Mietwagen statt Karibikkreuzfahrt

31.5.2018 – Können Reisende wegen eines Fehlers des Veranstalters nicht an einer gebuchten Kreuzfahrt teilnehmen, so steht ihnen zwar eine Entschädigung wegen der Vereitelung der Reise, nicht aber der Ersatz von Mehrkosten für eine Ersatzreise zu. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 29. Mai 2018 entschieden (X ZR 94/17).

Der Ehemann der Klägerin hatte für sich und seine Frau eine Karibikkreuzfahrt gebucht, für welche die Klägerin knapp 5.000 Euro gezahlt hatte. Drei Tage vor Reiseantritt wurde den Eheleuten mitgeteilt, dass sie die Reise nicht antreten können. Denn für sie sei versehentlich keine Buchung auf dem Schiff erfolgt.

Das Pärchen unternahm daher ersatzweise eine von ihm selbst organisierte Reise per Mietwagen durch Florida. Dadurch entstanden ihnen Mehrkosten in Höhe von rund 900 Euro. Die machte die Klägerin zusammen mit einer Entschädigung wegen der Vereitelung der Kreuzfahrt gegenüber dem Reiseveranstalter geltend.

Der Reiseveranstalter erstattete den Klägern zwar den Preis für die Kreuzfahrt. Er hielt die übrigen Forderungen jedoch für unbegründet. Denn schließlich hätten die Kläger während der Zeit der geplanten Kreuzfahrt eine Ersatzreise unternommen.

Teilerfolg in den ersten beiden Instanzen

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor Gericht. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kölner Landgericht sprach der Klägerin eine Entschädigung wegen der Vereitelung der Kreuzfahrt in Höhe von knapp drei Viertel des Reisepreises zu.

Das reichte der Klägerin nicht aus. In ihrer beim Kölner Oberlandesgericht eingelegten Berufung forderte sie eine Entschädigung in Höhe des vollständigen Reisepreises sowie den Ersatz der Mehrkosten für die Reise mit dem Mietwagen.

Der Ersatz der Mehrkosten wurde ihr vom Gericht zwar zugesprochen. Ansonsten bestätigte das Berufungsgericht jedoch die Entscheidung der Vorinstanz.

Erfolglose Revision

Der Fall landete schließlich beim Bundesgerichtshof (BGH). Der gab der Forderung des Reiseveranstalters auf Aufhebung des Urteils des Oberlandesgerichts bezüglich der Erstattung der Mehrkosten statt. Die Richter wiesen gleichzeitig das Begehren der Klägerin auf eine weitere Entschädigung wegen der Vereitelung der Kreuzfahrt als unbegründet zurück.

Ist eine Reise wegen Mängeln der Leistung des Veranstalters so erheblich beeinträchtigt worden, dass ihr Erfolg nahezu vollständig verfehlt worden ist, so ist nach Ansicht des BGH regelmäßig eine Entschädigung in Höhe des vollen Reisepreises angemessen.

Ein Reisemangel habe im Fall der Klägerin jedoch nicht vorgelegen. Die Klägerin und ihr Mann hätten wegen des Fehlers des Veranstalters vielmehr nicht an der von ihnen gebuchten Reise teilnehmen können.

Zeit für Ersatzreise genutzt

Angesichts dieser Umstände hielten die Richter die Höhe der von der ersten Instanz zugesprochenen Entschädigung für angemessen. Denn durch den vollständigen Ausfall der Reise seien zwar die Erwartungen der Klägerin und ihres Mannes enttäuscht worden.

Sie hätten die Zeit jedoch für eine Ersatzreise nutzen können, was auch geschehen sei. Für dabei entstandene Mehrkosten könne der Reiseveranstalter nicht zur Verantwortung gezogen werden.