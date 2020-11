Miet-Hacker, doppeltes Lösegeld und viele Chancen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Allerhand Neues brachte eine Digitalisierungs-Konferenz: Der neue Vergleicher will Check24 Marktanteile abjagen. Die Allianz nannte ehrgeizige Ziele für das Abschalten der Alt-IT. Und die Gothaer legte dar, warum neue Telefontechnologie nicht zu Entlassungen führen wird. (Bild: Lier) mehr ...

Aufbruch in eine neue Zeit signalisiert die Provinzial Rheinland anlässlich ihres kürzlich vollzogenen Führungswechsels. Dafür schaut ein Wissenschaftler kritisch von außen auf die versammelte Branche. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Ein weiteres Insurtech will den Markt für betriebliche Altersversorgung erklimmen und revolutionieren. Das Einsparpotenzial wird von Verantwortlichen in den Firmen auf 30 Prozent geschätzt. (Bild: Onnest) mehr ...

Innovative Entwicklungen bieten einerseits Chancen, haben aber andererseits ihre Kehrseiten. Das ist einer der Aspekte, den der neue Report der Eiopa über aktuelle Trends in der Assekuranz behandelt. (Bild: Eiopa) mehr ...

27.10.2016 –

Deutschland leidet nicht an Altersreichtum, sondern an Altersarmut, so die Botschaft führender Lebensversicherer auf der DKM. Die Megaaufgabe, das Altersvorsorgedefizit zu heben, wird die Branche grundlegend verändern. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...