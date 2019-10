Mehr Lebensversicherer und Pensionskassen in Manndeckung

30.10.2019 – Die neunte Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht behandelte einen bunten Themenstrauß. Herausragend waren die Ausführungen zur intensivierten Aufsicht für Lebensversicherer und Pensionskassen. Hier agiert die Bafin künftig noch schärfer. Nachdem sich die non-affirmativen Cyber-Risiken als wenig relevant herausgestellt haben, richtet die Bafin ihren Blick unter anderem auf Cyber-Policen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 standen 15 Lebensversicherer und 31 Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht. Unter die „Manndeckung“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) geraten Unternehmen, bei denen die bereits ergriffenen Maßnahmen möglicherweise nicht ausreichen, um ihre Verpflichtungen dauerhaft erfüllen zu können.

Nach der nochmaligen Senkung des negativen EZB-Einlagenzinssatzes wird die Zahl derer, die so strikt und intensiv beaufsichtigt werden, „stark nach oben gehen“, sagte Dr. Kay-Uwe Schaumlöffel, Leiter der Abteilung VA 2. Denn bei der Aufsicht herrschen große Zweifel daran, dass sich der Kapitalmarkt auf absehbare Zeit normalisiert. Die Folge: Die Annahmen für die Prognoserechnungen sind recht pessimistisch.

Altersvorsorge gefährdet

„Die Situation der Lebensversicherer und Pensionskassen erfordert, dass wir unsere Kontrolle verstärken“, sagt Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungen. Schließlich sei man „dem Schutz der Versicherungsnehmer und Versorgungsberechtigten verpflichtet.“

Das Niedrigzinsumfeld fordere die Versicherungs-Gesellschaften besonders heraus. Viele Lebensversicherer hätten zum Beispiel ihre Verwaltungskosten gesenkt, die Eigenmittel gestärkt und die Überschussbeteiligung reduziert sowie Produkte mit flexibleren Formen von Zinsgarantien entwickelt. „Weiter so, kann ich da nur sagen“, so Grund.

Ohne einen Adressaten zu nennen, forderte er die Branche aber auch auf: „Es ist ein Punkt erreicht, an dem die Marktteilnehmer sehr deutlich machen sollten, wie stark die niedrigen Zinsen mittlerweile ihr Geschäftsmodell und damit ihren Beitrag zur kapitalgedeckten Altersversorgung gefährden.“

Wen es trifft

Ins Blickfeld für eine intensivierte Aufsicht geraten Unternehmen, deren SCR-Bedeckungsquoten ohne Übergangsmaßnahmen zumindest zeitweilig unter 100 Prozent liegen. Weitere mögliche Wackelkandidaten identifizieren die Aufseher mittels der Prognoserechnung für 15 Jahre, bei der sie mit besonders pessimistische Annahmen rechnen lassen.

So soll der Euro-Zinsswapsatz über den gesamten Zeitraum bei negativen 0,157 Prozent bleiben, die Rendite für die Neu- und Wiederanlage nur 0,5 Prozent betragen und der Referenzzins bis 2033 sukzessive auf 0,35 Prozent sinken.

„Die Bafin geht bei Aufsicht von einem Fortbestehen der Lage aus, also einem vorsichtigen Ansatz. In den nächsten 15 Jahren bleibt es so schlimm wie es ist“, sagte Schaumlöffel. Welche Unternehmen unter diese spezielle Beaufsichtigung fallen, will die Aufsicht auch in Zukunft nicht nennen.

Die Folgen

Die Aufsicht unterteilt in zwei Gefährdungs- beziehungsweise Beaufsichtigungsstufen. Unternehmen der ersten Stufe müssen der Aufsicht einen Maßnahmenplan und jährliche Fortschrittsberichte vorlegen. Je nachdem werden Stellungnahmen von Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer eingefordert.

Unternehmen der Stufe zwei müssen zusätzlich bei aktueller Unterdeckung einen Finanzierungs- beziehungsweise Sanierungsplan erarbeiten und haben je nach dem weitere zusätzliche Berichtspflichten, Aufsichtsgespräche und eine örtliche Prüfung.

Bei den Pensionskassen werde mit den Trägerunternehmen sowie den Aktionären gesprochen. Es gehe aber auch um die Möglichkeit des Absenkens künftiger Leistungen.

Änderungen bei bestimmten Nachrangdarlehen

Dass zunächst die Leistungen gekürzt werden, Darlehensgeber aber einen unveränderten Coupon erhalten, wie es bestimmte nachrangigen Darlehen vorsehen, will Grund ändern. Es könne nicht angehen, dass Nachrangkapital erst im Insolvenzfall Haftungsfunktion ausübe.

Hier zahlten die Unternehmen „viel zu viel Zinsen an Darlehensgeber, die gar keine Risiken tragen“, so Grund. „Wir gehen davon aus, dass die Unternehmen das ändern, weil wir dies so nicht mehr wollen“.

Auch mehr Kontrolle bei Schaden/Unfall

Da auch die Schaden- und Unfallversicherer nicht mehr so viel Rendite am Kapitalmarkt erzielen könnten, zahle das Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft viel stärker auf das Gesamtergebnis ein und die Reservestellung gewinne noch mehr als bisher an Bedeutung, so Grund („Die Kohle muss jetzt endlich aus der Technik kommen.“)

Solvency II lasse aber erhebliche Spielräume bei der Ermittlung der Schadenrückstellung zu. Die von den Unternehmen bei der Berechnung getroffenen Annahmen seien für die Aufsicht „aus der Ferne nur schwer nachzuvollziehen“, weshalb man „hier den Aufsichtskontakt weiter intensivieren“ werde.

Abteilungsleiterin Elke Washausen-Richter erläuterte, wie sich die Aufsicht auf die Prüfung der Schadenreserven unter dem neuen Eigenkapitalregime aufgestellt habe. Die Schadenrückstellungen machten 2018 mit 172 Milliarden Euro 89 Prozent der versicherungs-technischen Rückstellungen der Kompositversicherer aus und seien daher ein „sehr bedeutsames Thema“.

Kaum ohne Mängel

Zwischen 2017 und 2019 hat die Aufsicht 50 Vor-Ort-Prüfungen der Schadenreserven vorgenommen. Geprüft wird nach schriftlicher Vorankündigung je nach Lage unterschiedlich intensiv. In der Regel folgen einer Vorprüfung vor Ort eine Schreibtischanalyse und dann eine längere Hauptprüfung.

Washausen-Richter berichtete, dass es „kaum eine Prüfung ohne Mängel gebe“. Diese beträfen unter anderem die Anforderungen an eine aussagekräftige Dokumentation, die Klassifikation von homogenen Risikogruppen, die Qualität von Daten oder es regiere das „Bauchgefühl“ anstelle eines aktuariellen Wesentlichkeitskonzeptes.

2020 will die Aufsicht unter anderem „den Einsatz von Cyber-Policen durch Versicherungs-Unternehmen analysieren“. Dabei gehe es nicht um eine Bedingungs- oder Preisaufsicht, sondern man versuche, einen Überblick darüber zu erhalten, wie die Unternehmen mit diesem neuen Risiko umgingen und ob es im Reporting ausreichend erfasst werde.

Aktuell hat die Behörde den Eindruck, dass der Markt nur langsam wachse und die Anbieter „ganz vorsichtig“ agierten. Die „non affirmative-Cyber-Risiken“, welche sich die Aufsicht in diesem Jahr besonders anschaut, stellen nach den bisherigen Erkenntnissen kein sonderliches Bedrohungsszenario dar.