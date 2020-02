Millionenschaden durch Veruntreuung von Innen- und Außendienst

27.2.2020 – Fast elf Millionen Euro Schaden sind den Versicherungs-Unternehmen 2018 durch Veruntreuungen hauptsächlich von Vermittlern entstanden. Der größte Anteil entstand laut der aktuellen Bafin-Erstversicherungs-Statistik durch fingierte Verträge.

WERBUNG

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften weiter abgenommen. Dies ist ein Ergebnis der „Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht – Erstversicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds 2018“ (VersicherungsJournal 11.11.2019).

10,8 Millionen Euro Schaden durch Veruntreuung

Die Publikation gibt unter anderem auch Aufschluss über Veruntreuungen von Versicherungs-Mitarbeitern beziehungsweise -Vermittlern. Grundlage ist die Sammelverfügung vom 10. Dezember 2015 zur Meldung von Unregelmäßigkeiten im Versicherungsaußen- und Versicherungs-Innendienst.

Für das Berichtsjahr wurden der Aufsicht Unregelmäßigkeiten mit einem Volumen von 10,76 Millionen Euro angezeigt. Die Summe liegt um gut ein Fünftel unter der des Vorjahres (8.3.2019), aber um die Hälfte höher als im Vorvorjahr (15.3.2018). Beteiligt an den Delikten waren 302 (2017: 329; 2016: 342) Personen.

Übeltäter und Schadenanteile

Annähernd zwei von drei Tätern (2017: gut die Hälfte) besaß den Status „gebundener Vermittler“, auf die allerdings nicht einmal ein Viertel (über die Hälfte) des veruntreuten Betrags entfielen. Unverändert etwa jeder sechste Betrüger war dem Lager der Makler zuzuordnen. Diese Gruppe verursachte ebenfalls etwa ein Sechstel (weit über ein Drittel) des Gesamtschadens.

Über die Hälfte der veruntreuten Summe ging auf das Konto von Innendienstlern. Diese kommen allerdings nur auf einen Anteil von etwa einem Neunzehntel an den Übeltätern.

Lesebeispiel: 198 gebundene Vermittler verursachten 2018 bei Versicherungs-Unternehmen rund 2,46 Millionen Euro Schaden durch Veruntreuung (Bild: Wichert)

Täter sind größtenteils Vermittler

An den gemeldeten Unregelmäßigkeiten über 5.000 Euro, für die eine Aufschlüsselung auch nach Sparten vorgenommen wird, waren im Berichtsjahr 108 (145) Personen beteiligt. Der veruntreute Betrag belief sich den Daten der Aufsicht zufolge hier auf rund 10,7 (13,6) Millionen Euro.

Mit knapp 5,8 Million Euro wurde mehr als die Hälfte des veruntreuten Betrages (etwa 54 Prozent) von Innendienst- beziehungsweise angestellten Außendienst-Mitarbeitern verursacht. Diese machten aber nur ein gutes Achtel der Täter aus.

Der Rest des veruntreuten Gesamtbetrages ging auf das Konto von Vermittlern. Jeweils deutlich über zwei Millionen Euro wurden von 24 Versicherungsmaklern beziehungsweise 65 gebundenen Vermittlern widerrechtlich in die eigene Tasche gesteckt.

Wie den Aufstellungen der Bafin weiter zu entnehmen ist, entstand mit fast drei Vierteln der Großteil des Schadens in der Schaden-/ Unfallversicherung. Ein knappes Fünftel entfiel auf die Lebensversicherung, das verbleibende Vierzehntel auf die substitutive Krankenversicherung.

Fingierte Verträge sorgten für ein hohes Schadenvolumen

Fast ein Viertel der Summe entstand durch fingierte Verträge, die 2016 ebenfalls an der Spitze gelegen hatten. Unterschlagung von Inkassogeldern in der Kompositversicherung, 2017 noch Spitzenreiter mit über einem Drittel Anteil, machten mit weniger als einem Zwanzigstel massiv weniger an der insgesamt veruntreuten Summe aus.

Weit über die Hälfte des Veruntreuungsschadens entfiel auf die Kategorien „Sonstiges“, woran fast jeder dritter Betrüger beteiligt war.

Wie den Daten der Aufsicht weiter zu entnehmen ist, wurden weniger als 400.000 Euro durch Unterschlagung ohne Inkassovollmacht veruntreut. Jeweils unter 300.000 Euro waren den Tatmodalitäten „Mehrfacheindeckungen“, „nicht-existente Versicherungsnehmer“ sowie „Schadenmanipulation“ zuzuordnen.

Schäden in Höhe von fast 73.000 Euro entstanden durch Provisionsabgabe in der Lebensversicherung, woran zwei Täter beteiligt waren.

Schäden durch Versicherungsbetrug gehen in die Milliarden

Um ein Vielfaches höher dürfte der Schaden durch Versicherungsbetrug sein. Statistisch gesicherte Zahlen gibt es zu diesem Thema allerdings nicht.

Der europäische Versichererverband Insurance Europe bezeichnet Versicherungsbetrug kürzlich als ein „signifikantes Problem“ und taxierte den europaweiten Schaden auf schätzungsweise 13 Millionen Euro (26.11.2019).

Nach Schätzungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beträgt der wirtschaftliche Schaden hierzulande allein in der Schaden-/ Unfallversicherung etwa vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr.

Die Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass etwa jede zehnte Schadenmeldung in diesem Versicherungszweig Ungereimtheiten enthält (1.7.2019, 18.10.2017). Um hier gegenzusteuern, hat die Branche zur Betrugsabwehr diverse digitale Projekte angestoßen (Medienspiegel 30.8.2019, 19.11.2018).