Millionenschaden durch Veruntreuung von Außen- und Innendienst

17.12.2020 – Den Versicherungs-Unternehmen ist 2019 ein Schaden von etwa 5,5 Millionen Euro durch Unregelmäßigkeiten entstanden. Täter waren hauptsächlich Vermittler. Der größte Anteil entstand laut der aktuellen Bafin-Erstversicherungs-Statistik durch fingierte Verträge.

Die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften hat im Geschäftsjahr 2019 erstmals seit geraumer Zeit wieder zugenommen. Dies ist ein Ergebnis der Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (VersicherungsJournal 16.11.2020).

5,5 Millionen Euro Schaden durch Veruntreuung

Die Publikation gibt unter anderem auch Aufschluss über Veruntreuungen von Versicherungs-Mitarbeitern beziehungsweise -Vermittlern. Grundlage ist die Sammelverfügung vom 10. Dezember 2015 zur Meldung von Unregelmäßigkeiten im Versicherungsaußen- und Versicherungs-Innendienst.

Zu den Unregelmäßigkeiten zählt die Aufsicht neben Fällen der Provisionserschleichung „alle strafbaren Handlungen einschließlich strafbarer Versuche aus Eigentums- und Vermögensdelikten, wie zum Beispiel Diebstahl, Betrug, Untreue, Unterschlagung von Inkasso-Geldern und Computermanipulationen, die zum Beispiel zur Verbuchung von Drittgeldern auf Konten des Vermittlers führen.“

Für das Berichtsjahr wurden der Aufsicht Unregelmäßigkeiten mit einem Volumen von 5,52 Millionen Euro angezeigt. Die Summe ist nur in etwa halb so groß wie im Jahr zuvor (27.2.2020), als das Minus etwa ein Fünftel betragen hatte (8.3.2019). Beteiligt an den Delikten waren 212 (2018: 302; 2017: 329; 2016: 342) Personen.

Übeltäter und Schadenanteile

Wie im Vorjahr besaßen rund zwei von drei Tätern (2017: gut die Hälfte) den Status „gebundener Vermittler“. Auf die entfielen allerdings nur knapp 40 Prozent (2018: weniger als ein Viertel) des veruntreuten Betrags.

Etwa jeder zehnte (Vorjahre: etwa jeder sechste) Betrüger war dem Lager der Makler zuzuordnen. Diese Gruppe verursachte ein gutes Fünftel (2018: etwa ein Sechstel) des Gesamtschadens.

Ein gutes Drittel der veruntreuten Summe ging auf das Konto von Innendienstlern. Diese kommen allerdings nur auf einen Anteil von annähernd einem Zehntel an den Übeltätern.

Täter sind größtenteils Vermittler

An den gemeldeten Unregelmäßigkeiten über 5.000 Euro, für die eine Aufschlüsselung auch nach Sparten vorgenommen wird, waren im Berichtsjahr 76 (2018: 108) Personen beteiligt. Der veruntreute Betrag belief sich den Daten der Aufsicht zufolge hier auf rund 4,8 (10,7) Millionen Euro.

Mit knapp 1,8 Millionen Euro wurde ein gutes Drittel des ergaunerten Betrages (etwa 36 Prozent) von Innendienst- beziehungsweise angestellten Außendienst-Mitarbeitern verursacht. Diese machten aber nur rund ein Sechstel der Täter aus.

Der Rest des Gesamtbetrages ging auf das Konto von Vermittlern. Fast 1,8 Millionen Euro wurden von 44 gebundenen Vermittlern widerrechtlich in die eigene Tasche gesteckt. Bei den elf Maklern waren es in Summe gut 1,1 Millionen Euro.

Wie den Aufstellungen der Bafin weiter zu entnehmen ist, entstand mit fast 60 Prozent der Großteil des Schadens in der Lebensversicherung. Ein gutes Drittel entfiel auf die Schaden-/ Unfallversicherung, das verbleibende Siebzehntel auf die substitutive Krankenversicherung.

Fingierte Verträge sorgten für ein hohes Schadenvolumen

Annähernd ein Drittel der Summe entstand durch fingierte Verträge, die in den Vorjahren ebenfalls an der Spitze gelegen hatten. Schadenmanipulationen, die 2018 nur an sechster Stelle lagen, machten zuletzt mit über einem Siebtel deutlich mehr an der insgesamt veruntreuten Summe aus.

41 Prozent des Schadens entfiel auf die Kategorien „Sonstiges“, woran mehr als jeder vierte Betrüger beteiligt war.