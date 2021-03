Mehr Krankengeld, weniger Elterngeld?

22.3.2021 – Fällt das Einkommen eines Elternteils aus einer Teilzeittätigkeit während des Bezugs von Elterngeld Plus krankheitsdingt weg, darf das ersatzweise gezahlte Krankengeld darauf angerechnet werden. Das gilt auch dann, wenn sich das Elterngeld Plus dadurch bis auf das Mindestelterngeld reduziert. So das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 18. März 2021 (B 10 EG 3/20 R).

Elterngeld Plus wird Eltern gezahlt, die ihr Kind gemeinsam erziehen und die frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit aufnehmen. In dem entschiedenen Fall hatte eine Mutter nach der Geburt ihres Sohnes ihre Erwerbstätigkeit in Teilzeit fortgeführt und ab dem fünften Lebensmonat des Kindes Elterngeld Plus bezogen.

Nachdem sie kurz darauf erkrankte, erhielt sie ab dem neunten Monat kein Gehalt mehr. Ihr wurde stattdessen Krankengeld gezahlt. Dieses rechnete man ihr in vollem Umfang auf das Elterngeld Plus an, so dass sie an Elterngeld noch den gesetzlichen Mindestbetrag von monatlich 150 Euro erhielt.

Risiko der Eltern?

Mit ihrer hiergegen beim Sozialgericht Lüneburg eingereichten Klage hatte die Frau zunächst Erfolg. Denn nach Ansicht der Richter solle mit dem Elterngeld Plus die Erzielung von Erwerbseinkommen neben dem Elterngeld gefördert werden. Da dieses auf das Elterngeld nicht angerechnet werde, müsse das gleichermaßen für Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld gelten.

Dieser Argumentation schloss sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen nicht an. Das Elterngeld Plus eröffne den Elterngeldberechtigten nämlich lediglich eine Option auf eine höhere Gesamtleistung durch die Kombination von Teilzeiteinkommen und Elterngeld. Die Realisierung von Einkommen verbleibe daher in der Risikosphäre der Eltern.

Hiergegen legte die Klägerin beim Bundessozialgericht Revision ein. Sie trug vor, dass das Elterngeld seinen Zielen, das vorgeburtliche Einkommen teilweise zu ersetzen und die Teilzeitarbeit zu fördern, nicht nachkomme, wenn Leistungen, die nachgeburtliches Einkommen ersetzten, auf das Elterngeld angerechnet würden.

Denn Eltern, die ihre finanzielle Sicherung nach Geburt ihres Kindes auf die Kombination von Teilzeiteinkommen und Elterngeld stützten, würden im Falle einer Erkrankung beide Leistungen einbüßen.

Keine zusätzliche Förderung

Das vermochte das Bundessozialgericht nicht zu überzeugen. Es wies die Revision der Frau gegen die Entscheidung des Landessozialgerichts als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter ist Krankengeld auf das Elterngeld Plus in gleicher Weise anzurechnen, wie das Basiselterngeld. Denn das Elterngeld Plus begünstigt Eltern, die ihr Kind gemeinsam erziehen und frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit aufnehmen.

Diese Förderung stelle das Gesetz durch eine doppelte Bezugsdauer mit der Deckelung des Elterngeld Plus auf die Hälfte des Basiselterngeldes, das ohne nachgeburtliches Einkommen dem Bezugsberechtigten zustehen würde, sicher.

Eine zusätzliche Förderung durch den Verzicht auf eine Anrechnung von Krankengeld bei Ausfall von nachgeburtlichem Einkommen im Bezugszeitraum sehe das Gesetz hingegen nicht vor.