Mehr Patienten beklagen ärztliche Kunstfehler

26.6.2020

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) hat am Donnerstag seine Statistik über Behandlungsfehler für 2019 (PDF, 1,6 MB) vorgelegt. Demnach hat der Dienst im Auftrag der Krankenkassen 14.553 Verdachtsfälle durch Sachverständige begutachten lassen und damit mehr als im Vorjahr (14.133) (VersicherungsJournal 17.5.2019).

Dabei haben sich drei Viertel (74,7 Prozent) der Vorwürfe nicht bestätigt. In 70,6 Prozent der Fälle wurden keine Fehler festgestellt, daneben wurden auch Pannen gefunden, die zu keinen Schäden geführt haben.

Bei 3.688 Patienten (25,3 Prozent) hatte der Pfusch Folgen. Die Kunstfehler verteilen sich zu etwa einem Drittel auf die ambulante und zu zwei Dritteln auf die stationäre Versorgung. Häufigstes betroffenes Fachgebiet war die Orthopädie und Unfallchirurgie (32,1 Prozent).

Behandlungsfehler 2019 nach Fachgebieten (Bild: MDS/MDK)

„Daraus sind aber keine Rückschlüsse auf die Sicherheit in den jeweiligen Bereichen möglich. Es ist vielmehr so, dass Patienten in diesen Fächern mögliche Fehler leichter erkennen können als in anderen“, erläutert Dr. Stefan Gronemeyer. „Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs“, ergänzt der leitende Arzt und stellvertretende Geschäftsführer des MDS.

Fast ein Drittel der Geschädigten erlitten Dauerschäden, drei Prozent starben. Eine Behandlungsfehler-Statistik für 2019 hatten auch schon die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern vorgelegt (18.5.2020)