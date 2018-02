Mischfonds bleiben die bevorzugte Fondsgruppe

6.2.2018 – Privatanleger bescherten im Jahr 2017 offenen Fonds das zweitbeste Ergebnis in ihrer Geschichte. Mittel in Höhe von 160 Milliarden Euro wurden neu angelegt. Publikumsfonds-Absatzsieger 2017 – nun im fünften Jahr – waren Misch- vor Renten- und Aktienfonds. Das gesamte von den BVI-Mitgliedern verwaltete Fondsvermögen stieg von 2,8 auf über drei Billionen Euro. Auf Spezialfonds entfallen 1,6 Billionen Euro und auf Publikumsfonds eine Billion Euro. Der BVI fordert bessere statt noch mehr Regulierung.

„Es gibt keinen anderen Ausweg als Aktien“, stellte Tobias C. Pross, Präsident des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., angesichts des Niedrigzinses fest. „Anleger stecken seit Jahren in einer Rendite-Risiko-Zwickmühle. Sie bauen kontrolliert ihre Risikoassets aus.“ Diese Entwicklung spiegele die Absatzstatistik des Jahres 2017 wider.

Privatanleger setzen auf Mischfonds mit ausgewogener Anlagestrategie

Statt die Privatanleger wie in den vergangenen Jahren zu kritisieren, freute sich Pross über Zuflüsse in Höhe von netto knapp 72 (Vorjahr: sieben) Milliarden Euro in offene Publikumsfonds (VersicherungsJournal 12.2.2016, 22.2.2017). Insgesamt vereinnahmten die offenen Fonds 160 Milliarden Euro. Nur im Jahr 2015 fiel das Neugeschäft mit 193 Milliarden Euro besser aus.

Absatzsieger – nun im fünften Jahr – waren Mischfonds, in die fast 30 Milliarden Euro investiert wurden. Dabei entschied sich die Mehrheit (17 Milliarden Euro) für Fonds, die ausgewogen in Renten wie Aktien investieren. In Mischfonds mit Aktienbetonung oder Rentenbetonung flossen 6,4 beziehungsweise 6,1 Milliarden Euro zu.

Nach Netto-Abflüssen im Jahr 2016 in Höhe von 1,3 Milliarden Euro erfreuten sich Rentenfonds wieder großer Beliebtheit. Anteile im Wert von rund 21 Milliarden Euro wurden abgesetzt. Insbesondere geldmarktnahe Produkte und Fonds mit Schwerpunkt auf Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten Zuflüsse.

(Bild: BVI) Zum Vergrößern Bild klicken.

Auch Aktienfonds wieder gefragt

Einen solchen Turnaround gab es auch bei den Aktienfonds: rund 18 Milliarden Euro Nettoabsatz nach einem Minus von 1,7 Milliarden Euro in 2016. Davon entfallen 14 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs und vier Milliarden Euro auf aktiv gemanagte Fonds.

Die offenen Immobilienfonds verzeichneten ein Nettoergebnis von 5,5 Milliarden Euro. Das Neugeschäft lag bei 6,2 Milliarden Euro, ausgeschüttet von Fonds in Auflösung wurden 0,7 Milliarden Euro.

Die anderen sieben Fondsgruppen sind vergleichsweise weiterhin wenig gefragt. Alternative Anlagefonds erreichten hier mit 800 Millionen Euro noch das beste Ergebnis. Von wertgesicherten Fonds, Geldmarktfonds und Hybridfonds wurden erneut Mittel abgezogen.

Verwaltetes Vermögen überschreitet erstmals die Drei-Billionen-Marke

„Dank der guten Börsenentwicklung und der kräftigen Nettozuflüsse verwaltet die Branche ein Rekordvermögen“, erklärte Pross den Anstieg des gesamten verwalteten Vermögens von 2,8 auf drei Billionen Euro. Zwei Drittel steuerte dazu das Geschäft mit institutionellen Anlegern bei.

Auf Spezialfonds entfallen 1,6 Billionen Euro, auf Publikumsfonds eine Billion Euro, auf freie Mandate 379 Milliarden Euro und auf geschlossene Fonds sechs Milliarden Euro. Seit Ende 2008 hat sich damit das verwaltete Vermögen der BVI-Mitglieder verdoppelt. Darin enthalten sind bei den Publikumsfonds ausländische Gesellschaften. Diese verwalten 19 Prozent.

Altersvorsorge-Einrichtungen und Versicherungen sind Wachstumstreiber

Neben den Niedrigzinsen hat der BVI die Altersvorsorge als zweiten wesentlichen Treiber im Neugeschäft identifiziert. Von den insgesamt 88 Milliarden Euro neuen Mitteln in offenen Spezialfonds steuerten Altersvorsorge-Einrichtungen wie Pensionskassen rund 37 Milliarden Euro bei – Versicherungen rund 27 Milliarden Euro.

Mit 608 Milliarden Euro oder 38 Prozent sind hier die Versicherungen die größte Anlegergruppe. Der Anteil von Altersvorsorge-Einrichtungen liegt bei 25 Prozent.

BVI fordert bessere Regulierung

„2017 hat die Branche mehr gesetzliche Vorgaben umgesetzt als je zuvor“, sagte BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter auf der Jahrespressekonferenz. Eine große deutsche Fondsgesellschaft hätte wegen MiFID II, PRIIPs und der Investmentsteuerreform insgesamt 560 Tonnen Post an ihre Kunden verschicken müssen.

„Die Branche ist inzwischen überreguliert. Statt immer weitere Regeln zu erlassen, sollten jetzt erst einmal die Wirkung der existierenden Vorschriften bewertet sowie Widersprüche und Fehler beseitigt werden“, so Richter weiter. Kritisch sieht der BVI unter anderem die Pläne der EU-Kommission zur Reform der europäischen Aufsichtsbehörden.

Demnach soll die Fondsaufsicht schrittweise auf die ESMA verlagert werden; zunächst nur für europäische langfristige Investmentfonds (ELTIFs), Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEFs) und Risikokapitalfonds (EuVECAs), in einem zweiten Schritt könnten auch OGAWs und AIFs folgen. Damit drohe eine Doppelaufsicht, denn die Fondsgesellschaften würden weiter von den nationalen Behörden kontrolliert.