Mit 75 km/h in den Gegenverkehr: Grob fahrlässiger Autounfall?

4.8.2020 – Gerät ein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, so kann nicht ohne Weiteres von einem grob fahrlässigen Verhalten des Fahrzeugführers ausgegangen werden. Das gilt auch dann, wenn als Ursache ein Sekundenschlaf des Fahrers nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. So das Oberlandesgericht Celle in einem Urteil vom 1. Juli 2020 (14 U 8/20).

Dem Urteil lag ein schwerer Unfall auf einer Bundesstraße zugrunde, der sich morgens gegen fünf Uhr ereignet hatte. Dabei war der Fahrer eines Pritschenwagens im Bereich einer Senke auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.

Bei dem Zusammenstoß wurden in dem Kleinlaster zwei Beifahrer getötet und der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer schwer verletzt.

Grob fahrlässig verursachter Verkehrsunfall?

Die Berufsgenossenschaft des verletzten Kollegen ging davon aus, dass der Fahrer des Wagens das Unglück grob fahrlässig verursacht hatte. Er sei angesichts des herrschenden Nebels am Unfallort mit 75 Kilometern pro Stunde nicht nur zu schnell gefahren, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch kurz eingenickt.

Sie wollte daher ihn beziehungsweise den Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des von ihm gesteuerten Firmenfahrzeugs in Höhe seiner für den Kollegen erbrachten Aufwendungen in Regress nehmen.

Ohne Erfolg. Das Celler Oberlandesgericht wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach der Auswertung von Zeugenaussagen gingen die Richter davon aus, dass die Sichtweite trotz des Nebels mindestens 100 Meter betragen hatte. Der Verursacher des Unfalls sei daher auf der gut ausgebauten Bundesstraße, auf welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erlaubt gewesen sei, nicht zu schnell gefahren.

Nicht völlig unentschuldbares Verhalten

Dem Mann sei auch sonst kein grob fahrlässiges Verhalten nachzuweisen. Denn den Vorwurf, dass er unmittelbar vor der Kollision kurz eingenickt sein müsse, habe die Berufsgenossenschaft nicht beweisen können.

Selbst wenn man einen sogenannten Sekundenschlaf annähme, führe dies nicht ohne Weiteres zur Bejahung grober Fahrlässigkeit. Denn in Fällen, in denen Übermüdungs-Erscheinungen subjektiv nicht wahrgenommen werden, sei ein Sekundenschlaf auch „einfach fahrlässig“ nicht vorhersehbar.

Der Unfallverursacher könne auch aus einem anderen Grund auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Er könnte infolge der Fahrbahnsenke sowohl die Lichter aus dem Gegenverkehr als auch die Rückleuchten der vorausfahrenden Fahrzeuge aus den Augen verloren haben und kurzzeitig orientierungslos gewesen sein.

Dies wäre nicht völlig unentschuldbar und könne nicht als grob fahrlässiges Verhalten gewertet werden. Nur das und Vorsatz würden aber Regressansprüche der Berufsgenossenschaft auslösen. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.