Continentale-Studie 2025 (VersicherungsJournal 19.9.2025) deutlich weiter verbreitet als vor Jahresfrist. Basis der von der Continentale Krankenversicherung a.G. in Zusammenarbeit mit der Heute und Morgen GmbH durchgeführten Untersuchung ist eine im Juni durchgeführte Onlineumfrage unter 736 repräsentativ ausgewählten Personen von 25 bis 60 Jahren.

72 Prozent der Befragten gaben an, „(sehr) große“ Angst zu haben. In der vorangegangenen Umfrage waren es nur 65 Prozent (4.10.2024). Frauen äußerten dabei aktuell deutlich häufiger entsprechende Befürchtungen als Männer (76 zu 68 Prozent). „Keine Angst“ haben insgesamt nur noch vier Prozent (2024: sechs). Bei dem verbleibenden knappen Viertel ist die Furcht „weniger groß“ ausgeprägt.

Ermittelt wurde auch, welche Maßnahmen die Interviewten zur Vorsorge für geeignet halten (Mehrfachnennung möglich). Ergebnis: Immobilien haben ihre Spitzenposition ausgebaut und wurden aktuell von unverändert 75 Prozent der Befragten als „(sehr) gut“ geeignet bewertet. Dahinter folgen private Rentenpolicen (63 nach 60 Prozent im Jahr zuvor).

An dritter Stelle liegt das Sparen mit Aktien, Fonds oder ETFs mit einem von vier auf sechs Prozentpunkte angewachsenen Rückstand auf die private Rentenversicherung. Bei 50 Prozent (Vorjahr: 48) liegt der Anteil der privaten Pflegezusatzversicherung.