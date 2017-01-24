Mit diesen Kfz-Direktversicherern sind Kunden am zufriedensten

17.10.2025

Im Rahmen der Studie „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2025“ hat die Servicevalue GmbH neben der Kundenorientierung (VersicherungsJournal 1.10.2025) unter anderem auch die Gesamtzufriedenheit der Verbraucher mit ihrem Anbieter ermittelt.

Bewerten konnten die Autofahrer bis zu zwei Versicherer, bei denen sie in den letzten zwölf Monaten Kunde waren. Dazu stand ihnen eine fünfstufige Skala von „ausgezeichnet“ (1) bis „schlecht“ (5) zur Verfügung. Die Frage lautete: „Wie bewerten Sie […] insgesamt?“

Im Rahmen der Onlineumfrage kamen neben 3.573 Urteilen zu 31 Kfz-Versicherern mit Vermittlernetz (VersicherungsJournal 13.10.2025) auch 1.417 Urteile zu 13 Kfz-Direktversicherern zusammen. Weitere Informationen zur Studie sind in diesem Studienflyer (PDF, 536 KB) zu finden.

Am besten unter den Direktversicherern schnitt die Barmeniadirekt, eine Marke der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG, ab (Mittelwert: 1,80). Den Silberrang teilen sich mit 1,81 die Allianz Direct Versicherungs-AG und die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A., deren Bestand die Allianz Direct mittlerweile erworben hat (30.10.2024).

Dahinter folgen die