Mit diesen Hausratversicherern sind Kunden am zufriedensten

26.2.2026 – In einer aktuellen Befragung von Focus Money Versicherungsprofi und Servicevalue erzielte die Ammerländer die höchste Kundenzufriedenheit unter allen abgefragten Hausratversicherern. Bei der Kundentreue und Weiterempfehlungsbereitschaft schnitt die Huk-Coburg am besten ab.

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag des Focus Money Versicherungsprofi untersucht, mit welchen Hausratversicherern die Kunden besonders zufrieden sind. Hierfür wurden knapp 3.600 Kundenurteile zu 38 Hausratversicherern ausgewertet.

Die Teilnehmer sollten bis zu zwei Versicherer bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Zunächst wurde die Gesamtzufriedenheit ermittelt. Dazu sollten die Teilnehmer die Frage „Wie beurteilen Sie Ihren Hausratversicherer insgesamt?“ auf einer Skala von „ausgezeichnet“ (1) bis „schlecht“ (5) beantworten.

Gesamtzufriedenheit ist insgesamt hoch

Der Blick auf die Zahlen zeigt ein deutliches Stimmungsbild: 40 Prozent der Versicherungsnehmer vergaben die Bestnote „ausgezeichnet“ für ihren Versicherer. Häufiger wurde keine andere Bewertung gewählt. Weitere 37 Prozent stuften ihren Anbieter als „sehr gut“ ein und 19 Prozent urteilten mit „gut“.

Damit bewerteten 96 Prozent aller Befragten ihren Hausratversicherer mit „gut“ oder besser. Nur vier Prozent der Teilnehmer verteilten negative Bewertungen.

Kunden sind mit der Ammerländer am zufriedensten

Die höchste Gesamtzufriedenheit ihrer Kunden weist laut Umfrage die Ammerländer Versicherung VVaG auf, gefolgt von der Cosmos Versicherung AG und der Huk24 AG. Die genauen Wertungsergebnisse veröffentlichte Focus Money nicht.

Darüber hinaus wurde acht weiteren Versicherern die Wertung „Gesamtzufriedenheit sehr hoch“ verliehen. Diese sind in der Reihenfolge ihrer Platzierung:

Kundenbindung anhand von vier Dimensionen ermittelt

Darüber hinaus hat Servicevalue auch die Kundenbindung an den jeweiligen Versicherer untersucht. Focus Money bezeichnet sie als das entscheidende Kriterium. Denn Zufriedenheit allein verhindere noch keinen Wechsel zu einem anderen Anbieter. Abgefragt wurden hierfür vier Dimensionen:

die emotionale Bindung an den Versicherer,

die Treue,

die Loyalität,

die Weiterempfehlungsbereitschaft.

Die emotionale Bindung wurde anhand der Aussage „Ich fühle mich bei meinem Hausratversicherer gut aufgehoben“ ermittelt. Die Teilnehmer konnten zwischen vier Antwortoptionen wählen: „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“.

Insgesamt 91 Prozent aller Umfrageteilnehmer stimmten zu, dass sie sich bei ihrem Versicherer aktuell gut aufgehoben fühlen. Ablehnend äußerten sich nur neun Prozent. Die höchsten Zustimmungswerte haben bei dieser Frage die Huk-Coburg, die Allianz und die Ammerländer.

Kunden der Huk-Coburg zeigen die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft

Bei der Aussage „Ich empfehle meinen Hausratversicherer auch meinen Freunden und Bekannten“ zeigen sich die Befragten deutlich zurückhaltender. Insgesamt 81 Prozent äußerten sich zustimmend – 35 Prozent antworteten mit „trifft voll und ganz zu“ und 46 Prozent mit „trifft eher zu“. Knapp jeder Fünfte würde seinen Versicherer nicht weiterempfehlen.

Die besten Zustimmungswerte erzielen bei der Weiterempfehlungsbereitschaft die Huk-Coburg, Huk24 und die LVM.

Die Aussage „Ich werde auch in zwei Jahren noch Kunde meines Hausratversicherers sein“ bejahten 86 Prozent der Befragten, davon 42 Prozent „voll und ganz“. Hier schnitten die Huk-Coburg, Allianz und LVM am besten ab.

Weitere Ergebnisse sowie Details zur Erhebungsmethode können dem Focus-Money-Artikel „Hab und Gut in besten Händen“ entnommen werden.